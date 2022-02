Tisková zpráva:

Co Valentýn! 14. února se slaví Svátek darování knih!

11. 2. 2022

čas čtení 2 minuty

Nemáte rádi komerční svátky typu svatého Valentýna? Nevadí, oslavte v pondělí raději Mezinárodní den darování knih! International Book Giving Day probíhá po celém světě a jeho posláním je, jak název napovídá, darovat knihu. Akce je zaměřená zejména na děti a má rozvíjet jejich zájem o knihy, není ale žádné pravidlo, komu, či kam knihu dát. Darovat můžete knihu novou i použitou...

Večeře a květiny dnes patří spolu se sladkostmi k nejpopulárnějším valentýnským dárkům, přičemž každý čtvrtý Čech podle průzkumu počítá s valentýnskou útratou přesahující 3000 korun. Jenže... 98 % květin, které se prodávají v českých květinářstvích, pochází ze zahraničí, nejčastěji z rozvojových zemí. Kdyby uměly mluvit, vyprávěly by vám, co na vlastní okvětní lístky viděly. A nebylo by to nic pěkného - pesticidy, dětská práce, neférové mzdy, devastace vodních zdrojů...

Takže, co takhle uchopit to jinak? Řešení se nabízí právě v podobě darování knihy. Darujte knihu miláčkovi, dítěti ve svém okolí, doneste knihu do knihobudky, či třeba věnujte knihy na dobročinné účely. Knihu můžete darovat také do dětských domovů, nemocničních oddělení, nízkoprahových zařízení nebo do knihovny. Zhruba 800 míst po celé České republice, kam je možné knihu zanést najdete v mapě na www.KAMsNIM.cz. A není to jen o knihách. "V mapě projektu KAMsNIM.cz naleznete přes 100 000 míst, kde se lze smysluplně a ekologicky zbavit čehokoliv, co už nepotřebujete...", říká Miroslav Kubásek ze spolku Ukliďme Česko, který tuto odpadovou aplikaci provozuje.

Další možnosti jak se aktivně připojit k Mezinárodnímu dni darování knih:

* Nechte partnerovi či dítěti knihu na místě, kde ji samo objeví,

* Spojte se s ostatními, kteří slaví Mezinárodní den darování knih, přes Facebook, Twitter a Instagram... #bookgivingday,

* Stáhněte si a vytiskněte záložku a/nebo štítek International Book Giving Day, který můžete přiložit ke knize, kterou darujete.

Tip na závěr: Miroslav Kubásek má pro opravdu zamilované páry ještě jeden valentýnský tip: "Vyměňte si se svým přítelem/přítelkyní na Valentýna vaše mobilní telefony. Uvidíte, zda se vám pak zajímavá kniha ke čtení nebude ještě hodit..."

