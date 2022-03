Dokázalo by Rusko vypnout internet na Ukrajině?

2. 3. 2022

Analýza: Na celostátní úrovni se invaze zatím na přístupu k internetu téměř neprojevila a podporuje každodenní život



Trvalý přístup Ukrajiny k internetu podporuje nejen každodenní život a finanční systém země, ale umožňuje také koordinaci ukrajinského občanského odporu - a navíc umožňuje všem, od prezidenta Volodymyra Zelenského až po běžné občany, komunikovat s okolním světem.

Jak velká část Ukrajiny má stále přístup k internetu?



Ukrajina je stále z velké části připojena k internetu, zejména ve velkých populačních centrech. Mobilní sítě se potýkají s problémy pod tíhou připojení a v oblastech s těžkými boji dochází k výpadkům širokopásmového připojení.



Na celostátní úrovni však přístup k internetu podle externích monitorovacích organizací ruská invaze z velké části neovlivnila.





"Ukrajina má různorodou internetovou infrastrukturu - což znamená, že je obtížné vypnout internet v zemi a neexistuje žádný centralizovaný vypínač," řekl Alp Toker z monitorovací organizace NetBlocks.



"Pokud by si útočící země přála vypnout ukrajinský internet, museli by její vojáci fyzicky vstupovat do internetových ústředen a datových center a museli by po jednom ovládnout tuto infrastrukturu. A rozhodně to nelze provést na dálku přerušením spojení například s Ruskem."



Ve snaze posílit konektivitu ukrajinský telekomunikační regulátor dočasně uvolnil volné rádiové frekvence pro mobilní telefonní sítě, aby jim umožnil odlehčit přetíženým službám.



Co se děje s internetem při postupu ruských sil?



Společnost Lanet, jeden z předních poskytovatelů širokopásmového připojení v zemi, se tento víkend omluvila zákazníkům ve východoukrajinském městě Sievierodoněck, protože její připojení do této oblasti bylo zničeno "v důsledku bojových operací".



Když její uživatelé ve městě, které je v současné době pod silnou ruskou dělostřeleckou palbou, požádali o aktuální informace o tom, kdy bude jejich širokopásmové připojení obnoveno, společnost uvedla, že její technici nemohou v současné době provést opravu "z důvodu aktivních vojenských akcí v místě poškození".



Jeden ze zákazníků prosil o opravu služby a napsal na stránku společnosti na Facebooku, aby vysvětlil, proč na tom záleží: "Novináři, zpravodajové, armáda pro komunikaci a civilisté potřebují vědět, co mají dělat... vše se dozvídáme z kanálů Telegramu a Facebooku."



V posledních letech autokratické režimy stále častěji přistupují k vypínání internetového připojení, když čelí povstání, jako například v lednu v Kazachstánu. Mnoho afrických zemí také prosadilo úplné nebo částečné vypnutí internetu, když čelily vnitřnímu konfliktu nebo v období před volbami.



Vypnutí internetu je pro úřadující vládu poměrně snadné. Činitelé mohou jednoduše nařídit licencovaným poskytovatelům internetových služeb a telefonních sítí, aby vypnuli své sítě, jinak riskují, že jim bude odebráno právo působit v zemi.



Obtížnější je pro invazní mocnost vypnout decentralizovanou komerční telekomunikační infrastrukturu, zejména pokud mobilní sítě a poskytovatelé internetových služeb odmítnou spolupracovat.



Toker uvedl, že cílený ruský hackerský útok nebo útok typu "denial of service" by mohl na krátkou dobu vyřadit části ukrajinské komunikační infrastruktury, ale bylo by relativně snadné ho zmírnit.



Zbývá tedy druhý scénář, kdy ruské jednotky fyzicky vstoupí do datových center nebo systematicky ničí zařízení. "I v tomto případě by mohlo jít o nucení personálu. Je to věc, která by se mohla stát, pokud by došlo k pokusu o svržení vlády. Mohlo by k tomu dojít, aby se zabránilo povstaleckému protiútoku."



Co s tím vším má společného Elon Musk?



Americký miliardář a majitel společností Tesla a SpaceX vyvíjí satelitní internetový systém Starlink, jehož cílem je poskytovat spolehlivé globální širokopásmové připojení prostřednictvím tisíců satelitů na nízké oběžné dráze Země.



Pro Rusko by bylo téměř nemožné jej zablokovat - ale také to vyžaduje, aby měl uživatel přístup ke speciálnímu zařízení.



Na základě žádosti ukrajinské vlády Musk poslal do Kyjeva zásilku těchto zařízení - i když je nepravděpodobné, že by bylo možné systém nasadit ve velkém měřítku.



Spíše než na pomoc běžnému obyvatelstvu se bude využívat zřejmě strategicky - například k zajištění toho, aby si klíčoví činitelé zachovali nezávislý přístup k internetu.



Podrobnosti v angličtině ZDE

