Co se stane, až vláda udělá z rozpočtu konečně věc veřejnou

9. 2. 2022 / Boris Cvek

Už v dubnu bychom měli vyjít podle premiéra Fialy z rozpočtového provizoria. Myslím, že se čekalo, že to bude mnohem dříve, ale díky Bohu za duben. Celý stát s napětím čeká, kde se nová vládní koalice rozhodne škrtat. Veřejnost zatím není součástí diskuze, ačkoli jde o věc tak nesmírně veřejnou.

V úterý 8.2. by se měli v podvečer sejít předsedové koaličních stran na jednání o rozpočtu. Snad je to signál, že brzy bude rozpočet ve Sněmovně a stane se konečně předmětem otevřené, naprosto veřejné debaty, jak by to už dávno mělo být. Koalice asi právě proto nečeká, že by projednávání rozpočtu proběhlo hladce, a proto chlácholí národ nadějí, že v dubnu už to bude. Ve Sněmovně se ale celý kompromis, který v neveřejné debatě obstál, může snadno zhroutit.

Neveřejnost jednání svědčí o obavě koaličních stran, že by nebyly schopny držet jednotu, dokud se jasně nedohodnou. Na rozpočtu se pracuje už od prosince, takže hledání dohody je asi velmi obtížné. Můžeme si představit, že těžce vyjednaná shoda bude po zveřejnění vystavena velkému tlaku od těch, kdo se budou cítit škrty poškozeni. Pro strany, které budou chtít držet dohody, to bude velká zkouška ohněm, zejména pokud uslyší křik skupin, které považují za své tradiční voliče. Kdo povolí jako první?

Vlastně se divím, jak málo pozornosti ve veřejné debatě tak zásadní věc, jako je příprava nového rozpočtu, vzbuzuje. Opozice zřejmě čeká na zveřejnění dohod, do té doby nechce plýtvat silami. Komentátoři a publicisté nemají co komentovat, když čísla nejsou na stole. Nikdo neví, co nás čeká, tak proto asi to ohlušující ticho. Největší zkouška pro novou vládu a její soudržnost ale musí jednou přijít – a čím později, tím hůře pro ni i pro celý stát.

