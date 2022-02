"Věci se mohou rychle zvrtnout," varoval Biden v souvislosti s Ukrajinou. Jednání v Berlíně selhala

11. 2. 2022

Americký prezident vyzval všechny Američany, aby okamžitě opustili Ukrajinu



Biden v televizním rozhovoru zopakoval, že by za žádných okolností neposlal na Ukrajinu americké vojáky, a to ani na záchranu Američanů v případě ruské invaze. "To by byla světová válka. Když po sobě Američané a Rusové začnou střílet, jsme ve zcela jiném světě," řekl.



"Američtí občané by měli z Ukrajiny odejít, měli by odejít hned," řekl Biden v rozhovoru pro NBC News. "Máme co do činění s jednou z největších armád na světě. Toto je velmi odlišná situace a věci se mohou rychle zvrtnout."

V pátek se britský ministr obrany Ben Wallace připojil k britské ministryni zahraničí Liz Trussové v Moskvě poté, co vedla mrazivé rozhovory se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem. Lavrov prohlásil, že setkání připomínalo rozhovor "němého s hluchým". Wallace údajně řekne ruskému ministru obrany Sergeji Šojguovi, že invazí na Ukrajinu by Rusko absolutně prohrálo na všech frontách.



Ve čtvrtek ukrajinské ministerstvo zahraničí obvinilo Moskvu, že plánováním raketových testů v Černém moři, které podle Kyjeva znemožní lodní plavbu v něm a v Azovském moři, projevuje "zjevnou neúctu k pravidlům a zásadám mezinárodního práva". Rusko právě zahájilo desetidenní vojenské cvičení s běloruskými silami.



V Berlíně ve čtvrtek večer Rusko a Ukrajina uvedly, že se jim nepodařilo dosáhnout žádné dohody v rámci celodenních rozhovorů za přítomnosti francouzských a německých představitelů, jejichž cílem bylo ukončit osm let trvající separatistický konflikt na východě Ukrajiny.



Nepodařilo se "překonat" rozdílné interpretace minské dohody z roku 2015, jejímž cílem je ukončit boje mezi proruskými separatisty a ukrajinskými vládními silami, které Rusko a Ukrajina zastávají, uvedl ruský vyslanec Dmitrij Kozak.



Jeho ukrajinský protějšek Andrij Jermak uvedl, že se obě strany dohodly na pokračování jednání.



"Doufám, že pokud je (ruský prezident Vladimir Putin) natolik pošetilý, aby invazi na Ukrajinu provedl, je natolik chytrý, že neudělá nic, co by ohrozilo americké občany," dodal Biden.



