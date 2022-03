Paraziti

4. 3. 2022 / Beno Trávníček Brodský

Když klesá cena ropy, neudivuje mne (na rozdíl od leckoho jiného), že cena paliv (třeba benzínu) u čerpacích stanic klesá velmi zvolna. Levnější ropa k nám musí přitéct a musí se z ní vyrobit palivo nebo musí doputovat jinam, kde se benzín vyrobí a pak je v nějakém tempu dopravován k nám.





Netuším o jaký přesný časový úsek se u prodlevy mezi změnou nákladů na surovinu a relevantní změnou ceny za produkt na místě jeho cílového prodeje jedná, ale skoro jistě půjde minimálně o týdny či jednotky měsíců. Navíc jsou tu vždy určitě i nějaké zásoby vyrobených produktů z ropy s minulou cenou, které se musí napřed vyprodat atp. Tedy jak říkám – zaslechnu o zlevňování ropy a jsem v klidu se stále vyšší cenou paliva ještě řadu týdnů.

ALE !!!

Recipročně očekávám, že při ohlášení vzrůstu ceny dodávané ropy bude fungovat stejně logická setrvačnost. Tedy, že benzín bude dražší až ten, který bude z dražší ropy vyroben a doputuje k čerpací stanici. To je matematika první třídy: 2 – 1 = 1, ale současně 1 + 1 = 2.

Ptal jsem se na to u jedné nejmenované benzinky letos 2. března: „Co byste chtěl – to je přece byznys, že jo? Jo, jo!“ houkly na mne dvě prodavačky. Samozřejmě názor prodavaček je marginální, i když zcela jasný. Soudím ale, že podnikatel (majitel, provozovatel, dodavatel...), který se takto chová, tedy zdražuje výrazně a okamžitě bez návaznosti na reálný tok surovin a produktů, je za normálních okolností příživník, ovšem za stávající situace na Ukrajině a v jejím okolí PARAZIT. Ať je to kdo chce - korporace nebo jedinec.

A k čemu je tahle poznámka dobrá?

Stát by se měl jednoznačně a rychle vymezit vůči PARAZITŮM všeho druhu, zejména když vidí, jak velká část občanů se chová přesně opačně - tj. snaží se všemožně pomáhat za cenu vlastního uskromnění. Měl by říci jak budou postiženi ti, kdo se budou takhle chovat. Situce je už i tak velmi složitá a není vůbec žádný důvod, aby občané (a samozřejmě nejen u paliv do aut) platili za zboží více než kolik činí výrobní a přepravní náklady povýšené pouze o rabat ve výši, která odpovídá okolnostem (tedy o morálně únosný rabat).

Výjimečná doba žádá rychlá a výjimečná řešení – toto je jedno ze základních! Než se to vymkne z rukou. Nouzový stav vyhlášený máme.

