Zelenskij: Zvítězíme!

26. 2. 2022

čas čtení 3 minuty





Zajatí ruští vojáci nevědí, proč byli vysláni na Ukrajinu



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu dopoledne poskytl tiskový brífink a prohlásil, že jeho země nad ruskými silami zvítězí.



Uvedl, že ukrajinské vládní jednotky stále kontrolují Kyjev a "klíčové body v okolí města". Uvedl, že ukrajinské síly zvítězí, a kritizoval dezinformace.



V závěrečné části svého projevu řekl: "Prosím, zastavte ty, kteří vám lžou, snaží se vám lhát nebo lžou nám. Musíme tuto válku zastavit. Můžeme žít v míru společně, globálně jako lidé. Naše armáda, naše národní garda, naše národní policie, naše obrana území, speciální služba, občané Ukrajiny, prosím, pokračujte. Zvítězíme. Sláva Ukrajině."

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v sobotu dopoledne poskytl tiskový brífink a prohlásil, že jeho země nad ruskými silami zvítězí.Uvedl, že ukrajinské vládní jednotky stále kontrolují Kyjev a "klíčové body v okolí města". Uvedl, že ukrajinské síly zvítězí, a kritizoval dezinformace.V závěrečné části svého projevu řekl: "Prosím, zastavte ty, kteří vám lžou, snaží se vám lhát nebo lžou nám. Musíme tuto válku zastavit. Můžeme žít v míru společně, globálně jako lidé. Naše armáda, naše národní garda, naše národní policie, naše obrana území, speciální služba, občané Ukrajiny, prosím, pokračujte. Zvítězíme. Sláva Ukrajině."





Zelenskij řekl: "Úspěšně zadržujeme útoky nepřátel. Víme, že bráníme naši zemi a budoucnost našich dětí. Kyjev a klíčové oblasti jsou pod kontrolou naší armády. Okupanti chtěli v našem hlavním městě dosadit svou loutku. To se jim nepodařilo. Na našich ulicích probíhal řádný boj.





0

719

Nepřítel používal všechny své zbraně, dělostřelectvo, výsadkáře, všechny své zbraně. Zasahují obytné čtvrti, snaží se zničit energetickou infrastrukturu a všichni by nám měli pomoci tuto okupaci zastavit."Řekl, že po diskusích s vedoucími představiteli EU v posledních dnech, mimo jiné o vyloučení Ruska z platebního systému Swif se domnívá, že Ukrajina by se měla stát součástí EU a její občané by měli mít stejná práva."Ukrajinský lid si zaslouží stát se členem EU. A to by byl signál vaší podpory Ukrajině. Tato diskuse by měla být uzavřena. Dnes jsme o tom jednali s evropskými lídry. Na Ukrajinu přichází veškeré vybavení a obranná vojenská pomoc a pracuje se na odpojení Ruska od Swiftu. Doufám, že Maďarsko bude nuceno toto rozhodnutí podpořit."Požádal, aby lidé, kteří se mohou vrátit na Ukrajinu bojovat, tak učinili: "V každou hodinu a na každém místě, ve městě a obci a u každého člověka... všude tam, kde nepřítel zabíjí naše lidi, dělají naše ozbrojené síly vše pro to, aby nepřítele zničily. Ta města a městečka, která jsou napadána ze vzduchu, se drží, dobře dělají. Pokud můžete zničit okupanty, udělejte to, prosím. Každý, kdo se může vrátit na Ukrajinu, prosím, udělejte to, prosím, vraťte se. Budeme mít spoustu práce, abychom obnovili naši Ukrajinu. Všichni, kdo ji můžete bránit v zahraničí, dělejte to přímo, jednotně. Každý přítel Ukrajiny, který se chce připojit k obraně Ukrajiny, prosím, přijeďte, dáme vám zbraně. Velmi brzy bude oznámeno, jakým způsobem to lze udělat. Každý, kdo brání Ukrajinu, je hrdina."Vydal další výzvu k ruskému lidu, aby pomohl zastavit válku nátlakem na Vladimira Putina a jeho vládu. V posledních dnech byli v Moskvě a Petrohradě zatčeni protiváleční demonstranti."Chci, aby mě všichni v Rusku slyšeli. Všichni. Stovky zajatých vojáků, kteří jsou tady na Ukrajině, nevědí, proč sem byli posláni, aby zabíjeli lidi nebo byli zabiti. Lidé musí říct vládě, proč je třeba zastavit válku, další lidé z vaší země zůstanou naživu.Vaši občané vyjadřují svůj nesouhlas s touto válkou. Víme, že mnoho lidí v Rusku je nyní šokováno brutalitou ruské vlády, je to správná reakce, jsem za tuto reakci vděčný."