Kdo je vlastně oběť a kdo trýznitel

11. 2. 2022 / Pavel Veleman

čas čtení 3 minuty

Kdo je vlastně oběť a kdo trýznitel v akci StB Asanace aneb "Život a doba soudkyně JUDr. Olgy Kalašové…." " A když si představíte, že za Vámi denně chodí přátelé, které někdo přepadl, kteří zažili násilí, byli biti u výslechů (...), tak na tu dobu vzpomínám dost nerada. To nejhorší období, které opravdu bez nadsázky se dá nazvat terorem, začalo někdy na jaře 1981…."

Petruška Šustrová Nikoho už to pochopitelně nezajímá, stejně jako v normalizačním Československu i dnes máme hlavně na starost každodennost (v tomto oba systémy na sebe krásně navazují, od shánění česneku k shánění levnější elektřiny a tak pořád dokola).

A stejně jako před čtyřiceti lety i dnes opět skoro osamoceně (s několika svými "prověřenými" antikomunistickými spolužáky tehdy v roce 1982), dnes již pomalu úplně sám s manželkou nevěřícně koukáte a nevěříte vlastním uším...

A najednou se na chvíli vracíte do pocitů šestnáctiletého, bezmocného kluka, který má pocit neuvěřitelné nespravedlnosti, když se dozvídá z poslechu zahraničního rozhlasu o nuceném odchodu svých opravdových idolů a hrdinů tehdejších let v Československu. Střih, čtyřicet let plus a u televize sedí stejně bezmocný stárnoucí dědek s pocitem stejné bezmoci a nespravedlnosti jako tehdy. Jiné tělo, jiné kulisy. Duše a pocit však stejný…

Připomeňme si alespoň několik statečných žen a mužů o kterých se již skoro nemluví a zamysleme se nad brutalitou vyšetřovatelů StB, která v této fázi byla velmi podobná padesátým letům v Československu:

Vratislav Brabenec (mlácení, vyhrožování únosem dcery), Vlastimil Třešňák (fyzické útoky pálení cigaretami prsty na rukou), Zina Freundová, gangsterský útok v bytě (surové zbití, ostříhání vlasů, svlečení do naha, osahávání, pokus o znásilnění), Zdeněk Beníšek (škrcení mokrým hadrem až do úplného bezvědomí), Ivanka Hyblerová (svlékání do naha, zranění tehdy tříletého syna), Karel "Čárli" Soukup (mučení, vytrhávání vousů, vlasů, mlácení za přítomnosti dětí).

Pomalu končí poslední soudy se skutečnými trýzniteli a mučiteli StB, tresty jsou minimální, včera dokonce zproštění vyšetřovatelů u manželů Hyblerových ….

Pamatujme si i ty jména české malosti a podlosti, tzv. bicí komanda 70. a 80. let minulého století, dnes spokojení důchodci s nadprůměrnými důchody:

Milan Kopinec, Vladimír Novotný, Karel Vykypěl, Karel Hájek, Rudolf Peltan, Jiří Šimák, Zbyněk Dudka, Jaroslav Maryško....

A teď poslední otázka? Co to je za paní soudkyni, která v situaci, kdy je podrobně zmapována celá akce Asanace, například Ivanka Lefeuvre (tehdy Hyblerová) o celém tom strašném období napíše celou knihu, kde cituje z autentického deníku (Migrace 1982, deníkové záznamy) a soudkyně OS Praha 1 JUDr. Olga Kalašovà nenajde žádný důkazní materiál….

A v kauze Brabenec a spol. opět soudkyně JUDr. Olga Kalašová zohlednila časovou prodlevu stíhání, věk a zdravotní stav obžalovaných a právě proto bylo rozhodnuto spíše o symbolických trestech, sdělila veřejnosti paní soudkyně (paní soudkyně se skoro nad "sadistickými staroušky" rozplakala).

Že jejich oběti jsou často starší s daleko více podlomeným zdravím, minimálním důchodem již paní soudkyně veřejnosti nesdělila, nejspíše běžela podat ústavní stížnost na zmrazení jejího platu ve výši 150 000 Kč….. Já myslím, že za tyto výkony je to stále málo!









