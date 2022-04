Rusko tvrdí, že se v Mariupolu vzdalo 1026 ukrajinských námořníků; Biden obvinil Putina z genocidy

13. 4. 2022

čas čtení 20 minut



- Zelenskij: Bez dalších zbraní se válka stane "nekonečnou krvavou lázní"



Without additional weaponry, this war will become an endless bloodbath, spreading misery, suffering, and destruction. Mariupol, Bucha, Kramatorsk – the list will be continued. Nobody will stop Russia except Ukraine with Heavy Weapons. #ArmUkraineNow pic.twitter.com/miSOL5zvuA — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) April 13, 2022

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij zveřejnil nové video, ve kterém varuje, že bez dalších zbraní se válka stane "nekonečnou krvavou lázní, šířící bídu, utrpení a zkázu".



Zelenskyj v něm v angličtině říká, že Ukrajina se brání Rusku "mnohem déle, než útočníci plánovali".



Rusko má však stále schopnost zaútočit "nejen proti Ukrajině", pokračuje Zelenskij:



Polsko, Moldavsko, Rumunsko a pobaltské státy se stanou dalšími cíli, pokud padne svoboda Ukrajiny.



Podle něj bylo zapotřebí více zbraní, aby se "zachránily miliony Ukrajinců i miliony Evropanů":



"Potřebujeme těžké dělostřelectvo, obrněná vozidla, systémy protivzdušné obrany a bojová letadla."



Zelenskij video uzavírá slovy: "Svoboda musí být vyzbrojena lépe než tyranie."



Západní země mají vše, aby se tak stalo. Konečné vítězství nad tyranií a počet zachráněných lidí závisí na nich.



- Prezidenti čtyř zemí sousedících s Ruskem - Polska, Estonska, Litvy a Lotyšska - přijeli do Kyjeva, vyjádřit podporu svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému a jeho bojujícím jednotkám. Navázalo to na údajné odmítnutí Kyjeva setkat se s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem, který v úterý navštívil Polsko a prohlásil, že měl v plánu pokračovat na Ukrajinu, ale "jeho návštěva byla označena za nežádoucí." Bývalý německý ministr zahraničí čelí ostré kritice za svou dřívější politiku sbližování s Moskvou.

- Zelenskij v estonském parlamentu: Rusko používá fosforové bomby



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskij v projevu v estonském parlamentu uvedl, že Rusko používá na Ukrajině fosforové bomby, a obvinil Moskvu z používání taktiky teroru proti civilistům.



- Nejméně sedm lidí bylo zabito a 22 zraněno při ostřelování v Charkovské oblasti na severovýchodě Ukrajiny za posledních 24 hodin, uvedl gubernátor Oleh Synegubov.

Řekl, že mezi oběťmi 53 dělostřeleckých nebo raketových úderů, které podle něj ruské síly v uplynulém dni v regionu provedly, byl i dvouletý chlapec.



Lana Estěmirovová píše v Guardianu, že všechno, co ruský prezident Vladimir Putin dělá na Ukrajině, dělal nejdříve jejímu domovu, Čečensku:



Válečné zločiny jsou jí bolestně povědomé: nevybíravé ostřelování, drancování, důkazy o znásilňování, mučení a popravách a především nadšení, s jakým jsou tyto válečné zločiny prováděny. V posledních dnech mi v mysli neustále bloudí fotografie, kterou před 18 lety pořídila ve vesnici Rigachoj v Čečensku moje maminka, lidskoprávní aktivistka Natalja Estěmirovová. Jsou na ní mrtvoly pěti drobných dětí s šedivými tvářemi, všech sourozenců, seřazených podle výšky. Nejstaršímu bylo pět let, nejmladším - dvojčatům - nebylo ani 12 měsíců. Děti a jejich matka Majdat Cintsajová byly zabity při úmyslném bombardování Rusy 9. dubna 2004.



Jednalo se o jeden z mnoha nepotrestaných zločinů spáchaných ruskou armádou ve jménu "boje proti terorismu" v Čečensku. Maminka doufala, že tyto fotografie upozorní svět na to, čím čečenští civilisté procházejí, ale bylo to marné. Po letech přišla řada na ni - když někdo pořídil zrnitou fotografii jejího mrtvého, prostříleného těla ležícího na kraji silnice ve sluncem spálené trávě. Její vrazi jsou na svobodě. Takové je dědictví Ruska v Čečensku.



V Mariupolu se vzdalo 1 026 vojáků 36. ukrajinské námořní brigády - ruské ministerstvo obrany



Podle prohlášení ruského ministerstva obrany se v obleženém přístavním městě Mariupol vzdalo 1 026 vojáků 36. ukrajinské námořní brigády, včetně 162 důstojníků.



"Ve městě Mariupol, poblíž Iljičovských železáren a oceláren, v důsledku úspěšných ofenziv ruských ozbrojených sil a jednotek domobrany Doněcké lidové republiky 1 026 ukrajinských vojáků 36. námořní brigády dobrovolně složilo zbraně a vzdalo se," uvádí se v prohlášení.



Kancelář ukrajinského prezidenta, ukrajinský generální štáb ani ministerstvo obrany se k události bezprostředně nevyjádřily. Ukrajinský generální štáb ve své ranní zprávě uvedl, že ruské síly pokračují v útocích v Mariupolu na železárny a ocelárny Azovstal a přístav.



Rusko uvedlo, že 151 zraněných ukrajinských vojáků bylo ošetřeno na místě a převezeno do mariupolské městské nemocnice. Ruská televize v úterý ukázala záběry, na kterých se podle ní v železárnách a ocelárnách v Mariupolu vzdávali mariňáci.



Podle agentury Reuters již dříve čečenský vůdce Ramzan Kadyrov uvedl, že se vzdalo více než 1 000 ukrajinských mariňáků, a vyzval zbývající síly v ocelárnách Azovstal, aby se vzdaly.



"Uvnitř Azovstalu je v tuto chvíli asi 200 zraněných, kterým se nemůže dostat žádné lékařské pomoci," uvedl Kadyrov ve svém příspěvku. "Pro ně i pro všechny ostatní by bylo lepší ukončit tento nesmyslný odpor a vrátit se domů ke svým rodinám."



Poslední ukrajinští vojáci bránící Mariupol v pondělí ve svém příspěvku na Facebooku uvedli, že jim "dochází munice" a očekávají, že budou brzy zabiti nebo zajati.



"Byli jsme bombardováni z letadel a ostřelováni dělostřelectvem a tanky. Dělali jsme všechno možné i nemožné. Ale každý zdroj má potenciál dojít," uvedla 36. brigáda.





- Mluvčí ukrajinské obrany: O tvrzeních o kapitulaci v Mariupolu nemáme žádné informace



- Agentura OSN pro uprchlíky vyzvala britskou vládu, aby zasáhla a zabránila tomu, aby se svobodní britští muži seznamovali s osamělými ukrajinskými ženami hledajícími útočiště před válkou. Má obavy z jejich sexuálního zneužívání.

V návaznosti na tvrzení, že predátorští muži využívají program Domovy pro Ukrajinu k tomu, aby se zaměřili na zranitelné osoby, Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR) pro deník Guardian uvedl, že by mohl být zaveden "vhodnější proces párování", který by zajistil, že ženy a ženy s dětmi budou párovány s rodinami nebo páry.





- Matti Maasikas, velvyslanec Evropské unie na Ukrajině, byl v britské televizi Sky News dotázán na vyhlídky země na vstup do EU, který podle něj probíhá zrychleným tempem. Řekl divákům:







Všech 193 členských států OPCW, včetně Ruské federace a Ukrajiny, je smluvními stranami Úmluvy o zákazu chemických zbraní, mezinárodní smlouvy zásadního významu v oblasti odzbrojení, která je v platnosti od roku 1997.





Prokázání případu podle úmluv o genocidě z roku 1948 vyžaduje "úmysl [obviněného] zcela nebo zčásti zničit národnostní, etnickou, rasovou nebo náboženskou skupinu".





Vladimir Putin také tvrdil, že ruská vojenská operace probíhá podle plánu a že cílem Ruska na Ukrajině je splnit všechny cíle a minimalizovat ztráty. "Dosáhneme svých cílů, o tom není pochyb," řekl Putin pracovníkům na kosmodromu Vostočnyj na ruském Dálném východě. "Jeho cíle jsou naprosto jasné a ušlechtilé," řekl o ruské vojenské kampani. Uvedl, že Rusko "nemělo jinou možnost" než zahájit tzv. zvláštní vojenskou operaci, a slíbil, že bude "pokračovat až do jejího úplného dokončení a splnění stanovených úkolů".





- Běloruský prezident Alexandr Lukašenko obhajoval ruskou invazi na Ukrajinu a tvrdil, že se jedná o preventivní úder proti Západu.





Doporučení Světové agentury pro uprchlíky následuje po zprávách, že ukrajinští uprchlíci, převážně ženy, někdy v doprovodu dětí, jsou ve Spojeném království ohroženi sexuálním vykořisťováním.Cituje její slova:Bohužel je dnes neotevřeme. Situace na trasách je příliš nebezpečná a jsme nuceni od dnešního otevření humanitárních koridorů upustit. Okupanti nejenže nerespektují normy mezinárodního humanitárního práva, ale také nedokážou řádně kontrolovat své lidi na místě.Uvedla, že v okolí Záporoží na jihu blokují ruské síly autobusy používané při evakuaci a že na východě Luganské oblasti porušuje moskevská armáda dohodu o zastavení střelby při útěku lidí. Tato tvrzení nebyla nezávisle ověřena.Rusko ve středu uvedlo, že tvrzení USA a Ukrajiny, že by Rusko mohlo na Ukrajině použít chemické zbraně, jsou dezinformace, protože Moskva zničila své poslední zásoby chemických látek v roce 2017.Mluvčí amerického ministerstva zahraničí Ned Price včera novinářům řekl, že se USA obávají, že by se Rusko mohlo pokusit na Ukrajině použít chemické zbraně."Ukrajinská cesta do EU byla zahájena. A začala s nebývalou rychlostí. To, co se obvykle dělá dva roky, se nyní pokoušíme zvládnout za tři měsíce, a sice první posouzení Evropské komise, zda Ukrajina splňuje základní kritéria členství, tedy fungující demokracii a fungující tržní ekonomiku. Nebo to je pracovní předpoklad - více se dozvíme v červnu."Podle agentury Reuters starosta obléhaného ukrajinského přístavního města Mariupol Vadym Bojčenko ve středu ráno v televizním vystoupení uvedl, že ve městě zůstává více než 100 000 lidí, kteří čekají na evakuaci., což je synchronní s předchozími zisky. Peking kritizoval západní sankce vůči Rusku po jeho invazi na Ukrajinu.Celkový obchod s Ruskem se v březnu zvýšil o 12,76 % na 11,67 mld. dolarů a v prvním čtvrtletí vyskočil o 30,45 % oproti stejnému období loňského roku, ukázaly ve středu podle agentury Reuters údaje čínských celních úřadů.Nárůst celkového obchodu - zahrnujícího hodnoty vývozu i dovozu - odpovídal předchozímu zvýšení, přičemž Rusko je pro Čínu hlavním zdrojem ropy, plynu, uhlí a zemědělských komodit.Peking odmítl označit ruskou akci za invazi a opakovaně kritizoval to, co označuje za nezákonné západní sankce k potrestání Moskvy.Několik týdnů před útokem na Ukrajinu Čína a Rusko vyhlásily "neomezené" strategické partnerství. V loňském roce vzrostl celkový obchod mezi Čínou a Ruskem o 35,8 % na rekordních 146,9 miliardy dolarů.Vzhledem k tomu, že sankce proti Rusku narůstají, Čína by mohla část bolesti svého souseda kompenzovat dalšími nákupy. Analytici však tvrdí, že zatím neviděli žádný významný náznak toho, že by Čína porušovala západní sankce vůči Rusku.Hospodářská a obchodní spolupráce Číny s dalšími zeměmi včetně Ruska a Ukrajiny zůstává normální, uvedl na tiskové konferenci mluvčí celních úřadů Li Kuiwen.Světový úřad pro dohled nad chemickými zbraněmi uvedl, že je "znepokojen" zprávami o použití chemických zbraní v obléhaném ukrajinském přístavu Mariupol.V pondělí se poprvé objevily zprávy z ukrajinského praporu Azov, že ruský dron shodil na vojáky a civilisty v Mariupolu "jedovatou látku".Organizace pro zákaz chemických zbraní (OPCW) to uvedla ve svém prohlášení:"Technický sekretariát OPCW situaci na Ukrajině pozorně sleduje. Sekretariát je znepokojen nedávnou nepotvrzenou zprávou o použití chemických zbraní v Mariupolu, která se v posledních 24 hodinách objevila v médiích."Tato zpráva následuje po zprávách, které se v médiích objevily v posledních několika týdnech a které se týkaly ostřelování chemických závodů nacházejících se na Ukrajině, spolu s obviněními obou stran ohledně možného zneužití toxických chemických látek.Tím se slavnostně a dobrovolně zavázaly, že nikdy nebudou vyvíjet, vyrábět, získávat, skladovat, převádět ani používat chemické zbraně.pokud by válka s Ruskem trvala roky, uvedli v úterý dva lidé obeznámení s tímto setkáním.Poptávka po zbraních prudce vzrostla poté, co ruská invaze podnítila dodávky zbraní na Ukrajinu ze strany USA a spojenců. Očekává se, že na schůzce se bude diskutovat o doplňování zásob i o plánování delší války, uvedly zdroje agentuře Reuters pod podmínkou zachování anonymity.Úřad Pentagonu pro akvizice a udržování, který nakupuje zbraně pro americké ministerstvo obrany, bude hostitelem 90minutového setkání a očekává se, že se ho zúčastní náměstkyně ministra obrany Kathleen Hicksová, uvedl jeden z nich.Pentagon uvedl, že nejužitečnějšími zbraněmi jsou menší systémy, jako jsou protitankové střely Javelin a protiletadlové rakety Stinger, které Washington a spojenci dodávají na Ukrajinu téměř denně.Intenzivní používání a také efektivita na bojišti, kterou prokázaly ukrajinské síly, vyvolaly zájem o doplnění zásob těchto zbraní.Společnosti Raytheon Technologies a Lockheed Martin Corp společně vyrábějí Javeliny, zatímco Raytheon vyrábí Stingery. Dalšími předními výrobci zbraní jsou Boeing Co Northrop Grumman , General Dynamics a L3Harris Technologies.Celkem bylo nahlášeno 6 261 případů a bylo potvrzeno, že bylo zabito 191 dětí, dodal úřad.Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena by měla již ve středu oznámit další vojenskou pomoc Ukrajině ve výši 750 milionů dolarů, uvedli pro agenturu Reuters dva američtí představitelé obeznámení s touto záležitostí.Vybavení by bylo financováno s využitím prezidentské pravomoci pro čerpání prostředků, neboli PDA, kdy prezident může v reakci na mimořádnou situaci povolit přesun zboží a služeb z amerických zásob bez schválení Kongresu.Ruské jmenování nového armádního generála velitelem války na Ukrajině představuje pokus o "centralizaci velení a řízení" a odráží jeho "neefektivní předválečné plánování", což nutí Rusko přehodnotit své operace, uvedlo britské ministerstvo obrany.V nejnovější zprávě britských zpravodajských služeb, která byla zveřejněna krátce po šesté hodině ráno SEČ, se uvádí:Ruské jmenování armádního generála Alexandra Dvornikova velitelem války na Ukrajině představuje pokus o centralizaci velení a řízení. Neschopnost sladit a koordinovat vojenské aktivity brání dosavadní ruské invazi.Stejně jako řada vysokých ruských generálů má i Dvornikov předchozí zkušenosti s velením v Sýrii. Kromě toho od roku 2016 velí ruskému Jižnímu vojenskému okruhu, který hraničí s ukrajinským Donbasem.Medvedčuk je vůdcem Opoziční platformy pro život, největší ukrajinské opoziční strany. Zelenskiuj navrhl jeho propuštění do Ruska výměnou za Ukrajince zajaté ruskými silami. Zelenskij rovněž varoval Rusko: "Nechť je vám Medvedčuk příkladem. Ani bývalý oligarcha neunikl, nemluvě o mnohem obyčejnějších zločincích z ruských houštin. Dostaneme všechny.". Již dříve vyjádřil obavy, že ruské síly připravují "novou fázi teroru", která by mohla zahrnovat použití chemických zbraní na Ukrajině. Andrij Bileckij, velitel dobrovolnického pluku Azov, v pondělí prohlásil, že tři lidé v jižním přístavním městě zažili "otravu bojovými chemickými látkami, ale bez katastrofálních následků"."Dvě soukromé společnosti, AXON a Benish GPS, darovaly ukrajinskému ministerstvu vnitra speciální vybavení (hrudní videorekordéry) v hodnotě 4 milionů dolarů," uvedlo ministerstvo v aktualizaci prostřednictvím aplikace pro zasílání zpráv Telegram.Počet mrtvých v Mariupolu by mohl být až 22 000, řekl CNN Pavlo Kyrylenko, šéf doněcké regionální vojenské správy.i. Toto číslo stále roste, řekl Anatolij Fedoruk a dodal, že je příliš brzy na to, aby se obyvatelé do města vraceli.Člen ukrajinské delegace Mychajlo Podoljak na dotaz ohledně komentáře ruského prezidenta uvedl, že jednání s Rusy jsou velmi těžká, ale pokračují.Banka uvedla, že prostředky budou použity na podporu pokračování klíčových vládních služeb, včetně mezd pro nemocniční pracovníky, důchodů pro starší lidi a sociálních programů pro zranitelné osoby.