Rusko uvedlo, že byla ukrajinským útokem vážně poškozena jeho válečná loď

14. 4. 2022

čas čtení 13 minut

Ruská loď, které se protivily ukrajinské jednotky na Hadím ostrově, je po výbuchu munice vážně poškozena; nejnovější balík USA zvyšuje celkovou vojenskou pomoc Ukrajině na více než 2,5 miliardy dolarů



- Rusko uvedlo, že jeho válečná loď byla po výbuchu munice "vážně poškozena"



Ruské ministerstvo obrany uvedlo, že celá posádka válečné lodi Moskva, která byla údajně ve středu pozdě večer zasažena dvěma ukrajinskými raketami v Černém moři, byla evakuována po výbuchu munice a požáru na lodi.



Loď se na začátku války proslavila tím, že se jí postavili na odpor ukrajinští vojáci na Hadím ostrově. Moskva je vlajkovou lodí černomořské flotily.



"Křižník 'Moskva' Černomořské flotily byl vážně poškozen v důsledku výbuchu munice, ke kterému došlo v důsledku požáru, posádka byla evakuována," uvedla ruská státní média TASS s odvoláním na ruské ministerstvo obrany.



Ve středu večer Ukrajina uvedla, že zasáhla a poškodila ruskou válečnou loď v Černém moři, jak uvedl ve zprávě na Telegramu oděský gubernátor Maksym Marčenko.



"Střely Neptun střežící Černé moře způsobily ruské lodi velmi vážné škody. Sláva Ukrajině!" Marčenkův vzkaz zněl.



"Bylo potvrzeno, že raketový křižník Moskva dnes zamířil přesně tam, kam ho poslala naše pohraniční stráž na Hadím ostrově!" dodal.



Ракетний крейсер "Москва" пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний!

Слава Україні!🇺🇦 pic.twitter.com/zqfdWI7EsA — Armed Forces 🇺🇦 (@ArmedForcesUkr) April 14, 2022

První den invaze malá ukrajinská posádka odmítla výzvy z lodi, aby se vzdala, a řekla lodi, ať "jde do prdele".

Poradce ukrajinského prezidenta Oleksij Arestovyč uvedl, že na palubě 12 500 tun vážící lodi mohlo být až 510 členů posádky.



Ruské tiskové agentury uvedly, že Moskva byla vyzbrojena 16 protilodními raketami "Vulkan", které mají dolet nejméně 700 km.



Minulý měsíc Ukrajina uvedla, že zničila velkou ruskou podpůrnou loď pro vylodění Orsk na menším Azovském moři na severovýchodě Černého moře.





- Téměř 6 500 údajných válečných zločinů spáchaných ruskými jednotkami na Ukrajině se vyšetřuje, uvedla ukrajinská prokuratura.



Celkem bylo nahlášeno 6 492 případů a bylo potvrzeno, že bylo zabito 197 dětí, dodal úřad.



- Zelenskij vyzývá EU, aby přestala sponzorovat ruskou vojenskou mašinérii



Ukrajinský prezident Zelenskij ve svém posledním národním projevu vyzval k uvalení ropného embarga.



"Především potřebujeme ropné embargo. A jasnou připravenost Evropy vzdát se veškeré ruské energie.



Evropská unie musí přestat sponzorovat ruskou vojenskou mašinérii."



Zelensiyj dodal, že o politice západních sankcí jednal se skupinou mezinárodních a ukrajinských expertů, kteří "zhodnotili uvalené sankce a způsob, jakým se je Rusko snaží obejít".



Skupina připravila konkrétní návrhy, jak odstranit mezery v sankcích a jak sankce okamžitě posílit, aby byly pro Moskvu hmatatelné, dodal Zelenskij.



- Ukrajinské jednotky vyhodily do povětří most s ruskými jednotkami směřujícími do Izjumu, města na řece Doněc v Charkově na východě Ukrajiny, uvedla armáda.





Celá kolona ruských vojáků byla údajně zničena při operaci s použitím bezpilotního letounu.

Група ССО України підірвала міст з ворожою технікою, що прямувала до Ізюму

Докладніше: https://t.co/DokBE6hdv6 pic.twitter.com/W008dFE5eB — Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) April 14, 2022

Zelenskij nicméně poznamenal, že nedávná "horečná aktivita" ruských sil odráží nejistotu Ruska a jeho neschopnost porazit Ukrajinu. I když mají ruská vojska značné zásoby sovětské vojenské techniky a značný počet vojáků, které velitelé vůbec nešetří, pochybují o své schopnosti nás zlomit, rozbít Ukrajinu. No a my děláme všechno pro to, abychom jejich pochybnosti ospravedlnili."



Balík, který zvyšuje celkovou vojenskou pomoc od únorového vpádu ruských sil na více než 2,5 miliardy dolarů, zahrnuje dělostřelecké systémy, dělostřelecké náboje, obrněné transportéry a bezpilotní čluny pobřežní obrany, uvedl Biden v prohlášení po telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.









Přehled:



- Zelenskij potvrdil, že ve středu navštívili Buču forenzní experti z mezinárodního trestního soudu, aby vyšetřili možné válečné zločiny. "Odpovědnost ruské armády za válečné zločiny je nevyhnutelná. "Všechny je poženeme před tribunál. A to nejen za to, co bylo spácháno v Buče." Hlavní žalobce Mezinárodního trestního soudu Karim Khan po středeční návštěvě Buchy novinářům řekl, že "Ukrajina je místem zločinu".





- Americké ministerstvo zahraničí ve středu obhajovalo Bidenovo obvinění, že Rusko provádí na Ukrajině genocidu, a uvedlo, že jeho síly se snaží zničit zemi a její civilní obyvatelstvo. Biden vznesl toto obvinění vůči silám prezidenta Vladimira Putina poprvé v úterý a uvedl, že je "stále jasnější, že Putin se prostě snaží zničit myšlenku, že by vůbec mohl existovat nějaký Ukrajinec". Představitelka amerického ministerstva zahraničí Victoria Nulandová řekla televizi CNN: "Budu předpovídat, že to, co nazval prezident Biden, je to, co nakonec pravděpodobně zjistíme, až budeme schopni shromáždit všechny tyto důkazy. Protože to, co se děje na místě, není náhoda."





- Francouzský prezident Emmanuel Macron odmítl zopakovat Bidenovo obvinění, že Rusko provádí "genocidu" vůči Ukrajincům, a varoval, že slovní eskalace válku nepomůže ukončit. Zelenskij reagoval: "Takové věci jsou pro nás velmi bolestivé, takže se určitě budu snažit s ním o této otázce diskutovat."





- Ruský ústup z okolí Kyjeva vedl k nálezu velkého množství zřejmě zmasakrovaných civilistů, což vyvolalo mezinárodní odsouzení a výzvy k vyšetřování válečných zločinů. Šéf kyjevské okresní policie uvedl, že v okolí hlavního města byla nalezena těla 765 civilistů, včetně 30 dětí.





- Prezidenti čtyř zemí - Polska, Estonska, Litvy a Lotyšska - přijeli do Kyjeva, aby vyjádřili podporu svému ukrajinskému protějšku a jeho bojujícím jednotkám. Navázali tak na údajné odmítnutí Kyjeva setkat se s německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem, který v úterý navštívil Polsko a prohlásil, že měl v plánu pokračovat na Ukrajinu, ale "nebyl tam žádoucí".





- Vysocí američtí představitelé zvažují, zda do Kyjeva vyšlou vysokého vládního činitele na znamení solidarity s Ukrajinou, uvedl ve středu zdroj obeznámený se situací.





- Americká ministryně financí Janet Yellenová ve středečním projevu na půdě Atlantické rady uvedla, že země, které váhají odsoudit probíhající rusou invazi na Ukrajinu, by mohly čelit globální izolaci. "Jednotná koalice zemí, na které se vztahují sankce, nebude lhostejná k akcím, které podkopávají námi zavedené sankce."









- Britská vláda uvalila sankce na dalších 206 osob, včetně 178 osob, které se podle ní podílely na podpoře samozvaných republik v Luhansku a Doněcku. Liz Trussová, ministryně zahraničí, uvedla, že nejnovější sankce byly uvaleny v přímé reakci na "strašlivé raketové útoky" na vlakové nádraží v Kramatorsku na východě Ukrajiny, při nichž zahynuly desítky civilistů.





- Austrálie ve čtvrtek rovněž uvalila cílené finanční sankce na 14 ruských státních podniků, včetně subjektů souvisejících s obranou, jako je výrobce nákladních automobilů Kamaz, a lodních společností SEVMASH a United Shipbuilding Corp.





- Ruský soud nařídil osmitýdenní věznění umělkyně, která nahradila cenovky v supermarketech nápisy protestujícími proti vojenské kampani Moskvy na Ukrajině.





Ruské jednotky zvyšují aktivitu ve východních a jižních oblastech Ukrajiny, uvedl Zelenskij ve svém posledním celostátním projevu.Snaží se tak oplatit své porážky. Raketové bombardování a dělostřelecké údery pokračují. Přivážejí se nové kolony techniky. Hledají se rezervy. Snaží se verbovat obyvatele z jihu naší země - tedy z těchto dočasně okupovaných oblastí kromě tzv. mobilizace v některých okresech Doněcké a Luhanské oblasti.""Tato válka proti Ukrajině může skončit pouze strategickou porážkou Ruska - dříve nebo později," dodal. "Buď bude ruské vedení skutečně usilovat o mír, nebo v důsledku této války Rusko navždy opustí mezinárodní scénu."Bylo zjištěno, že ruské velení zadalo úkol mobilizovat 60-70 000 lidí na území takzvané 'DLR'," uvedl generální štáb ozbrojených sil ve své poslední ranní operační zprávě a dodal, že uvedené počty byly naplněny "pouze z 20 %".Ruské síly pokračují v rozšiřování jednotek u východní hranice a v obnově a doplňování munice, dodali představitelé.Ukrajinské jednotky zmařily za posledních 24 hodin osm ruských útoků v Doněcké a Luhanské oblasti, uvádí se ve zprávě.Rukojmí údajně zaznamenávali dny, kdy byli drženi, na zdi.Na zdi byla nalezena také jména 18 lidí, kteří byli údajně zabiti nebo zemřeli v těchto podmínkách, uvedli ukrajinští představitelé.Agentura Reuters již dříve hovořila se sedmi obyvateli Jahidne, kteří uvedli, že během ruské okupace zemřelo nebo bylo zabito celkem nejméně 20 lidí. Ukrajinské úřady žádný oficiální počet mrtvých nezveřejnily.Ministerstvo to oznámilo v aktuálním sdělení v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram s odvoláním na ukrajinského ministra vnitra Denise Monastyrského."Černobyl je tragickou stránkou našich dějin. Bohužel musíme konstatovat, že 169 vojáků Národní gardy tam bylo zajato.Dnes se část z nich podle našich informací nachází na území Běloruské republiky, část v Rusku. Byli jsme na místě, kde byli drženi. Jedná se o kobku bez světla, bez možnosti řádné komunikace. Během pobytu tam byli zbaveni všech komunikačních prostředků. A pak je vyvedli ven. Bohužel nemohu říct, jaký je jejich osud.Probíhají jednání o jejich výměně. Ale chápeme, že k tomu dojde pravděpodobně až po skončení aktivní fáze bojů."Americký prezident Joe Biden již dříve oznámil, že před očekávaným širším ruským útokem na východní Ukrajině pošle Ukrajině další vojenskou pomoc ve výši 800 milionů dolarů, včetně těžkého dělostřelectva."Tento nový balík pomoci bude obsahovat mnoho vysoce účinných zbraňových systémů, které jsme již poskytli, a nové schopnosti přizpůsobené širšímu útoku, který očekáváme, že Rusko zahájí na východě Ukrajiny. Tyto nové schopnosti zahrnují dělostřelecké systémy, dělostřelecké náboje a obrněné transportéry."Biden rovněž uvedl, že schválil převod dalších vrtulníků, a prohlásil, že vybavení poskytnuté Ukrajině "má zásadní význam", protože čelí invazi."Nyní si nemůžeme oddechnout. Jak jsem ujistil prezidenta Zelenského, americký lid bude i nadále stát na straně statečného ukrajinského lidu v jeho boji za svobodu," řekl Biden.Nový balík zahrnuje 11 vrtulníků Mi-17 a 18 houfnic ráže 155 mm spolu se 40 000 dělostřeleckými náboji, protiletadlovými radary, 200 obrněnými transportéry a 300 dalšími drony Switchblade.Bude to poprvé, kdy Spojené státy poskytnou Ukrajině houfnice.Mluvčí Pentagonu John Kirby uvedl, že některé systémy, jako například houfnice a radary, budou vyžadovat dodatečný výcvik ukrajinských sil, které nejsou zvyklé používat americké vojenské vybavení."Jsme si vědomi času a víme, že čas není naším přítelem," odpověděl Kirby na otázku ohledně rychlosti dodávek.. Při projevu na společné tiskové konferenci se svým švédským protějškem Marinová uvedla, že na Finsko jako na partnera NATO - nikoliv však člena - se nevztahuje článek 5, který stanoví, že útok na jednoho člena by měl být považován za útok na všechny.a to v návaznosti na předchozí rozhodnutí učinit totéž v případě mise na Mars.