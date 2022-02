Další šílený-prašivý diktátor, očima pop-punk-kultura

28. 2. 2022 / Filip Mahďák

Jeden se musí ptát, jestli ta dosti zpackaná invaze na Ukrajinu není nějak koordinovaná či podnícena skrytým odporem ze struktur ruského armádního veleni a nových ruských asertivních Švejků bloumajících bez benzínu někde za, nebo před, frontovou linií na ukrajinském bojišti. Hrdinství ruských branců odmítajících bojovat nevyjímaje. Neorganizovaná obrana zásobování, praktická neexistence silných bojových křídel na útočných liniích, pitomé sebevražedné útoky elitních předsunutých jednotek, jak zde přesně analyzuje Karel Dolejší (naštěstí není on ruský generál), to je podivuhodný chaos od lidi, co studovali vojenské akademie, bez boje už vlastně okupují Bělorusko, několik měsíců podrobně celou invazi plánovali a pečlivě rozmísťovali ruské útočné síly na ukrajinských hranicích.

Jestli to ovšem Putin dělá jak Stalin, tak současní generálové možná jen soutěží jak Žukov s Koněvem, ovšem s tím podstatným rozdílem, že Ukrajinci k Rusům teď nestojí na frontě zády, ale čelem. V úvahu je tedy ovšem v prvé řadě brát nemocný mozek diktátora s absolutní rozhodovací mocí nad posledním šroubečkem v jeho impériu a také ty jeho třicet let staré kremelské pulty telefonní centrály s mačkacími číselníky, oxidujícími kontakty a mysteriózními knoflíky na tajná propadla a vodní pasti, kolem telefonního operátora Putina, s jedovatou Difenbachií v pozadí jeho předlouze duševně labilního lživého projevu, oplakávajícího rozpad zkorumpovaného impéria, a smutek z podlých lži imperialistického západu, hluboce zraňujícího morálku velkosovětské duše Naší Milosti Youtubera “kremlina”, ke kterému si radši dotyčný pan “Kremlin” preventivně vypnul, určitě velmi podnětné, komentáře. Skutečně Vladimíre, půl hodiny? A jenom čtyřicet ćtyři tisíc zhlédnutí, to takový bang-bang PewDiePie dělá sto dvacetkrát lépe. Dle pokusů ruské cenzury narychlo ucpat internetový cedník je jasné, jak moc Putin, který nepoužívá ani emailovou poštu, neumí držet v jedné ruce chytrý telefon, špatně chápe nebo vůbec nechápe internet, když naplno nezaměstnal Číňany, již před třemi lety, aby jim pomohl posunout jejich novou čínskou zeď více na západ. Prozatím jen Číňané, ignorováním cenzorských závazků k mazání falešného obsahu, tajně pomáhají ruským trollům rozšiřovat zavádějící, válečná, falešná a propagandistická, videa na Číňany vlastněné platformě TikTok. Dnes ještě běžný Rus opravdu neví, která bije, ale až se za týden či dva celá země probudí, jak cedník a drby postupně procedí, situace bude docela jinačejší. Ať je to jak je to, běžnému spokojenému Rusovi s klapkami na očích, teď díky šílenému vůdci, jeho pohodlný konzumní život s výlety do londýnských obchoďáků, La Tour Eiffel, či Karlových Lázní, právě skončil. No prozatím se Putinovi povedlo naplnit své noční můrky do puntíku. Sjednotil za dva dny proti sobě celý svět, přesvědčil všechny jak důležité je být členem NATO, ustavil nezávislou exilovou vládu Běloruska (viz níže), položil základ ozbrojeným odbojovým partyzánským jednotkám, které pokud válka přejde v guerillovou, posunou celý válečný konflikt i do momentálně fakticky okupovaného Běloruska a jestli Finsko ze Švédskem nevstoupí do NATO na papíře, prakticky tam nějakými bilaterálními smlouvami již budou zítra. Sviatlana Tsikhanouskaya vítězný prezidentský kandidát v posledních ukradených - zfalšovaných běloruských volbách v emigraci, z litevského exilu právě vyjádřila podporu Ukrajině, poděkovala ukrajinským bojovým silám za pomoc v boji o osvobození a prohlásila se za faktickou hlavu Běloruska. V neděli ráno na BBC (padesátá minuta) potvrdila ustavení nové exilové vlády Běloruska a vyzvala k odsouzení Lukašenka za velezradu a označila Rusko jako agresora do své suverénní země. Ve světle internetového přímého přenosu o hrůzách války a zpackané ruské bleskové invaze, si pravděpodobně i současní králové Číny, při vědomi, jak dobře prozatím funguje VPN, dvakrát rozmyslí udělat teď něco podobného s po zuby ozbrojeným vzdorným Tajwanem. Hackeři nejsou jenom ve službách tajných služeb a whistlebloweři nepracují jenom ve Facebooku. Na Putina a jeho pohůnky, včetně těch Lukašenkových, se už formuje nový norimberský proces. Pokud se z Ukrajiny (a následně nás všech) nedej bože-bohyně nestane spálená země, při možném použití ruských jaderných zbraní, tak je její cesta na západ urychlena kosmickou rychlosti. Po nakopnutí ruským medvědem směrem k tisícinásobně zesílené solidaritě lidí, co by o nějaké Ukrajině, a jejich problémech, normálně nevěděli až do smrti. Moderní věda přináší stále více poznatků o tom jak sociální izolace vytváří těžké zdravotní poruchy na mozku. Ne každý může být tulákem po hvězdách a diktátor Putin pravděpodobně v covidové izolaci ztratil všechny poslední zbytky zdravého rozumu. Na místo toho aby, chodil více na houby, létal na rogalu s čápy, jeřáby, volavkami a pelikány, značkoval velryby, mazlil se s tygry a malými holčičkami, pořádal bály a hostiny na svých těžce vydřených hradech a zámcích, tak si sám preventivně prakticky už vypnul plynovod přes Ukrajinu do Evropy. Zablokováním finančních rezerv ruské centrální banky poklesl rubl o čtyřicet procent, v Rusku začíná nálet na banky, Číňané už se těší na jeho zlaté rezervy a po zablokování Swiftu mu zbudou k faxovému obchodování na velmi dlouhou dobu asi jen, mušličky, korálky a oblázky. Stejné jako panu Nohavicovi kterému teď už ze všeho pěkného, co vytvořil ,zbyla k leštění jen jedna prašivá medaile. No a stejně tak samozřejmě prašivou se od teď stává ruská vojenská přítomnost kdekoliv a pro kohokoliv. Co se týče technologie komunikace nad bojovým územím, futuristické vize se právě naplňují a soukromé korporace s kosmickými technologiemi vstupuji aktivně do války. Elon Musk (privátní americký občan) právě otevřel své satelity pro připojení na internet nad celým územím Ukrajiny. No a teď si Putin může jít stěžovat u OSN, jak to že mu americký občan vstupuje do jeho ruského válečného konfliktu. Až na to, že právě on je ten agresor, co právě ničí cizí soukromý majetek a uchyl který zabiji civilisty a malé děti v suverénní zemi, kde o jeho halucinace bratrské pomoci opravdu nikdo nestojí. Je jenom velmi smutné, že v okamžiku kdy nám všem právě začala hořet celá planeta pod nohama, se kromě šíleného faktu, že diktátor který nám všem vyhrožuje jaderným útokem má ještě právo veta v bezpečnostní radě OSN, nikdo zatím ani nepozastavil nad dalším neurvalým ničením přírodních ekosystémů! Čili: kolik opravdu nevinných stromů, hřibů, mechů, kapradin, bylinek, laní, koloušků a jelenů, ptáků, netopýrů, žabiček, mloků a veverek právě umírá v dalším zbytečném pokračování naší tisícileté klučičí války o to kdo má větší šulínek. Věz hloupý a zlý Vladimire Vladimiroviči, my tady na západě jsme pokročilejší, rozhodně nepotřebujeme nikoho zabíjet, pokud chceme ukázat kdo má většího, prostě se podráží ceny proti konkurenci a vytuneluje americký poštovní systém, který nám ve státem dotovaných programech pár let posílá knížky z jednoho konce světadílu na druhý téměř zadarmo. A pro zvýšení internetové sledovanosti nepotřebujeme drancovat hospodářství celé své země, stačí nám trochu zvětšeného vlasteneckého cukroví, umělých krabiček made in china a barviček from the Daddy of Nastya - komentáře vypnuty.

