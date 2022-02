Několik cenných postřehů z dnešního Ruska

24. 2. 2022

2 minuty

Nyní je to vymývání mozků opravdu drsné a ti lidi té propagandě věří. Mám v Rusku hodně blízkých kamarádů, ale bohužel i mezi nimi jsou tací, kteří jsou ze všeho vyřízení (ale ani oni nejdou demonstrovat proti Putinovi; jen sedí doma, nadávají a trochu zvažují, zda emigrovat), soudí česká rusistka, která si nepřála zveřejnit své jméno.

Tihle nejbližší kamarádi vystudovali historii a jsou hodně sečtělí. Poté jsem učila na fakultě žurnalistiky nejprestižnější univerzity a z toho mě mrazí skoro nejvíc – mám třicet těch studentů na Facebooku a v životě se nikdo nevyslovil k ničemu, naopak dost často pracují pro prorežimní kanály. Pár z nich z Ruska odešlo. I mí kamarádi přiznávají, že se raději svých blízkých na politiku neptají; že se často dozvídají, že ten člověk má opačné smýšlení než předpokládali – a že to jen rozděluje kamarády a rodiny.

Panuje tam taková normalizace, kterou jsme zažili i my – běžným Rusům se daří docela dobře, celkem vydělávají, mohou si stavět domy a donedávna dost cestovali (nyní je to pro ně drahé). Většina lidí žije na vyšší úrovni než u nás (minimálně mezi lidmi, co z nám z Moskvy), takže drží hubu a žijou si... poměrně hezky... Některé to mrzí a další už vše vytěsnili.

Nikde jsem nepotkala tolik hlubokých, milých a otevřených lidí - a asi i vzdělaných lidí jako v Rusku, ale zároveň je to hrůza a sama z toho cítím beznaděj, že jsem tolik energie věnovala jazyku a kultuře, které asi není souzeno se vzchopit...

V Rusku všechny zajímavé kanály mají u každého článku tento úvod:







Данное сообщение (материал) создано и (или) распространено иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, и (или) российским юридическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.





(Tato zpráva (materiál) je vytvořena a/nebo šířena zahraničním sdělovacím prostředkem, který plní funkci zahraničního agenta, a/nebo ruskou právnickou osobou, která plní funkci zahraničního agenta).

