Biden varuje Putina: Pokud zaútočíte na Ukrajinu, zaplatíte vysokou cenu

13. 2. 2022

Americký prezident se obává "rozsáhlého lidského utrpení" v případě invaze, Rusko jakékoli plány na útok popírá





Joe Biden v sobotu večer varoval Vladimira Putina, že USA "uvalí na Rusko rychlé a tvrdé tresty", pokud jeho jednotky napadnou Ukrajinu. V telefonickém rozhovoru, který trval více než hodinu, americký prezident uvedl, že invaze by "přinesla rozsáhlé lidské utrpení a snížila postavení Ruska".



Telefonát byl vyvrcholením horečné celodenní diplomatické aktivity zaměřené na odvrácení války na Ukrajině, která by podle varování USA mohla začít již ve středu.



Podle vysokého amerického představitele, který poté informoval novináře, nepřinesla "žádnou zásadní změnu" zhoršující se krize. Činitel uvedl, že se oba lídři dohodli, že v nadcházejících dnech budou dále spolu komunikovat, "ale Rusko se může rozhodnout, že stejně přistoupí k vojenské akci", a dodal, že neexistují žádné důkazy o "smysluplné" deeskalaci na ukrajinské hranici.



V Moskvě označil Jurij Ušakov, vysoký zahraničněpolitický poradce, rozhovor mezi oběma lídry za "vyvážený a věcný" a potvrdil, že "prezidenti se dohodli na pokračování kontaktů na všech úrovních". Odmítl však tvrzení USA, že by bezprostředně hrozil ruský útok. "Hysterie dosáhla svého vrcholu," řekl Ušakov.



Předtím Emmanuel Macron vedl s ruským prezidentem samostatný rozhovor, který údajně trval hodinu a 40 minut, zatímco americký ministr zahraničí Antony Blinken hovořil rovněž se svým ruským protějškem Sergejem Lavrovem.



Blinken vyzval k "diplomatickému řešení nevyprovokovaného vojenského posilování Ruska v okolí Ukrajiny". Lavrov obvinil USA, že ignorují jeho bezpečnostní návrhy, které zahrnují záruku, že Ukrajina nevstoupí do NATO, a stažení sil NATO z východní Evropy.



USA uvedly, že existuje vysoké riziko ruského útoku na Ukrajinu před koncem zimních olympijských her v Číně 20. února, a CIA údajně informovala spojence, že ruské jednotky dostaly rozkaz být připraveny do středy. Ukrajinský prezident však včera kritizoval USA, že vyvolávají "paniku".



"Myslím si, že se příliš často hovoří o totální válce ze strany Ruska, a lidé dokonce jmenují data. Nejlepším přítelem našich nepřátel je panika v naší zemi a všechny tyto informace jen vytvářejí paniku, nepomáhají nám," řekl Volodymyr Zelenskyj, který již několik týdnů tvrdí, že tón amerických zpráv pomáhá vyvolávat paniku a ekonomické problémy na Ukrajině, a nahrává tak Putinovi.



Zelenskij hovořil v Chersonské oblasti, kde sledoval cvičení jednotek ministerstva vnitra. Ukrajinské jednotky zahájily ve čtvrtek desetidenní cvičení, které se koná v tutéž dobu jako ruské vojenské manévry v Bělorusku, jež jsou považovány za klíčovou součást ruské hrozby.



"Nikdo nemůže nahlédnout do hlav kremelských představitelů a s jistotou říci, jaké přesně mohou být jejich akce. Jsme však připraveni na naprosto všechny scénáře," uvedl ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov.



Lavrov v Moskvě popřel, že by existovaly nějaké plány na útok, a tvrdil, že varování USA jsou součástí propagandistické kampaně.



"Poté, co ruské jednotky ukončí cvičení a vrátí se do kasáren, Západ vyhlásí 'diplomatické vítězství' tím, že 'zajistil' ruskou 'deeskalaci'," citovalo ho ruské ministerstvo zahraničí a označilo to za "předvídatelný scénář a laciné vnitropolitické body".



USA a Rusko zahájily rychlou evakuaci svých velvyslanectví. Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že malý počet diplomatů zůstane v Kyjevě, aby udržovali otevřené komunikační kanály s ukrajinskou vládou, někteří se stáhnou do Lvova na západě země, aby poskytovali nouzové konzulární služby, zatímco většina bude vyslána do sousedních zemí.



"Myslím, že opatrnost vyžaduje, abychom předpokládali nejhorší možný scénář, a ten nejhorší scénář by samozřejmě zahrnoval podstatné ruské útoky na ukrajinské hlavní město," uvedl vysoký činitel amerického ministerstva zahraničí.



"Tento vývoj pro soukromé americké občany znamená, že není jen čas opustit Ukrajinu - pro soukromé občany už je čas opustit Ukrajinu," dodal činitel a zdůraznil, že konzulární pracovníci již nejsou schopni pomoci soukromým občanům odcestovat.



Západní zpravodajské služby předpověděly, že ruskému útoku bude bezprostředně předcházet vymyšlená záminka, například údajný útok "pod falešnou vlajkou" na Rusko nebo na Doněckou a Luhanskou oblast, kde vládnou Moskvou podporovaní separatisté.



Michael Kofman, ředitel ruských studií v Centru pro námořní analýzy, uvedl, že Rusko by mohlo přistoupit k formálnímu uznání Moskvou ovládaných tzv. "lidových republik" na východě Ukrajiny. To by podle něj mohlo "nabídnout Rusku základ pro rozšíření bezpečnostních záruk a vojenskou ochranu těch, kteří jsou považováni za ruské občany žijící v separatistických regionech. To může být interpretováno jako klauzule, která formálně opravňuje ruský stát k použití síly na Ukrajině".



Ruská duma má v pondělí projednat výzvu Putinovi, aby uznal Doněck a Luhansk jako nezávislé republiky, ačkoli se objevily náznaky, že projednávání může být odloženo na znamení toho, že Rusko stále zvažuje různé možnosti.



Několik vlád v pátek vyzvalo své občany, aby Ukrajinu co nejdříve opustili. Ve Spojeném království vyzval stínový labouristický ministr zahraničí David Lammy vládu, aby si vzala "správné ponaučení" z chaotického odchodu z Afghánistánu loni v létě, kdy došlo k horečnému úsilí o dopravu britských občanů a zranitelných Afghánců ze země.



Lammy v sobotu večer napsal dopis Liz Trussové, ministryni zahraničí, v němž vyzval k podstatnému navýšení počtu pracovníků s příslušnými jazykovými znalostmi pro řešení krize, zřízení mezivládního krizového centra a kontaktní linky pro poslance s naléhavými případy na Ukrajině.



"Opozice stojí jednotně s vládou tváří v tvář ruské agresi a podporuje suverenitu Ukrajiny," napsal Lammy. "Po chaotickém průběhu evakuace z Afghánistánu však žádáme vládu o ujištění, že si vzala správné ponaučení. První povinností každé vlády je zajistit bezpečnost svých občanů. Vláda musí nyní jednat a zajistit, aby byla připravena zajistit bezpečnost britských občanů v případě jakéhokoli vpádu."



Melinda Simmonsová, britská velvyslankyně na Ukrajině, v sobotu uvedla, že zůstává v zemi, aby tam "pokračovala v práci s hlavním týmem". Dodala, že velvyslanectví zůstává otevřené a funkční.



Nizozemská letecká společnost KLM uvedla, že po bezpečnostní analýze a s ohledem na varování nizozemské vlády před cestami na Ukrajinu pozastavila lety na Ukrajinu až do odvolání.



O víkendu se rozproudila debata o rozsahu možného zapojení Británie do konfliktu. Tobias Ellwood, konzervativní předseda výboru pro obranu, označil napětí za "náš moment kubánské krize" a vyzval k nasazení divizí NATO pod britským vedením v zemi. Tom Tugendhat, předseda výboru pro zahraniční věci za konzervativce, však uvedl, že poskytnutí výcvikové pomoci je pro Ukrajinu užitečnější než nasazení britských jednotek. Dodal, že ukrajinští vojáci jsou "stále více schopni se bránit".



"Umožňujeme jim, aby měli schopnost bojovat sami, a protože jsem sloužil v bojových operacích v zemích po celém světě, mohu vám říci, že výcvik místních sil, aby bojovaly samy za sebe, je podstatně lepší obranná technika než nasazení vojáků," řekl.



"Skutečnost je taková, že Ukrajinci už mají ve své armádě nějakých 145 000 vojáků, mají dalších - podle toho, jak to počítáte - asi 100 000 pohraničníků v záloze a podobných lidí, takže mají podstatně větší armádu i než my." Bývalý ministr zahraničí Malcolm Rifkind řekl, že rozmístění divize NATO uvnitř Ukrajiny by bylo "velmi nerozumné".



Rifkind a Ellwood uvedli, že současná nestabilita způsobená údajnou účastí Borise Johnsona na mejdanech během lockdownu v Downing Street podkopává postavení Británie na světové scéně. Dominic Cummings, bývalý hlavní poradce premiéra a nyní jeho nejostřejší kritik, odsoudil konzervativní poslance za to, že umožnili Johnsonovi pokračovat ve funkci, "zatímco vzniká další velká globální krize".





