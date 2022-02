Porošenko: Nebojte se Putina

18. 2. 2022

Matt Frei, reportér britského televizního zpravodajství Channel 4 News, interviewoval bývalého ukrajinského prezidenta Petra Porošenka. Ve tomto videu od minuty 1.55:



Petro Porošenko: Měli bychom si uvědomit, že stojíme přede dveřmi třetí světové války. Jsem si tím naprosto jistý.



Za prvé, ukrajinský lid je vlastenecký. Ukrajinský lid je schopen zastavit Putina, a pokud Putin podnikne invazi, rozhodně mají velmi silnou armádu. Silbuji. V každém městě. Každá jednotlivá vesnice. Každá jednotlivá ulice. Každý jednotlivý dům bude pro ruské vojáky peklem. A Putinovi by mělo být jasné, že cena, kterou za to zaplatí, bude obrovská. Putin určitě chápe, že pokud bude v této agresi pokračovat navždy, bude v dějinách mít místo jako válečný zločinec. Jako něco podobného jako Hitler.



Reportér: Vy jste osobně jednal s Vladimirem Putinem. Seděl jste naproti němu, když jste podepisoval minské dohody. Jaké bylo jeho jednání s vámi? Důvěřoval jste mu a co si myslíte, že touto agresí zamýšlí?



Petro Porošenko: Mluvím na základě svých osobních zkušeností. A to je velmi důležité.



Bod číslo jedna. Prosím. Nevěřte Putinovi. Putin nikdy nedrží slovo. Putin není člověk, kterému můžete důvěřovat. Putin rozumí pouze síle a jednotě.



A moje doporučení číslo dvě. Z mé osobní zkušenosti s Putinem. Prosím, nebojte se Putina. Protože pokud se budete bát, vždycky zajde až tak daleko, kam mu dovolíte.





