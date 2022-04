Jaké strategické možnosti mají Ukrajinci ve střetu s Ruskem na východě?

13. 4. 2022

Významný britský historik Sir Hew Strachan popsal strategii jako slovo "používané vládami k popisu mírových politik více než armádami k utváření válek", které "nabylo na šíři, ale ztratilo pojmovou jasnost", napsal Mick Ryan.

Posledních šest týdnů války na Ukrajině bylo mistrovskou lekcí ohledně důležitosti strategie. Důležité je, že ukázaly, jak se vojenská strategie a vojenské prostředky musejí sladit s požadovanými politickými cíli.

To, co sir Lawrence Freedman popsal jako "bludnou strategii" Vladimira Putina, se ukázalo jako hrozné vodítko pro vojenské a informační operace na Ukrajině.

Ruské strategické předpoklady – Ukrajina jako nestát, že se Ukrajina rychle vzdá a Západ nezasáhne – se všechny ukázaly jako mylné.

Jak Rusové v posledních šesti týdnech znovu objevili, správná strategie (a její základní předpoklady) je pro efektivní vojenské operace zásadní.

Strategické chyby přetrvávají

Efektivní strategické myšlení je důležitější než taktický perfekcionismus.

Historici Alan Millett a Williamson Murray napsali: "Je důležitější dělat správná rozhodnutí na politické a strategické úrovni než na úrovni operační nebo taktické. Chyby v operacích a taktice lze napravit, ale strategické chyby žijí věčně."

Nyní byli Rusové kvůli svým špatným strategickým předpokladům poraženi v bitvě o Kyjev a přeorientovávají se na obnovenou ofenzívu na východní Ukrajině.

Jádrem výzvy, jíž čelí Ukrajina, je nyní rozhodnout, jaké jsou její strategické cíle. Každý z nich bude mít vojenské tažení na východě jiný význam.

Ukrajinci nemají moc času. Na východě země již probíhá závod obou stran ve shromažďování sil. Jak Rusové, tak Ukrajinci vědí, že čím rychleji posílí na východě, tím rychleji mohou zahájit operace.

Jaké strategické možnosti se tedy Ukrajincům otevírají, aby mohly vést jejich tažení na východní frontě?

Strategické možnosti Ukrajiny

Za prvé, Ukrajina by mohla přijmout strategii "obrany na místě". Ukrajina by bránila území, které kontroluje ve třech klíčových operačních oblastech, bránila svůj vzdušný prostor a útočila na ruské týlové oblasti.

Jedná se o relativně pasivní strategii, která vždy umožňuje Rusům zasadit první úder. A bojově zkušené ukrajinské armádě tato strategie pravděpodobně neumožní využít příležitosti, které se naskytnou.

Druhou možností pro Ukrajinu je "bránit se a vracet se" na severovýchod a východ, zatímco bude držet pozice na jihu. To by znamenalo, že Ukrajinci podniknou omezené ofenzívy v Donbasu a severovýchodních oblastech, aby se zmocnili území, které Rusové obsadili od začátku války.

Je to méně pasivní strategie, ale ponechává situaci na jihu nevyřešenou. Neřeší ani předválečnou okupaci východní Ukrajiny ruskými proxies. Pokud bude úspěšná, nasměruje Ukrajince k operacím dále na východ, nebo později přesune jejich zaměření na jih.

Třetí ukrajinskou strategií by mohlo být provádět ofenzívy na severovýchodě, východě a jihu současně - s cílem získat zpět ukrajinské území zabraná od 24. února.

To je poměrně složité, protože by to vyžadovalo velké množství palebné podpory, logistiky a letecké podpory pro tři souběžné operace. Bylo by také obtížnější provádět řízení a velení. Útočné operace jsou ze své podstaty náročnější na plánování, velení a logistiku než obranné operace.

Poslední možností pro Ukrajince je úplné odstranění všech ruských zisků od roku 2014, včetně vytlačení všech ruských sil z Donbasu a Krymu.

Toto je složitější a obtížnější varianta, protože by vyžadovala velice značnou vojenskou sílu. Bylo by to také komplikované vyššími ztrátami, delšími zásobovacími liniemi, většími oblastmi pokrytými zpravodajskými službami, sledováním a průzkumem (ISR) a ukrajinským letectvem a zahrnovalo by to námořní složku na jihu.

Mohlo by to také překročit ruskou "červenou linii" pro použití chemických, biologických nebo jaderných zbraní.

Výzvy před námi

O všech těchto možnostech již byl pravděpodobně informován prezident Volodymyr Zelenskij.

To je důležité. Nejen kvůli vojenským výsledkům, ale také kvůli nutnosti zvážit různé politické dopady – každá vojenská možnost a území, které by mohly ukrajinské síly znovu dobýt, by jednání o ukončení války ovlivnily jinak.

Bez ohledu na to, jaký přístup Ukrajinci zvolili, všechny jejich možnosti jsou logisticky náročné. ¨

Západní pomoc a logistická podpora ze západoukrajinských skladů musí cestovat mnohem dál, než tomu bylo v případě bitvy o Kyjev.

Východ, vzhledem ke svému příznivějšímu terénu pro manévry větších formací mechanizovaných sil, bude pravděpodobně vykazovat ještě větší opotřebení nasazených sil, než jaké jsme viděli na severu a jihu.

A Rusové s novým vojenským velitelem, aby sjednotili své úsilí na východě, mohou být impozantnější silou. Důsledkem je, že Ukrajinci potřebují tolik pomoci v oblasti protivzdušné obrany, přesných střel, logistické podpory, letecké a pozemní dopravy a obrněných vozidel, kolik jim jen Západ může poskytnout.

Každá možnost představuje pro ukrajinského prezidenta také politické výzvy. Ukrajinské strategické rozhodování však zatím většinu svých požadavků naplňuje.

Ukrajinská armáda dosud naplánovala a provedla velkolepou vojenskou strategii, která se ukázala být jednou z nejúčinnějších vojenských institucí 21. století.

Cíle prezidenta Zelenského jsou jasné — suverenitu a územní celistvost Ukrajiny popisuje jako "nepochybné" a jeho cílem je "mír a obnovení normálního života".

Řekl také, že "pokud jde o kompromisy, které mohou znamenat riziko rozpadu země... nikdy je neuděláme – nikdy".

Pokud Ukrajinci dokážou zvolit strategii, která maximalizuje znovu získané území, udrží si podporu Západu a nebude tlačit na Putina, aby použil zbraně hromadného ničení, mohou dosáhnout jednoho z nejúžasnějších vojenských vítězství moderní éry – a přitom předvést nám všem, proč stojí za to bránit demokracii.

