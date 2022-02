Jak pomoci Ukrajině?

25. 2. 2022 / Oldřich Maděra

Včera v noci jsme se stali svědky nového velkolepého spektáklu, kde v hlavních rolích vystupují Hitler (dále jen magor, Rusko) a Mussolini (Bělorusko) a jejich zelení mozci. Výborně! Opravdu velkolepé! Umíte oba skvěle zapalovat elektrárny, dělat díry do mateřských školek a bombardovat nic netušící města. Váš Hitler, stárnoucí magor, se chce ještě jednou blejsknout před svými podržtaškami, než definitivně odejde do nikam. Nikdo v Evropě, a konečně ani v ostatním civilizovaném světě, mu určitě nebude tleskat.

Smůla je v tom, že se do toho zapletlo 43 milionů nevinných Ukrajinců - viz obyvatelstvo Ukrajiny . Musíme si položit otázku, jak na to my Češi můžeme nejlépe reagovat? Na to existuje jednoduchá odpověď:

Inteligentně a velmi tvrdě.



Čeká nás humanitární katastrofa nepředstavitelných rozměrů. Je to obrovská země s velkým počtem obyvatel. Oni teď budou buď vyhnáni ze svých domovů, nebo pokud se postaví na odpor, bez milosti zabiti. Nevěřím, že dlouho vydrží proti mnohonásobné ruské přesile při velmi slabé podpoře ze Západu. Měli bychom jim vojensky pomoci daleko více. Ale přesto nevěřím, že té přesile odolají. Postarejme se nyní alespoň o ty, kteří chtějí odejít - a nedivme se jim.

EU má 447 miliónů obyvatel - viz obyvatelstvo EU .

Pokud si vezmeme, že na Ukrajině žije asi 78% Ukrajinců (33,54 mil), 17% Rusů (7,31 mil) a pak minority, pokud jen 30% z nich odejde, je to 10 miliónů lidí, kteří asi ve velmi krátké době zaplaví Evropu. Část jich již odešla do Ruska a ještě asi odejde. Část z nich jistě později odejde i do jiných zemí, ale EU bude jejich prvním a hlavním cílem. Bude to tsunami.

Pokud to rozpočítáme čistě stroze matematicky, tak ČR by měla přijmout asi 223 tisíc Ukrajinců . Mladých, starých, dětí a batolat. Prostě tak, jak přijdou. Velmi Vás žádám, vezměme je mezi sebe. Oni jsou obětí toho magora na východě. My s podobnými ruskými magory máme historickou zkušenost. Víme, jak to dopadne. Vojenská okupace, dosazení maňáska a nemilosrdná normalizace a poruštění všeho, co jen poruštit bude možné.

Myslím si, že když třeba Rumunsko nabídlo 500 tisíc míst pro uprchlíky a má 19 milionů obyvatel, tak to je plně srovnatelné. Jejich prezident uvažoval asi podobně. Této jeho osobní nabídky si velmi vážím. Náš prezident zatím nabídl vybudování pobočky GazProm na pražském hradě. To je ale jiná story.

Nenechme ty lidi prosím Vás stanovat na polích v blátě! Udělejme pro ně něco. Myslím si, že velká většina Čechů nebude mít s Ukrajinci vůbec žádný problém. Oni v Česku po léta žijí a pracují. Nejsou s nimi žádné problémy. Bude jich teď jen lavinovitě víc, ale Česko by to mělo lehce zvládnout. 50 tisíc lidí zemřelo na Covid, tak alespoň zaplníme díru po nich. Kolik máme obcí, které vymírají? Kolik je v nich prázdných domů, které bude roky vykupovat stát a neví co pak s nimi? Je potřeba aktivitu starostů, aby se to vše zrychlilo a připravilo.

V Čechách je hned několik firem, které dokáží vybudovat objekty z UNIMO buněk do pár dnů. Každá víska by měla nějak obstarat peníze. Stát by měl přispět nebo půjčit. EU by měla dát nebo půjčit. Postavte si na konci vesnice pár unimobuněk s přípojkou na kanalizaci, plyn, vodu a elektriku. Udělejte třeba 20 provizorních bytů pro 100 lidí. Můžete jich zatím udělat jen pár.

Měli bychom urychleně připravit programy, že asi 30-40% jich přijmeme na zelená víza (70-90 tis?).

Třeba řemeslníci, lékaři, učitelé, inženýři, vědci, ale i sportovci, umělci atd. by měli přijít naprosto bez problémů a bez čekání na víza apod. Samozřejmě i s rodinami. Pokusme se zachránit Ukrajinskou inteligenci. Máme tu výhodu, že jsme blízko nich a můžeme si tak trochu vybírat. Oni se budou ve vlnách valit přes nás. Tak si vybírejme! Ty ostatní můžeme poslat dál. Budou třeba umět jiné jazyky, budou chtít za tetou do Německa atd. Ale prosím pomáhejme jim! Nemají to jednoduché.

Hodně z nich umí rusky a u nás také, takže se dají rychle vybudovat komunikační mosty. Navíc naše jazyky jsou blízké. Ta jazyková bariéra není tak vysoká. Dají se vytvořit skupinoví mluvčí, kteří se domluví. Český stát by měl možná sáhnout i do válečných rezerv. Měl by použít systém civilní ochrany. To není normální situace. To je válka. Vzpomeňme si, jak nám v roce 1968 pomohly všechny okolní státy. Nyní máme příležitost ukázat, že i my Češi také dovedeme pomoci těm ostatním v nouzi. To není na jeden den. To je zřejmě situace na rok

Počítejme s tím, že 20% z nich budou děti. To je 45 tisíc dětí, které neznají ani slovo česky a zítra by měly jít do školy. Vezměme proto alespoň 3 000 ukrajinských učitelek a učitelů (zelená víza), aby je mohli učit v jejich jazyce a ten nápor na ně nebyl tak velký. Vezměme také jednoho lékaře asi na 250 lidí – asi 900 lékařů na zelené karty. Podobně dvě sestry na jednoho lékaře? 1 800 sester? Budeme muset rychle vybudovat asi 25 nových provizorních škol pro polovinu z nich. Ostatní dejme do speciálních tříd do existujících škol. Začněme je učit i česky (děti i dospělé).

Udělejme sbírky normálních praktických věcí – nábytek, židle, stoly, postele, lampy, pračky, ledničky atd. Velmi jim to pomůže do začátku. Vše tam nechali i s jejich domy a byty.

Tím by se měla hned začít zabývat příslušná ministerstva. Do týdne je máme v Čechách. Měl by se také vybudovat koridor do dalších zemí. Dát jim peníze na benzín, a jídlo, nechat je někde odpočinout, přespat a vykoupat se, dát jim jídlo, aby většina z nich mohla projet do dalších zemí. Auta asi budou většinou mít, pokud nedojedou autobusy a vlaky. Měla by se začít ihned spolupráce s ostatními zeměmi na západě, kam asi velká většina z nich bude mířit. My jim je tam budeme organizovaně posílat, ale alespoň se základní logistickou podporou! Poukazy do kempů, hotelů?

Jakou práci dát těm lidem co zůstanou v Česku? Čím dříve je zaměstnáme a dáme jim smysluplnou práci, tak tím dřív si vydělají peníze na živobytí a odejdou z podpůrných programů, které jinak velmi rychle zkolabují. Zaměstnání je naprosto klíčová věc. Na začátek ty podpůrné programy jsou potřeba. Bez těch nemohou začít. Počítám, že z nich asi minimálně 50% bude schopno ihned pracovat. Ostatní, staří, děti a batolata asi ne. Kde ale ze dne na den vzít práci pro 110 tisíc lidí?

Co nás nyní nejvíc tlačí? Ruský plyn nebude. Nebude proto, protože ho ten magor může každý den vypnout. Nebude proto, protože nebude Nord Stream 2. Musíme se pokusit rychle se s tím nějak vypořádat. Šance celé Evropy je v tom, že okamžitě sníží spotřebu ruského plynu třeba o 50%. Tím okamžitě myslím horizont tak 1-5 let.

To, jak to udělat, jsem popsal zde a zde a zde a zde . Počítal jsem to na 28 let tak, abychom to stihli v sedmi čtyřletkách do konce roku 2050. Situace se ale razantně změnila. Na jedné straně potřebujeme práci pro ty lidi, na druhé straně musíme pospíšit s budováním obnovitelných zdrojů. Řada z těch příchozích budou řemeslníci, ostatní se mohou přeškolit. Využijme této příležitosti a co nejrychleji prudce zvyšme podíl obnovitelných zdrojů. Tím ušetříme ten ruský plyn, který nyní asi téměř určitě nebude. Magor ho ze zloby nacpe do Číny, do Indie a do Asie obecně.

Snižme spotřebu ruského plynu a ruského uranu do pěti let pod 50% - dokážeme to? Ale ano, dokážeme, pokud budeme chtít. Pokud to půjde dobře, tak ještě o víc. Každé procento je dobré.

Budujme soláry všude, kde se to dá. Musíme budovat ty větší, aby se rychle dostal ten požadovaný výkon. Nezaplácejme ale úrodnou půdu. Jsou zde stovky kilometrů silnic s příkopy otočenými na jih nebo na západ. Jsou zde stovky kilometrů protihlukových stěn. Máme tisíce čtverečních metrů střech, jižních a západních zdí budov a hal. Máme stovky skládek, které nyní můžeme zaplnit solárními panely. Můžeme zkusit dělat i ty plovoucí elektrárny na zatopených lomech, štěrkovištích apod. Češi jsou chytří a pracovní sílu budeme mít. Jde o to, dobře to zorganizovat a začít již zítra ráno. Nyní můžeme ukázat sílu státu, který je zatím mimo dosah magora. Vše máme, jen to použít.

Magor žije z drancování přírodního bohatství Ruska, z vývozu surovin a energií. Zastavme ho tím, že se ho pokusíme alespoň v rámci našich možností odříznout od našich peněz. To bude ta inteligentní a tvrdá odplata. Použijme lidi, které on vyhnal z jejich domovů na boj proti němu. Na boj bez pušek a tanků. Poskytněme jim pomoc. Oni budou pracovat a pomohou nám rychle vytvořit nový energetický systém, který nezbytně potřebujeme.

Velmi důležitá je v této situaci otázka jaderných elektráren. Nebojíte se tak trochu, že ten magor nebo jiný podobný magor udělá v některé z mezních situací něco podobného i v Čechách, jako udělal včera na Ukrajině a předevčírem ve Vrběticích? Jeden zásah do generátorového transformátoru a je po elektrárně. Tisíce domácností jsou potmě a v zimě. Naší smůlou ale je, že ty generátorové transformátory v Temelíně a v Dukovanech jsou jen asi 20 m od stěny jaderného reaktoru! Stačí se jen trochu netrefit a je po Češích, Moravanech, Slezanech ale i po všech okolních národech. Vidíte, jak se dnes střílelo okolo Černobylu? Tam je přece pořád ještě nějaké jaderné palivo nebo minimálně radioaktivní materiály! To chce ten magor zaneřádit celou Evropu? Chytit, zavřít a postavit před mezinárodní tribunál pro válečné zločince!

Nic nemám proti EDF, Westinghouse, ani proti dalším budovatelům jaderných elektráren. V této riskantní situaci bychom ale měli zapomenout na budování nových jaderných reaktorů a raději se pokusit rychle odstavit ty existující. Je to pro nás obrovské bezpečnostní riziko.

Musíme mít rychle náhradní zdroje energie. Nejrychlejší je solár. To jsme si již několikrát vyzkoušeli. Jako druhý pak bioplyn. Jako třetí vítr. Pro klid pak kabel HV DC směr západ.

Jako akumulační zásobníky energie – voda, baterie, tepelné zásobníky, bioplyn, vodík, ...

Ještě je zde jeden problém. Distribuční a přenosová soustava. Jak jsem již opakovaně ukázal ve svých článcích, tak stávající šéfové velké energetiky prostě nestačí na tyto nové situace. Více než deset let brzdili rozvoj obnovitelných zdrojů tak úspěšně, že dnes téměř žádné nemáme. Tato etapa včera skončila a oni by měli odejít nebo by měli být odejíti státem. Je potřeba vypsat na obě pozice rychle mezinárodní tendr.

Ten nový šéf 1 a 2 by měli být asi oba cizinci. Měli by mít výborné reference z budování veřejných distribučních a přenosových sítí právě s ohledem na přebudování energetického systému České republiky na síť decentralizovaných obnovitelných zdrojů, a to malých a středních do max. výkonu nějakých 500 MW. Měli by při výběru demonstrovat schopnost, jak celou soustavu vybalancovat, jak ji řídit, zálohovat, filtrovat, spouštět z lokálních blackoutů apod. Měli by umět anglicky, popř. i česky. S ohledem na jejich kvalifikaci, kterou nutně potřebujeme bych to nevyžadoval. Dal bych jim k ruce asistenta, který bude dobře znát anglicky a bude jim na začátek vše překládat.

Měli by popsat opatření, jak budou vybírat vhodné lokality pro připojení nových obnovitelných zdrojů. Měli by popsat, jak nejvýhodněji využít existující infrastrukturu a jak ji levně a účinně upravit nebo mírně rozšířit. Měli by popsat cestu, jak budou snižovat cenu elektrické energie a pak její růst dlouhodobě udrží pod úrovní růstu inflace.

Závěrem Vás tedy znovu žádám, abychom se všichni poněkud povýšili nad obecnou nechuť přijímat do Česka kohokoliv cizího. Pomozme nyní Ukrajincům. A prosím politiky, aby jim to někdo řekl, aby je pozval. Ať žije svobodná a nezávislá Ukrajina!

