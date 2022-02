Jak Kreml do ještě větší nouze přišel

25. 2. 2022 / Ivan Větvička

Putinův frontální útok na Ukrajinu je projevem slabosti. Rusko zaútočilo, protože nyní má větší naději na vítězství než za 10 či 20 let. Tou dobou si už Kreml nebude moci velkou válku dovolit. Ruské zbraně beznadějně zastarají, obyvatel státu v důsledku demografického vývoje ubyde a posílí již dnes značný čínský vliv na Sibiři. Mezi tím by Ukrajina s hospodářstvím stále těsněji provázaným s Evropskou unií (nebo jako člen EU) posílila natolik, že by se k ní Rusko muselo začít chovat korektně. Rusko ustupuje ze světové velmocenské scény a masivní útok na Ukrajinu je zoufalý pokus jeho nezvratnou marginalizaci alespoň zpomalit.





Válka bude mít tyto výsledky: