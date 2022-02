Jak ukrajinský vzdor zhatil Putinovy plány

27. 2. 2022

Je příliš brzy na to, abychom operaci Kremlu označili za neúspěšnou, ale jeho mise podmanit si svého souseda se zatím nezdařila





Tři dny po invazi se objevují známky toho, že válka Vladimira Putina na Ukrajině neprobíhá zcela podle plánu, píše Luke Harding ze Lvova. V Sumské oblasti, poblíž hranic s Ruskem, se místnímu obyvateli naskytl neobvyklý pohled. Na venkovské silnici lemované břízami se porouchalo ruské obrněné vozidlo.



Zastavil ve svém autě. Následně došlo k surrealistickému rozhovoru.

"Vypadá to, že máte poruchu," řekl třem ruským vojákům, kteří stáli u silnice. "Došel nám benzín," odpověděl jeden z nich. "Můžu vás odtáhnout zpátky do Ruska," zažertoval. Zasmáli se a zeptali se ho na novinky. "Víte, kam jedete?" zeptal se. "Ne," odpověděli.



Dál na silnici se porouchala další ruská vozidla. Řidič nešťastným vojákům řekl, že "všechno je na naší straně" a že Rusové mají plné ruce práce s kapitulací. Zdálo se, že nikdo z Putinovy invazní armády neví, kam jedou a proč jsou vůbec na Ukrajině, usoudil.



Je příliš brzy na to, abychom operaci Kremlu s cílem podrobit si Ukrajinu označili za neúspěšnou. Válka teprve začala. Putin může ještě zvítězit. Ruská armáda má nad ukrajinskými ozbrojenými silami drtivou převahu. Disponuje mnoha bojovými letouny, rozsáhlým námořnictvem a 150 000 nasazenými vojáky.



A přesto bylo v sobotu jasné, že Putinova blesková operace s cílem odstranit prozápadní ukrajinskou vládu narazila na nečekané potíže. Zjevně se vyskytly logistické problémy. Zásobování vojáků v rozlehlé nepřátelské zemi se ukázalo jako náročné.



Stejně tak obsazení Kyjeva, vzdorného hlavního města Ukrajiny, kde za normálních okolností žijí tři miliony lidí. Původní plán Kremlu podle ukrajinské rozvědky počítal s obklíčením města pozemními jednotkami a během noční operace s příletem 5 000 elitních výsadkářů.



Ti měli vtrhnout do Mariinského prezidentského paláce, zadržet nebo zabít ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a převzít kontrolu nad klíčovými vládními budovami včetně ministerstev zahraničí a obrany. Po potlačení odporu a zatčení klíčových osobností by Moskva nastolila proruskou loutkovou administrativu.



To se nestalo. Místo toho zůstal Kyjev tento víkend pod kontrolou ukrajinské vlády poté, co ukrajinské síly odrazily sérii útoků. Zelenskyj povzbuzoval své občany amatérskými videi. Mezitím byli ruští parašutisté, kteří se pokusili obsadit letiště ve městě Vasylkiv jako předmostí k obsazení Kyjeva, poraženi.



"Naše 40. brigáda byla silná. Odrazila útok," řekla starostka Vasylkivu Natalija Balasynovyč deníku Kyiv Independent. "Oni [ruští vojáci] přistáli s padáky na polích, v lesích a vesnicích." Dodala: "Nejhorší boje probíhaly na ulici Děkabristů. Celá ulice byla v plamenech."



Jednotky protivzdušné obrany uvedly, že sestřelily dopravní letadlo Iljušin-76 u Bílé Cerkve, 80 km jižně od Kyjeva - jedno z několika sestřelených nepřátelských letadel. Ukrajinské vojenské velení uvedlo, že zlikvidovalo celou nepřátelskou kolonu v okolí města Charkov, což podle všeho potvrdilo i video.



Od zahájení invaze ve čtvrtek Rusko ztratilo 14 letadel, osm vrtulníků, 102 tanků, 15 těžkých kulometů a jednu raketu BUK, uvedla ukrajinská armáda. Dodala, že přišli také o 3 500 vojáků, přičemž 200 z nich bylo zajato.



Tyto údaje je těžké ověřit. Ilustrují však téměř všeobecné nepřátelství, které přivítalo invazi ruských sil. Kreml měl největší úspěch na jihu země, kde se zmocnil rozsáhlých území, včetně velké části Chersonské provincie a města Melitopol.



Videozáznamy ukazují některé mimořádné projevy občanského odporu. V Bachmači v Černihivské oblasti se jeden obyvatel pokusil holýma rukama zastavit tank. Poklekl před ním, než ho jeho přátelé odtáhli pryč. V jiném virálním klipu, který sdílela ukrajinská média, skočil muž před vojenský konvoj, přičemž vozidla byla nucena odbočit.



Existuje také řada rozhovorů s ruskými vojáky, kteří se vzdali. Ve čtvrtek se kremelské jednotky zmocnily města Sumy, které se nachází 60 km od ruských hranic. V sobotu se však zdálo, že místní obyvatelé získali část města zpět a zajali mladého ruského brance, který vypadal omámeně a zmateně.



Invaze způsobila rozsáhlý exodus lidí, desítky tisíc lidí hledají útočiště na západě země i mimo ni. Vyvolala také vlnu vlasteneckého cítění. Od Lvova po Dněpr v centru a Charkov na východě sbírali dobrovolníci zbraně, vyráběli molotovovy koktejly nebo odstraňovali dopravní značky, aby zmátli útočníky.



"Už mi volalo deset lidí a ptali se, jak pomoci," řekla obyvatelka Lvova Olga Bilejčuková. "Některé dívky chtěly vyrábět molotovy, ale bylo jim řečeno, že to mohou dělat jen chlapci. Je to dost sexistické." Jiní se přidávali k obranným jednotkám, dodala. Jeden přítel dal svůj Land Cruiser ukrajinskému vojákovi, který se chtěl připojit ke své brigádě ve vzdáleném Mariupolu, která se brání ruskému útoku.



Své udělaly i kreativci. Mnozí z nich se chopili zbraní, původně bojovali v roce 2014, kdy Moskva anektovala Krym a odstartovala ozbrojené povstání v Donbasu. V sobotu, kdy byl v Kyjevě zaveden zákaz vycházení, se dva stand-up komici věnovali přípravě jídla v uzavřené restauraci. Jiní sdíleli protiputinovské memy.



Jak jsme se dostali do této situace? Jedním z vysvětlení je stále nevyzpytatelnější chování samotného Putina. V projevu před invazí jeden z vysokých představitelů ukrajinské rozvědky uvedl, že ruský prezident žije ve zvláštní paralelní realitě. Podlehl - stejně jako diktátoři před ním - víře ve svou vlastní verzi světa.



"Putin si myslí, že ukrajinská vláda je zkorumpovaná, západní a nenapravitelně rusofobní," řekl tento úředník. "Myslel si, že ukrajinský lid naopak Rusko a intervenci uvítá. Považuje nás za venkovské Rusy." Putinovy špionážní agentury mu řekly, co chtěl slyšet, dodal.



Úředník pokračoval: "Vždy jsme Rusům rozuměli lépe než oni nám." Další komentátoři poznamenali, že Putin, amatérský historik, zapomněl na jednu z velkých lekcí druhé světové války - že nejlepší sovětští vojáci byli Ukrajinci.



Není možné zjistit, zda v Putinově Radě národní bezpečnosti roste nespokojenost s rozhodnutím jít do války. V předvečer invaze minulý týden všichni její členové podepsali Putinův plán uznat separatistické Doněckou a Luhanskou lidovou republiku za nezávislé, což byl akt, který stiskl tlačítko k vojenské akci.



Západní obranní atašé tvrdili, že Valerij Gerasimov, Putinův nejvýše postavený velitel a náčelník generálního štábu ruských ozbrojených sil, prezidenta varoval, že invaze na Ukrajinu nemusí být jednoduchá. A to se také ukázalo. Prozatím však ruské vojenské a politické vedení za operací pevně stojí.



S rostoucími ztrátami se v Kremlu hromadí složité otázky. Jak hodlá tváří v tvář ukrajinské neústupnosti a odporu zemi řídit? Jakákoli loutková vláda v doněckém stylu by postrádala legitimitu. I kdyby se Moskvě podařilo dobýt Kyjev, čekají ji měsíce a roky problémů. Nikdo neočekává, že by Ukrajinci kapitulovali. Pravděpodobnější je partyzánská válka.



Řidič, který narazil na porouchaný vojenský transportér, nejlépe shrnul Putinovu situaci. "Ptal jsem se celé kolony," řekl o ruských vojácích. "Nikdo z nich neví, kde jsou a kam jedou."



Zdroj v angličtině ZDE

