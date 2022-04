Petrohradská umělkyně Saša Skočilenko múže být odsouzena na 10 let do vězení

13. 4. 2022

čas čtení 1 minuta

Ruská aktivistka, která nahradila cenovky v supermarketech protiválečnými apely a děsivými fotografiemi zvěrstev na Ukrajině byla uvězněna na osm týdnů před jejím procesem za "diskreditování ruské armády". Čelí 10 letům vězení.







Why remand prison for a patently nonviolent “crime”? The judge justified the decision by noting that Skochilenko has friends in Ukraine, plus one of her Russian friends recently emigrated. https://t.co/vvx4xZilFo pic.twitter.com/Vsp0sq0UAk — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) April 13, 2022

A Russian activist who replaced price tags in supermarkets with anti-war appeals and graphic images of atrocities in Ukraine has been jailed for 8 weeks pending her trial for “discrediting Russia’s armed forces.” Aleksandra Skochilenko faces 10 years behind bars. pic.twitter.com/6BgSUUiohE — Matthew Luxmoore (@mjluxmoore) April 13, 2022

Je zajímavé, že obžaloba neinformuje o tom, co to vlastně napsala. Jako by se soudci sami báli to říct.



Proč ji vězní za zjevně nenásilný "zločin"? Soudce ospravedlnil to rozhodnutí tím, že poznamenal, že Skočilenková má přátele na Ukrajině, a jeden její ruský známý nedávno emigroval.





