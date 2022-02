Odborník na klima vyvrací lži velkých ropných společností o přírodních řešeních klimatické krize

10. 2. 2022

čas čtení 3 minuty

Světoznámý klimatolog Michael Mann v úterý v Kongresu jasně řekl, že některé z klíčových návrhů fosilních společností na snížení emisí ohřívajících planetu jsou spíše řečmi než smysluplnými řešeními klimatické krize, kterou tento průmysl vytvořil, píše Jessica Corbett.

"Klimatická krize je skutečná a je tady. Abychom jí dokázali čelit, potřebujeme skutečná řešení, která prokazatelně fungují a udržují naši planetu v bezpečí."



Michael Mann, ředitel Earth System Science Center na Pennsylvánské státní univerzitě, byl jedním z odborníků, kteří svědčili na slyšení Výboru pro dohled a reformu Sněmovny reprezentantů o klimatických závazcích velkých ropných společností, kterého se odmítli zúčastnit členové představenstva společností BP, Chevron, ExxonMobil a Shell.



Demokraté v panelu požádali Manna, aby se zabýval zachycováním a ukládáním uhlíku (CCS) a také přírodními řešeními, jako je výsadba stromů. Avšak obě tato řešení, jak varují kritici, znečišťovatelé prosazují jen proto, aby mohli nadále těžit a spalovat fosilní paliva.



"Klimatická krize není teoretickým problémem budoucnosti, je to bezprostřední problém," řekla ke konci slyšení poslankyně Ayanna Pressley. "Je skutečná a je tady. Abychom mu mohli čelit, potřebujeme skutečná řešení, která prokazatelně fungují."



Kongresmanka poznamenala, že fosilní palivoví giganti často poukazují na CCS "jako na způsob, jak kompenzovat své emise skleníkových plynů a zároveň jim umožnit pokračovat ve výrobě jejich toxického produktu na stejné úrovni", přestože chybí důkazy, že taková technologie skutečně funguje.



"Doktore Manne, došlo v technologii CCS k nějakému pokroku, který vás přesvědčuje o tom, že bude fungovat tak, jak inzerují společnosti vyrábějící fosilní paliva?" zeptala se klimatologa Pressley.



"Ne, v tuto chvíli nevidím žádné důkazy," odvětil Mann. "Nebyl prokázán koncept, který by ukazoval, že lze CCS používat a vyrábět energii bez produkce uhlíkového znečištění, a dokud pro to nebude existovat žádný důkaz, pak to zřejmě není smysluplné řešení pro klima a vytlačuje to smysluplná řešení pro klima, jako je čistá energie, obnovitelná energie."



Pressley uvedla, že "z celého srdce" souhlasí s tím, že CCS není prokázáno, a zdůraznila, že jeho rizika jsou "katastrofálně nebezpečná", přičemž poukázala na únor 2020, kdy prasklo tlakové potrubí s oxidem uhličitým a sirovodíkem a obyvatelé mississippského okresu Yazoo "se zmítali v křečích, měli pěnu u úst, a dokonce byli v bezvědomí".



Mann sice zopakoval, že "neexistují žádné důkazy o tom, že podobné projekty mohou být životaschopné v takovém měřítku, které je nezbytné pro snížení čistého uhlíku v atmosféře", ale zároveň zdůraznil, že "to, co funguje, je odklon od fosilních paliv směrem k obnovitelným zdrojům energie".



Celý článek v anglickém originále ZDE

