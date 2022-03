Rusové útočí na Kyjev, k těžkému bombardování dochází v Charkově

2. 3. 2022

čas čtení 5 minut

Pronikavý křik dětí se mísil se štěkotem traumatizovaných psů a křikem vojáků, kteří se zoufale snažili udržet pořádek, když vlak 14.07 do Ivano-Frankivska vjel na kyjevské hlavní nádraží.Na prvním nástupišti byl tisícihlavý dav, který se hrnul k modrým vagónům a zoufale se snažil zajistit si cenné místo pro cestu na západ z ukrajinského hlavního města. Většina lidí se do vlaku nedostala"Podívejte se na ty tváře kolem nás, jsou úplně stejné jako na fotografiích z druhé světové války, a to je teprve pět dní. Dovedete si představit, co bude za měsíc?" ptala se osmačtyřicetiletá Táňa Novgorodská, historička umění, která v úterý odpoledne dorazila na nádraží se svou patnáctiletou dcerou.Koupila si lístky na šest různých vlaků, ale brzy zjistila, že jsou k ničemu. Místo toho nastal algoritmus nástupu: nejprve matky s dětmi, pak ženy, pak staří lidé. Ostatním bránila v cestě policie a vojáci, kteří stáli na stráži.Vlak byl rychle přeplněný. Rodiny se musely rozhodovat ve zlomku vteřiny, protože matkám s dětmi bylo dovoleno nastoupit, ale prarodičům bylo řečeno, aby počkali vzadu.Byl to šestý den války Vladimira Putina proti Ukrajině a v tuto chvíli už převládal strach. V prvních dnech panoval pocit šoku a nedůvěry. Pak přišla hrdost a inspirace z překvapivě houževnaté ukrajinské reakce a jednoty ukrajinské společnosti.

#BREAKING The International Court of Justice said Tuesday it would hold hearings on March 7 and 8 over the war in Ukraine as fighting intensifies pic.twitter.com/fzeegxgaTt





- Společnost Boeing oznámila, že pozastavila technickou a údržbářskou podporu ruským leteckým společnostem.



- Společnost Ford Motor Company dnes oznámila, že v reakci na invazi na Ukrajinu pozastavuje provoz v Rusku.





- Bílý dům zveřejnil některé klíčové věty z dnešního projevu Joe Bidena o stavu Unie, včetně varování, že diktátoři by měli "zaplatit za svou agresi", a tvrzení, že "na americké diplomacii záleží".



"Putinova válka je promyšlená a nevyprovokovaná. Snahy o diplomacii odmítl. Myslel si, že Západ a NATO nebudou reagovat. A myslel si, že nás může rozdělit tady doma. Putin se mýlil. Jsme připraveni."







- Zprávy o úderech na obytné čtvrti Kyjeva, těžké bombardování v Charkově.



V úterý v noci přišly zprávy o úderech zasahujících obytné čtvrti v Kyjevě a v Žytomyru, městě na severozápadě Ukrajiny.



Podle ukrajinské státní služby pro mimořádné události hořely obytné domy v Žytomyru a obyvatelé byli zachraňováni v důsledku úderu na vojenskou základnu.



Při zásahu v Žytomyru zemřeli nejméně dva lidé a tři byli zraněni, uvedla agentura Ukrinform, která rovněž informovala, že bylo poškozeno deset soukromých domů, přičemž tři z nich hořely. Další lidé mohou být stále uvězněni v sutinách.







Kharkiv is being hit unbelievably hard tonight. This is likely from a Multiple Launch Rocket System - MLRS. It is extremely indiscriminate. https://t.co/gxq7xiWX51

Russia is also threatening to ban Wikipedia for an article called “Russian invasion of Ukraine in 2022” because of “illegally disseminated information” about Russian military and Ukrainian civilian casualties, as well as bank runs pic.twitter.com/ZsI7iv3b9s