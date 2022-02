Johnsonova vláda zrušila zákaz pro vlastníka zasahovat do redakční linie listů Times a Sunday Times

11. 2. 2022

čas čtení 1 minuta





Idiotská Johnsonova "ministryně kultury", Times a Sunday Times, a ukončila tak omezení, která platila od roku 1981, kdy tyto noviny Murdoch koupil. Idiotská Johnsonova "ministryně kultury", která byla nedávno právem satirizována pro své neuvěřitelně trapné mediální rozhovory hájící lži svého premiéra, a jejímž dalším cílem je zničit BBC, Nadine Dorriesová odstranila všechny právní překážky bránící majiteli, mediálnímu oligarchovi Rupertu Murdochovi zasahovat do redakční nezávislosti listů, a ukončila tak omezení, která platila od roku 1981, kdy tyto noviny Murdoch koupil.





Rozhodnutí ministryně kultury rovněž otevírá cestu k možnému sloučení obou titulů, které v současné době musí mít z velké části oddělené redakční týmy.



Britský vládní regulační úřad pro média Ofcom varoval, že zrušení omezení "vytvoří příležitost pro větší vlastnický vliv na tituly, což by mohlo ovlivnit svobodné vyjadřování názorů a přesnost zpravodajství".



Mediální regulátor však také do značné míry uznal argument, že Murdoch má jen malou motivaci zasahovat do redakční linie svých listů, protože kdyby se to dostalo na veřejnost, podkopalo by to důvěru čtenářů obou titulů a stálo by to Murdocha peníze.



Podrobnosti v angličtině ZDE

0