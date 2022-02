Monitor Jana Paula: Karel Gott pilířem české kultury není

15. 2. 2022

čas čtení 2 minuty



Fabiano Golgo končí svůj text o populárním českém zpěvákovi větou, cituji: „Karel Gott je pilířem zdejší kultury, a s pilíři si raději nic nezačínejme, protože by se nám mohl zřítit dům“. No, pokud by česká kultura byla vystavěna na pilířích, jako je Karel Gott, pravděpodobně by se už zhroutila dávno. Golgův text je v zásadě míněný s dobrým úmyslem, nicméně podstatná je asi odpověď na otázku, co to je kultura. Pokud tím budeme mít na mysli, že kultura je cosi víc, než jen zábava, pak Karel Gott pilířem české kultury nepochybně není ani náhodou.

Naproti tomu Karel Kryl jistě ano. Golgo se jinými slovy ptá, co je nám do soukromého života hvězd? Ale bulvár se přece vždy zajímal o soukromí hvězd a hvězdiček, a lidé to vždy rádi četli, viděli, atd. To je realita. V kultuře, která není primárně zábavou, ale samozřejmě platí, že za umělce hovoří jeho dílo, a nikoliv osobní aspekty jeho života. Mělo Caravaggiovo „chuligánství“ vliv na jeho dílo? Nemělo. Kubišta byl za války důstojník, dával rozkazy, palte!, je jeho dílo špatné? Není. A podobných příkladů lze najít mnoho.

Nicméně, otázky vztahu mezi moralitou umělce a jeho dílem, vždy v nemasové kultuře existovaly. Smyslem není soud, ale zkoumání povahy díla, hledání odpovědi na otázku, do jaké míry se dílo umělce ozřejmuje na pozadí jeho etického jednání? Vzpomeňme zde sporné obvinění Milana Kundery, nebo prorežimní období Pavla Kohouta. Kultura, která není popkulturou, nepotřebuje vědět, jaké maso měl Gott nejraději, a žádný soud ani nevynáší. Ostatně soud by byl, kdyby bylo požadováno, aby nahrávky Karla Gotta byly zničeny.

Co se týče filmu. Jde o to, co bylo jeho smyslem, a co od něho očekávat. Pokud bylo jeho cílem ukázat Karla Gotta jako člověka, a nikoliv jen jako hvězdu, tak se to snad trochu povedlo, i když třeba já osobně to vědět nepotřebuji. K tomu, že Karel Gott byl i člověk, a jistě měl rád nějaké maso, lze dojít prostou úvahou (úsměv). Takže, žádné zborcení domu české kultury nehrozí. Ono se to s tou masovostí kultury nesmí moc přehánět. Cicero znamenal pro kulturu nejen Říma nepochybně víc, než třeba gladiátorské hry.









0