Po skandálech v londýnské Metropolitní policii byla konečně donucena její šéfka k rezignaci

11. 2. 2022

Šéfka policie Cressida Dick odchází z funkce o dva roky předčasně. Londýnský primátor Sadiq Khan ji obvinil, že se nedokázala vypořádat s misogynií a rasismem v londýnské policii





Dramatická rezignace Cressidy Dickové byla oznámena jen několik hodin poté, co v telefonátu do rozhlasu uvedla, že ve funkci zůstane a má plán, jak Metropolitní policii zbavit toxické kultury. Když však londýnská radnice dala jejím asistentům najevo, že plán je nedostatečný, rozhodla se komisařka bojkotovat odpolední jednání, na němž měla být zbavena funkce, a místo toho podala výpověď. Dramatická rezignace Cressidy Dickové byla oznámena jen několik hodin poté, co v telefonátu do rozhlasu uvedla, že ve funkci zůstane a má plán, jak Metropolitní policii zbavit toxické kultury. Když však londýnská radnice dala jejím asistentům najevo, že plán je nedostatečný, rozhodla se komisařka bojkotovat odpolední jednání, na němž měla být zbavena funkce, a místo toho podala výpověď.



Primátor Khan dal minulou středu Dickové "na vědomí", že musí urychleně reformovat Scotland Yard, jinak ztratí jeho podporu. Jeho důvěrou v ni otřásl skandál na policejní stanici Charing Cross, kde policisté sdíleli rasistické, sexistické, misogynní a islamofobní vzkazy. Dva z vyšetřovaných policistů byli povýšeni, zatímco devět jich zůstalo ve službě u Metropolitní policie..



Rezignace Dickové přichází necelé tři týdny poté, co Metropolitní policie oznámila trestní vyšetřování mejdanů v Downing Street během lockdownu, které by mohlo vést k pokutě pro premiéra a desítky vládních zaměstnanců. Cressida Dick dlouho tyto mejdany odmítala vyšetřovat.



Dicková, první žena v čele Metropolitní policie ve její 193leté historii, stála v čele policie od roku 2017. Britské vládní kruhy daly ve středu daly najevo, že pokud Dicková ztratí důvěru primátora, nebudou bojovat za její záchranu.



Zdroje z ministerstva vnitra i z radnice konstatovaly, že v posledních měsících narůstá zoufalství nad tím, že se Metropolitní policie potácí od krize ke krizi.





Důvěra londýnské veřejnosti znepokojivě klesla. Pro Priti Patelovou jsou katastrofy Metropolitní policie pod Dickovým vedením - které někteří považují za vlastní zavinění a důsledek její údajné "defenzivy" - důvodem k obavám, protože stahují dolů důvěru v právo a pořádek v celé zemi.



Khan si Dickovou fakticky vybral jako komisařku v roce 2017, nadšený historickým odkazem první ženy komisařky v historii Metropolitní policie, která byla založena v roce 1829.



Nezávislý úřad pro vyšetřování policie (IOPC) odhalil šokující podrobnosti o zprávách, které si policisté Metropolitní policie vyměňovali na WhatsAppu v letech 2016 - tedy rok předtím, než se Dicková stal komisařkou - a 2018.



Londýnský primátor se rozčílil, protože ze 14 vyšetřovaných policistů na policejní stanici Charing Cross jich devět v policii zůstalo. Dva z nich byli navíc povýšeni.



Poté, co se na veřejnost dostaly podrobnosti o nechutných zprávách policistů - včetně výroků o smrti afrických dětí -, primátor povolal Dickovou na schůzku, ale marně. Jeden ze zdrojů z radnice uvedl: "Stručně řečeno, prostě to nepochopila."



K oslabení Dickové přispěla i série skandálů, které vyvolaly otázky ohledně zacházení policie se ženami.



Zděšení na radnici a ve vládě vyvolal také postup vedení Metropolitní policie v případě vraždy Sarah Everardové, kterou v březnu 2021 spáchal jeden její policista.



Poté, co byl její vrah v září 2021 odsouzen k doživotnímu trestu, se očekávalo, že vedení londýnské policie dokáže, že obavy žen chápe. Místo toho se dočkalo výsměchu poté, co prohlásilo, že ženy, které mají strach, když se k nim začne přibližovat policista, mají zamávat na případný projíždějící autobus.



