Ruští vojáci zabili šestiletou holčičku

28. 2. 2022

- Mimořádné polední televizní zpravodajství Channel 4 News bylo v pondělí zahájeno reportáží z ukrajinského města Mariopolu, kde ruští vojáci zabili šestiletou holčičku. Nemocnice se jí snažila zachránit, marně. Matka zoufale pláče. Lékaři mlčky zuřili proti Putinovi.



- Při raketových útocích v Charkově zahynuly desítky lidí a stovky byly zraněny, uvádí ukrajinské ministerstvo. Poradce ukrajinského ministerstva vnitra Anton Heraščenko to uvedl v příspěvku na Facebooku: Charkov byl právě masivně ostřelován granáty (raketami). Desítky mrtvých a stovky zraněných.



- Webové stránky ruské státní tiskové agentury Tass byly v pondělí napadeny hackery a místo nich se objevily informace, že novináře ruský prezident Vladimir Putin nutí lhát, píše agentura Reuters. Vzkaz zněl: "Putin nás nutí lhát a vystavuje nás nebezpečí... Není to naše válka, zastavme ho!" Zpráva byla mezitím odstraněna. Na webu nyní stojí: "Omlouváme se, ale stránka, kterou hledáte, je momentálně nedostupná. Zkuste to prosím později."



- Předsedové vlád Polska, Litvy, Lotyšska a Estonska prohlásili, že společnosti Google, Facebook, YouTube a Twitter musí udělat více pro boj s dezinformacemi souvisejícími s ruskou invazí na Ukrajinu.



Ve společném dopise šéfům těchto čtyř společností premiéři uvedli, že kritizují technologické giganty za to, že nedělají dost pro "řešení bezprecedentního útoku ruské vlády na pravdu".



Ruské dezinformace byly na online platformách tolerovány po celá léta; nyní jsou spoluviníky zločinné agresivní války, kterou ruská vláda vede proti Ukrajině a svobodnému světu.



Vyzvali společnosti, aby pozastavily oficiální účty ruských a běloruských vládních institucí, státem kontrolovaných médií a osobní účty vedení těchto zemí, které soustavně šíří dezinformace o situaci na Ukrajině.



- Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov zrušil svou návštěvu OSN v Ženevě kvůli "protiruským sankcím" uvaleným zeměmi EU, uvedla ruská mise v Ženevě. Lavrov měl v úterý osobně vystoupit na zasedání Rady OSN pro lidská práva a na konferenci o odzbrojení. Svou cestu však zrušil "kvůli bezprecedentnímu zákazu platícího pro ruská letadla ve vzdušném prostoru řady zemí EU, které zavedly protiruské sankce", uvedla mise na Twitteru.

- Ukrajinka a její patnáctiletá diabetická dcera mají vážné problémy, protože sice uprchly před konfliktem na Ukrajině,ale britská vláda v neděli večer zablokovala vízum, na které mají nárok. Chce po nich tisíce liber.



Šedesátiletý Jakiv Vološčuk, britský občan, zachránil 26. února z Polska svou manželku, jednačtyřicetiletou Oksanu Vološčukovou, a jejich dceru Veroniku Vološčukovou. Jel ze svého domova v Londýně k polským hranicím a čekal, až se dostanou přes ukrajinskou hranici s Polskem. Poté absolvoval 24hodinovou zpáteční cestu po silnici napříč Evropou a v neděli dorazil do Paříže, kde doufal, že dostane od britských úředníků zelenou, aby mohl svou ženu a dceru přivézt na poslední úsek cesty do Spojeného království. Rodina doufala, že dosažení Spojeného království bude snadné, zejména po zveřejnění nových pokynů britského ministerstva vnitra, které umožňují některým nejbližším rodinným příslušníkům britských občanů požádat o bezplatné připojení ke svým blízkým ve Spojeném království. Když se však Oksana a Veronika pokusily požádat o nové vízum online, byly zablokovány, pokud nezaplatí tisíce liber, přestože žádost má být bezplatná.



- V Bruselu panuje velký obdiv k vedení ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Zdroje prozradily, že Zelenskij byl v pátek večer nucen přerušit telefonický rozhovor s prezidentem Charlesem Michelem, protože se zdálo, že na jeho kancelář útočí okupanti. "Prezident musel hovor přerušit. Řekl: 'Charles Charles Charles, musím přestat, jsme pod palbou'," připomněl jeden z představitelů EU.



- Evropská unie se chystá udělit Ukrajincům, kteří uprchnou před válkou, právo zůstat a pracovat v EU až po dobu tří let, uvedla agentura Reuters. Do EU dosud vstoupilo nejméně 400 000 ukrajinských uprchlíků, uvedla komisařka EU pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová po návštěvě hraničního přechodu mezi Rumunskem a Ukrajinou. Ministři v neděli požádali Johanssonovou, aby připravila návrhy na spuštění směrnice EU o dočasné ochraně, která byla vypracována po válce na Balkáně v 90. letech, ale dosud nebyla nikdy použita. Tato směrnice, která je určena k řešení hromadných příchodů vysídlených osob do bloku 27 zemí, stanoví stejnou úroveň ochrany ve všech státech EU, včetně povolení k pobytu a přístupu k zaměstnání a sociálnímu zabezpečení. Johanssonová vyjádřila naději, že se ministři vnitra EU do čtvrtka dohodnou na systému ochrany osob prchajících z Ukrajiny.



- Starostka ukrajinského města Vasilkov říká, že obyvatelé "sní o míru",.



Město Vasilkov se v minulých dnech dostalo pod těžkou palbu, když se zde ruské jednotky pokusily vyřadit systém protivzdušné obrany a obsadit letiště.



Na otázku, co by chtěla vidět na mírových jednáních mezi Ruskem a Ukrajinou, která v současné době probíhají, starostka Balasynovyčová odpověděla, že věří, že většina lidí v jejím městě by přijala kompromis, který by zastavil válku.



Rádi bychom viděli kompromis, ale ne kapitulaci. Možná neutrální status pro Ukrajinu, pokud by se přestalo střílet. Protože žít takhle není možné.



Dříve lidé mysleli na nové auto nebo iPhone, ale na mír nikdo nemyslel. Ale teď už o míru opravdu sní.



Když si staří lidé navzájem přáli mír, nechápali jsme smysl tohoto slova. Teď už to opravdu chápeme.





- Představitelé americké administrativy dnes ráno informovali o rozhodnutí zablokovat dolarová aktiva ruské centrální banky a jejího Fondu přímých investic, a to ještě před otevřením trhů.



- EU varovala, že Bělorusko by mohlo začít hostit ruské jaderné zbraně poté, co se v referendu "velmi nebezpečně" rozhodlo zrušit status země jako nejaderné země.



Řekl to šéf zahraniční politiky EU Josep Borrell:



Víme, co pro Bělorusko znamená být jaderným státem. Znamená to, že Rusko umístí v Bělorusku jaderné zbraně, a to je velmi nebezpečná cesta. Vyzýváme vás, abyste zastavili toto šílenství, neposílejte své syny a manžele na jistou smrt.

