Válkova maskirovka, čili O tupých škrtech v hygienické službě

9. 2. 2022 / Karel Dolejší

čas čtení 2 minuty

Po odvolání toho co odvolal vyšlo nakonec najevo, že ministr nemocnictví hodlá opravdu propouštět zaměstnance hygienické služby. Ale nesmí se tomu tak říkat.

Ministr Vlastimil Válek doopravdy chystá propouštění zaměstnanců hygieny, a to více jak 130 osob. Na nové skutečnosti v oblasti financování celého rezortu reagovaly odbory vyhlášením stávky.



Připomeňme, že hygienická služba byla nejméně předchozími třemi vládami po sobě zanedbávána a finančně sesouvána kamsi do suterénu. Poté co instituce, kde dnes typického zaměstnance představuje žena po padesátce, přestála dvouletý nápor pandemie, v pátek jí ministerstvo ohlásilo propouštění. Vzápětí zprávu popřelo, aby v úterý znova vyšlo najevo, že na hygieně se má opravdu propouštět, a to 134 osob.

Je nepochybné, že vláda po Babišově politice "dluhy neřeším" někde šetřit musí. Sotva však existuje horší položka než právě rozpočet hygienické služby. Ta je poddimenzovaná a podfinancovaná, již jen z hlediska stabilizace a zajištění generační výměny by potřebovala v tom nejhorším případě rozpočet zmrazit, spíše však posílit. Nikde totiž není psáno, že pokud se šetří, musí se ušetřit úplně všude. Naopak, někde je třeba i v době úspor dosáhnout rozvoje. To je právě případ hygieny, která bude mít s případnými dalšími epidemiemi, šířením rezistentních kmenů baktérií a jinými "výdobytky" současné globální civilizace v budoucnu práce více, nikoliv méně.

Ministerstvo zdravotnictví má ovšem zjevně jiné záměry - a ještě navíc se chová obdobně jako Kreml, který běžně dementuje záměry, jež přitom sledováním jeho reálné činnosti vystupují zřetelně na světlo.

Abyste pochopili, co provádí Kreml, vyplatí se ignorovat prohlášení o údajných záměrech a spíše sledovat fakta "na zemi". A stejně u Válkova ministerstva: Prohlásilo, že zpráva o propouštění hygieniků je falešná, ale vzápětí předepsalo škrty ve výši 94 milionů a 134 lidí má skončit na dlažbě.

Ministr Válek si protesty a dokonce stávku nepochybně plně zaslouží. A premiér Fiala by měl využít poslední příležitosti k pokojnému projednání případu Válek koaliční radou, dokud je ještě čas.

Pokud tak neučiní, bude možná muset Válka odvolat pod tlakem rozhněvané veřejnosti - a nežádoucí důsledky Válkovy nekompetence a tuposti dopadnou v konečné instanci i na něj osobně.

