Těsné vazby firmy Ikea na ničení "evropské Amazonie"

21. 2. 2022 / Fabiano Golgo

čas čtení 4 minuty

V Rumunsku leží jeden z největších pralesů na světě. V jeho karpatském horském řetězci se nachází nejméně polovina zbývajících starobylých lesů v Evropě mimo Skandinávii a přibližně 70 % panenských lesů na evropském kontinentu. V Rumunsku se zachovaly jedny z nejvzácnějších smrkových, bukových a dubových lesů na této planetě. Rumunsko bývá označováno za Amazonii Evropy, což je přirovnání podobné i rychlosti, s jakou tyto pralesy mizí.



Ikea je největším individuálním spotřebitelem dřeva na světě, její apetit roste o dva miliony stromů ročně. Přibližně 10 % jejího dřeva pochází z Rumunska. V roce 2015 začala ve velkém skupovat lesní půdu; během několika měsíců se stala a zůstává největším soukromým vlastníkem půdy v Rumunsku. Za zhruba 98 procent svého lesa zaplatila Ikea více než 56 milionů eur. Lesy, které nyní Ikea vlastní, jsou roztroušeny po celé zemi s největší koncentrací na severovýchodě.



Zpráva z roku 2018, kterou rumunská vláda původně zatajila a která později v témže roce unikla na veřejnost, dokázala, že v předchozím čtyřletém období bylo z rumunských lesů vytěženo 38,6 milionu krychlových metrů dřeva ročně, ačkoli vláda udělila licenci pouze na 18,5 milionu metrů krychlových. Jinými slovy, více než polovina dřeva v zemi se těží nelegálně.



Většina Evropy byla během průmyslové éry rychle odlesněna - v EU zůstávají nedotčena méně než čtyři lesní půdy. Rumunsko, vzdálené od průmyslových center kontinentu a dlouho uzavřené světu členstvím v sovětském bloku, zůstalo světlou výjimkou. Vstup Rumunska do Evropské unie v roce 2007 vytvořil obrovský, uvolněný trh pro levné, volně přístupné dřevo a levnou pracovní sílu potřebnou k jeho těžbě, což byly podmínky, které povzbudily rakouské dřevařské společnosti a Ikeu, aby přišly tyto výhody prozkoumat. Od vstupu Rumunska do EU ubyla v zemi polovina až dvě třetiny panenských lesů.



Ačkoli je známo, že více než polovina dřeva v zemi je v průměru těžena bez povolení, oficiálně se započítávají pouze necelá 2 % tohoto nelegálního dřeva. Maloobchodní gigant Ikea je jedním z největších světových výrobců nábytku, který každoročně spotřebuje jedno procento světových zásob dřeva na výrobu přibližně 100 milionů kusů levného, chytře navrženého nábytku prodávaného v mezinárodní síti prodejen.



Tato skutečnost je pro nábytkářský průmysl, který podle prognóz vzroste z 564 miliard dolarů v roce 2020 na 850 miliard dolarů do roku 2025, rozhodující. Zvláště důležitá je pro společnost Ikea, která je nejen největší nábytkářskou společností na světě, ale také největším nákupčím a prodejcem dřeva.



Ikea ztěžuje dohledání původu svého nábytku. Často se na krabici Ikea uvádí země původu, která označuje pouze poslední článek výrobního řetězce: Například MADE IN VIETNAM. Interně však společnost místa původu pečlivě sleduje. Řetězec čísel na krabici, který je pro laika nesrozumitelný, může označovat konkrétního výrobce nebo zakázku v rámci té které země. Tyto kódy jsou přísně střeženy a často se mění. Proč nejsou tyto kódy spotřebitelům jasně dostupné? Proč se na webových stránkách společnosti Ikea neobjevují informace, které nemusí odpovídat fyzicky omezeným štítkům jejich výrobků? Proč Ikea jako švédská společnost, která chce být vnímána jako odpovědná firma s ekologickými zájmy, tají plné informace o původu svých výrobků, které by měly zahrnovat nejen místo, kde byly smontovány, ale také odkud pochází každý kus dřeva, který byl použit k výrobě výrobku?



Při nákupu nábytku Ikea bychom to měli brát v úvahu.

