Ukrajina: Válka v novém rozměru

Takovou blokádu je přitom třeba ve vícero ohledech považovat za ozbrojenou agresi a faktické vyhlášení války. Předně podle Pařížské deklarace o dodržování námořního práva z roku 1856 a podle Londýnské deklarace o právu námořní války z roku 1909 představuje blokáda akt války a tedy faktické vyhlášení války. Za druhé podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 3314 z roku 1974 je blokáda přístavů považována za ozbrojenou agresi - bez ohledu na to, zda došlo nebo nedošlo k formálnímu vyhlášení války.

Prezident Biden a jeho spolupracovníci definovali novou ruskou agresi vůči Ukrajině jako situaci, kdy "jediný tank, jediný ruský voják" překročí ukrajinskou hranici. Budou tedy muset nyní rozhodnout, jak se taková definice vztahuje na výše popsaný případ. Vzhledem k bohatým právním podkladům umožňujícím kvalifikovat námořní blokádu coby otevřený akt války má Bílý dům samozřejmě možnost vyhlásit s okamžitou platností zavedení připravovaných zesílených protiruských sankcí. Že to nakonec nejspíše neudělá je věc druhá...

Mezitím v Rusku již od úterka běží částečná mobilizace armádních záloh. Jistě půjde o součást "deeskalace", kterou Putin u pětimetrového stolu slíbil Macronovi, když mu tykal.

Nedaleko běloruského Gomelu, na základně Pribytki, komerční satelit odhalil rozmístění ruské polní nemocnice - 25 km od hranic s Ukrajinou. V běžné analýze NATO slouží polní nemocnice jako klíčový indikátor pro rozlišování mezi pouhým cvičením a přípravou reálné bojové operace.

Ukrajinské Centrum pro informační odpor kompiluje jednotlivé zprávy objevené internetovými aktivisty do průběžně aktualizované mapy pohybů ruských jednotek v ukrajinském pohraničí.

Rusko pohrozilo, že diplomatická jednání se Západem "selžou", pokud na jednotlivé dopisy ohledně bezpečnostního uspořádání v Evropě dostane kolektivní odpověď. Přesně to se ale nakonec v rámci EU stalo. Jedinou výjimku tak zřejmě představuje neutrální Švýcarsko, které není členem EU ani NATO. Také ono obdrželo od Kremlu dopis s žádostí o vyjádření, zda mu současná bezpečnostní situace v Evropě vyhovuje. Pokud taková špatně zakrytá výhrůžka povede k otevření diskuse o švýcarské neutralitě v podobném duchu, jako se to již stalo ve Švédsku a Finsku, podařil by se Putinovi věru husarský kousek.

Mezitím Dánsko a USA nově jednají o možné permanentní americké základně na dánském území. A opravdu nemluvíme o Grónsku...