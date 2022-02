Nová ruská invaze na Ukrajinu, den druhý: Bitva o Kyjev

26. 2. 2022 / Karel Dolejší

čas čtení 14 minut

V pátek došlo k zatím nejtěžším bojům na jihu kolem Chersonu a Mikolajiva, kde se okupanti snaží využít příležitosti - avšak začala také bitva o Kyjev, v níž se síly okupantů postupující z Běloruska snaží obklíčit ukrajinské hlavní město a zbavit ukrajinský stát politického vedení.

This is the map of territories that Russians manage to control after two days of offensive, shared by the advisor at Presidential Office Oleksiy Arestovich. Can't be considered the official information but generally corresponds to Ukrainian military reports. pic.twitter.com/IegEWPoYNT — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) February 25, 2022

Útočník zjevně podřídil své celkové plány záměru co nejdříve ovládnout Kyjev, zlikvidovat politickou reprezentaci a očekávat, že se poté zhroutí také ostatní ohniska odporu.



Kdyby ovšem Putinův Kreml popírající ukrajinskou identitu byl schopen uvažovat o autonomní a svébytné ukrajinské tradici, musel by si uvědomit, že tuhá centralizace historicky převzatá od okupační tatarské moci je specifická jen pro moskevskou Rus a její následníky, kdežto Ukrajina takto nikdy nefungovala - vždy byla decentralizovanější a otevřená iniciativě zdola. I kdyby Kyjev padl, nemusí to tedy ani zdaleka znamenat konec války.

The Gabay of Odessa’s main synagogue posts a farewell message as his community evacuates, ending the message with “gut shabbos”.



pic.twitter.com/ra0fApPJts — The Jewish Chronicle (@JewishChron) February 25, 2022

Putin hat tatsächlich eine Armee von Zombies in die Ukraine geschickt.

Aber diese Zombi sind nicht unsterblich. pic.twitter.com/4Ul5enmcB8 — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) February 25, 2022

The confirmation of a Russian shelling of a kindergarten in Okhtyrka, Sumy Oblast.



50.3098893, 34.8693385https://t.co/IBCoLQsVX4 pic.twitter.com/8aw240I3rG — Status-6 (@Archer83Able) February 25, 2022

Pochybnému politickému cíli Moskva podřídila strategii a taktiku. Pro ruské ozbrojené síly z historického hlediska vůbec není typické, aby se snažily prosadit zejména manévry menších jednotek a (na své extrémní poměry) přece jen tlumily použití brutální síly dělostřelectva a letectva. Právě o to se ale na počátku nového vpádu na Ukrajinu pokusily. A dá se říci, že tento model válčení úplně neodpovídá schopnostem ruské armády, protože se příliš neosvědčil.

#Ukraine 🇺🇦: scorched earth in Starobilsk this morning following extensive Russian shelling on the #Luhansk region.#Putin said he'd start a war to save #Donbass, and then went in to burn it. pic.twitter.com/dxCTRpnsqu — Thomas van Linge (@ThomasVLinge) February 25, 2022

#BREAKING: Video shows a convoy of #Russian Army consisted of BM-21 122mm multiple rocket launchers destroyed by #Ukraine Army after entering Ukraine from #Belarus. pic.twitter.com/rS1MdbU9xQ — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) February 25, 2022

Vzniká tak veliké riziko, že ruští generálové nyní sáhnou zpět k tradičnímu historickému modu operandi a bude následovat masivní nasazení dělostřelectva, raketometů a letectva s "hloupými" bombami, kam se jen podíváte. Žádná země na světě dnes nedisponuje zásobami přesné munice, které by jí vydržely během vytrvalejšího konfliktu. A Rusko se z tohoto hlediska nachází spíše v dolní polovině pomyslného seznamu vyspělejších armád. Za dva dny použilo už 360 "chytrých" střel. Jeho arzenál raket a střel s plochou dráhou letu se teď bude rychle ztenčovat. A v souvislosti s tím se ruské ozbrojené síly začnou svým způsobem vracet z 20. let 21. století nazpět do 80. let století minulého.

The #Russian invasion of #Ukraine has been marked by indiscriminate attacks on civilian areas and strikes on protected objects such as hospitals. Indiscriminate attacks violate international humanitarian law (the laws of war) and can constitute as war crimes. — Amnesty International (@amnesty) February 25, 2022

"I don’t want to die."



Ukrainians are seeking safety after Russia’s invasion, with some fleeing the country and finding shelter. Parents are left trying to explain the violence to their kids https://t.co/b6H6fzGqpx (Video via @Quicktake) pic.twitter.com/G0G2DsgT1L — Bloomberg (@business) February 25, 2022

Organizace Human Rights Watch už vyšetřuje ruský útok kazetovou municí na nemocnici ve Vuhledaru , při němž byly zabiti čtyři civilisté a dalších deset jich bylo zraněno.

Aftermath of Russian shelling in Volnovakha, one woman was killedpic.twitter.com/q0iutvaNto — marqs (@MarQs__) February 25, 2022

❗️ The young people of #Kyiv with automatic rifles send fiery greetings to the invaders pic.twitter.com/h3KvyUNlU7 — NEXTA (@nexta_tv) February 25, 2022

Další brutalizaci konfliktu přinesou i samotné rozhořčené boje ve městech. Jedna věc je totiž odpalovat rakety Iskander a střely s plochou dráhou letu Kalibr podle centrálního seznamu statických cílů. A úplně jiná bojovat v urbánním prostředí s manévrujícím protivníkem, který stejně jako Rusové také četl Čujkova.

The Russian military is installing new traffic lights in Kharkiv. Needs work. pic.twitter.com/n9znDLuvSK — Kevin Rothrock (@KevinRothrock) February 25, 2022

There are reports that the Kharkiv Tractor Plant or surrounding buildings are on fire. https://t.co/E44L44KYN0 pic.twitter.com/FFl9o2BpMC — Rob Lee (@RALee85) February 26, 2022

Artillery (GRAD) shelling of residential areas of Kharkiv, posted by NextaLive. pic.twitter.com/CpZPAYIsiW — Christo Grozev (@christogrozev) February 25, 2022

Ukrainian armed forces put a good fight at Kharkiv, lots of evidence of destroyed RU weaponry. pic.twitter.com/oterpSoCJc — Christo Grozev (@christogrozev) February 25, 2022

Podle dostupných zpráv je průmyslový Charkov na severovýchodě Ukrajiny nyní vystaven masivnímu ostřelování, které v noci těžce zasáhlo především Charkovský traktorový závod.

Росіяни під Херсоном обстрілюють цивільні автомобілі з дітьми! pic.twitter.com/48TIGXXRpY — час збирати каміння (@tse_ne_ia) February 25, 2022

Three Russian 2A65 Msta-B 152mm howitzers and other vehicles were destroyed/damaged in Kherson oblast. https://t.co/Qfj71KxJbQ pic.twitter.com/u03W6VBDFL — Rob Lee (@RALee85) February 25, 2022

#Ukraine: The Ukrainian Army captured a Russian T-80BV MBT in good condition, precise location is unknown at this time. pic.twitter.com/x2xNqpQf7G — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) February 25, 2022

Boje kolem Chersonu a Mikolajiva zpomalují příjezd ruských obrněných kolon ke Kyjevu z jižního směru. Obě strany zde zaznamenávají značné ztráty a ruský postup zdaleka není tak hladký, jak to vypadalo během čtvrtka. Jak dlouho se obráncům podaří v této pro obranu nepříliš vhodné krajině zdržovat útok však těžko říci. V tuto chvíli postrádají především účinnou integrovanou protivzdušnou obranu, která by je chránila před údery ruského letectva.

Оболонь, знищені перевдягнуті в нашу форму окупанти.



В пекло, русня pic.twitter.com/ezgmidtNpP — hochu domoy v UA (@hochu_dodomu) February 25, 2022

I’m in the north of #Kyiv where Russia is continuing to bomb the neighborhoods. This is the bridge that Ukraine blew up today to prevent the advance of Russian tanks. You can see ppl fleeing the city on foot scrambling over the ruins; I watched as a man dragged over his bicycle. pic.twitter.com/QVoxht2LDs — Francesca Ebel (@FrancescaEbel) February 25, 2022

Photo of a destroyed Russian VDV BMD-2 vehicle reportedly in the Bucha region outside Kyiv. https://t.co/IQGYPltriF pic.twitter.com/STRXQRj1zI — Rob Lee (@RALee85) February 26, 2022

Ukraine : D'intenses combats sont en cours près de la station de métro Beresteiska à Kiev dans le district de Voleykov. pic.twitter.com/0tVCAENWZy — Neurone Intelligence (@NeuroneIntel) February 26, 2022

#Russia'n special forces change into civilian clothes to sneak through #Ukraine army defences pic.twitter.com/aKC11SCZez — C4H10FO2P (@markito0171) February 25, 2022

Mayor of #Kyiv Vitaly Klichko (Klitschko) leading by example, preparing to defend his city.



Don't forget the people of Ukraine are defending the west, defending democracy#StandWithUkriane pic.twitter.com/x3hqLouC7Q — Tim White (@TWMCLtd) February 25, 2022

Kiev, the capital of Ukraine, distributed submachine guns and ammunition to the people, and the civilians took up arms and prepared to fight the invaders pic.twitter.com/MSUXykn2Io — Nguyen Ken (@NguyenK37230640) February 25, 2022

Tisíc dobrovolníků v náborovém centru v Kyjevu. Dlouho se čeká na zbraně. pic.twitter.com/5R8K0ykNQI — Andrej Poleščuk (@andrewofpolesia) February 25, 2022

Obrázek, který se teď šíří v Kyjevě všemi kanály, sdílel i Telegram Ukrajinských ozbrojených sil: "Kdo nevěděl nebo už zapomněl, tak připomínáme." Jak udělat molotov. Sdílí se s obrázkem obrněných vozidel a jejich slabých míst. Hned se u nás spustila debata, jestli máme vše. pic.twitter.com/P8AO6nXTz5 — Vojtěch Boháč (@Svratkin) February 25, 2022

🔥Residents of the #Ukrainian capital are ready to meet the occupiers pic.twitter.com/oxv4jZYDc5 — NEXTA (@nexta_tv) February 26, 2022

Boje v Kyjevě měly zatím podobu periodicky se rozhořívajících a likvidovaných krizí. V pátek dopoledne pronikla do města skupina ruských speciálů v ukořistěných vozidlech ukrajinské Národní gardy a ukrajinských uniformách (což je samozřejmě v příkrém rozporu s mezinárodním válečným právem). Kolonu v čele s převlečenými sabotéry se podařilo zlikvidovat až takřka v centru města. Mezitím kyjevská radnice zahájila výdej zbraní obyvatelstvu, podle oficiálních údajů se tak k obráncům během včerejška přidalo na 18 000 příslušníků milice. Ministerstvo vnitra vydalo zbraně i poslancům, aby se mohli bránit případnému útoku na Věrchovnou radu. Zbraní se chopili také oba bratři Kličkové nebo exprezident Porošenko. Obyvatelstvo dostalo instrukce k výrobě Molotovových koktejlů pro boj s ruskými obrněnými vozidly. - Ráno ukrajinské úřady uvedli, že situace v hlavním městě je pod kontrolou

From what I can tell, this is where Russian armored groups are trying to gain a foothold right now.

Some of key bridges across local rivers have been destroyed, including in Irpin, to slow the enemy movement down.

To the north east, Ukrainian forces have stopped the enemy. pic.twitter.com/uRrXozCMDx — Illia Ponomarenko (@IAPonomarenko) February 25, 2022

Příjezd útočníků z východního směru se zatím podařilo zablokovat.

KYIV: Heaviest fighting tonight appears to be around the Bereisteyskaya metro station. Beyond multiple videos of explosions and gunfire, the fighting is apparent on Google Maps traffic data. pic.twitter.com/nk2QVkMEmG — Conflict News (@Conflicts) February 26, 2022

Looks like the Russians are going for Kyiv tonight. Advance from the west and north east of the city. This footage claimed to be on victory avenue pic.twitter.com/O25pb6dziK — Woofers (@NotWoofers) February 26, 2022

Večer a v noci pak následoval konvenčnější ruský útok vedený ze západního směru. Těžké boje byly už za tmy sváděny kolem zoologické zahrady a stanice metra Berestejská. Po destrukci mostu přes Dněpr u zmíněné stanice se podařilo útočníka postupujícího k centru města po třídě Vítězství izolovat od posil a zásobování, zastavit a zlikvidovat.

Georgians on the frontline against Russian forces 🇬🇪 in Ukraine. pic.twitter.com/HCQNUrcm2O — Arslon Xudosi 🇺🇦 (@Arslon_Xudosi) February 24, 2022

Ukrajinci sice oficiálně nemají žádného spojence, ale nejsou v tom úplně sami. Na tomto videu jsou zachyceni Gruzínci v přední linii boje s ruskými okupanty.

Gunfire in Troieshchyna quarter Kyiv.

V tgm Basta pic.twitter.com/o907AFqMmL — Denis Kazakiewicz (@Den_2042) February 25, 2022

Potvrzuje se, že se Rusům nepodařilo zcela zlikvidovat ukrajinské letectvo, které včera zaútočilo u Oděsy , ani protivzdušnou obranu. Záběry prolétajících ukrajinských letounů nezmizely. Podle zprávy, kterou zatím nebylo možno ověřit, měl být v noci 30 km jižně od Kyjeva sestřelen dopravní letoun Il-76 plný ruských výsadkářů.

Seems they've hit the flight line (twice?). If that's a #Tochka-U (reported 95 m CEP), then someone just won the lottery in actually doing some serious damage with it. Airports are really just a lot of open space when you try to hit something. #turpo=#säkpol https://t.co/3uNIByKrjc pic.twitter.com/ymPxtcnQKK — Corporal Frisk (@CorporalFrisk) February 25, 2022

That's one of the Su-30SM multirole fighter jets of #Russian Air Force which were destroyed in #Millerovo Air Base after Tochka U ballistic missiles launched by #UkrainianArmy hit the base. pic.twitter.com/LNKb4Jio1q — Babak Taghvaee - Μπάπακ Τακβαίε - بابک تقوایی (@BabakTaghvaee) February 25, 2022

Ukrajinské bezpilotní prostředky poprvé zaútočily na ruské území . Na letišti Milerovo zničily několik stíhaček Suchoj. (Původně byl útok připisován taktickým raketám Točka-U.)

Nutno podotknout, že skepse, kterou vyjádřil počátkem února ruský plukovník Michail Chodarenok vůči "prognózám krvežíznivých politologů", se zatím do písmene plní. Představa, že mocné imperiální Rusko zlikviduje veškerý ukrajinský odpor během několika hodin, dostává notně na frak. Jsou to však právě krvežízniví politologové, nikoliv Chodarenok, komu v Kremlu naslouchají.

Neokoloniální putinismus dnes trpí všemi obvyklými obvyklými nectnostmi autokratických režimů. Stále izolovanější stárnoucí vládce s upadajícími mentálními schopnostmi přestává být postupně schopen čelit realitě a obklopuje ho proto zužující se okruh bezmezně loajálních poradců a spolupracovníků, kteří se mu už neodváží předkládat šéfovi informace o komplikacích a problémech. Výsledkem je proto nyní nezměrný válečný optimismus kdysi tak mazaného a opatrného Putinova vedení.

Když spělo k zániku předposlední evropské koloniální impérium, portugalský diktátor António de Oliveira Salazar v srpnu 1968 utrpěl mozkovou příhodu. Byl ale natolik osobně závislý na moci, že ještě další dva roky muselo jeho okolí důsledně předstírat, jakoby pokračoval ve funkci a zemi i nadále řídil, třebaže byl fakticky vystřídán Marcellem Caetanem.

Pokud jde o poslední evropskou (?) koloniální říši, můžeme se ve finále velmi snadno dočkat podobných absurdit.

***

V tuto chvíli je ovšem stále velmi pravděpodobné, že Rusko v případě bezohledného nasazení všech svých vojenských kapacit v konvenční válce proti Ukrajině zvítězí. Ovšem zprávy o kazašském odmítnutí žádosti vyslat jednotky na Ukrajinu ukazují, že útočníkovi nejspíše pomalu začíná téct do bot. S takovými potížemi nepočítal.

Život má ale občas v zásobě i překvapení.

Immense bravery from #Russians in Saint Petersburg protesting their government's assault on #Ukraine. pic.twitter.com/z0ex5cjhWL — Kyle Orton (@KyleWOrton) February 26, 2022

Někdy se právě jen klikatou cestou a s vypětím všech sil nakonec dostanete do bezpečí.

