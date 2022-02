Za světový mír!

17. 2. 2022

Válečné hrátky s nejmodernějšími zbraněmi nejsou nevinnou počítačovou hrou. Nelze lehkovážně spoléhat na to, že se v napjaté situaci a v nestřežené chvíli do takových hrátek nemůže vloudit chyba. Ta by uvedla do pohybu nezvladatelný vývoj se spontánní dynamikou, jež zastavit by nebylo možné. Nestalo by se tak v historii poprvé.