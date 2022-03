Zelenskij: Bylo to všechno z Ruska pečlivě naplánováno

6. 3. 2022

čas čtení 3 minuty

Nedělní projev Volodymyra Zelenského:





Přeji ukrajinskému lidu vítězství. To slyšíme od našich přátel. Tato slova jsou důležitými slovy podpory. Ale také podpořená konkrétními činy. Každý večer hovořím s vedoucími představiteli mezinárodních organizací v různých zemích.



Včera večer jsem mluvil s panem Bidenem. Jsem vděčný za jeho odhodlání a nový seznam rozhodnutí, která byla přijata. Mluvil jsem také s kongresmany. A lidé jsou velmi upřímní a chtějí nám pomoci. Tyto rozhovory pomáhají našemu sebevědomí. Protože když je světlo, tak se nepropadneme do tmy.



Potřebujeme mít toto světlo. Potřebujeme se ujistit, že naše nebe je bezpečné. Mluvil jsem s australským premiérem a jsem vděčný za jejich postoj k ruskému dovozu. Tato země by neměla být schopna vydělávat peníze. Jsem vděčný Izraeli za jeho podporu Ukrajiny.



Potřebujeme podporu všech zemí. A mluvili jsme o podpoře, kterou potřebujeme nyní, a o tom, jak budeme spolupracovat v budoucnu po válce. Potřebujeme podporu odevšad.



A pokud vás podpoří i korporátní svět, máte ještě více možností, jak proti tomuto zlu bojovat.



Bojujeme za náš dnešek. Bojujeme za naše hranice. Bojujeme za naši svobodu, abychom se nestali otroky, a to je naše volba, ale také občané Ruské federace činí svou volbu. Právě teď je čas, kdy můžeme zlo překonat, když ještě není pozdě. Kdy lze pouze přijít o práci, ale ne jít do gulagu. Ještě není pozdě. Nepropásněte svou příležitost.



A vaši příbuzní by vás měli slyšet. Jsme Ukrajinci a chceme mír, ruští občané. Toto je boj nejen za mír na Ukrajině. Je to boji za vaši svobodu. Váš život je ohrožen, pokud nyní budete mlčet. Pak za vás v budoucnu bude mluvit jen vaše chudoba. Nemlčte.



Ruská armáda s námi nyní mluví. Ti, kteří byli zajati. Stovky ruských vojáků a pilotů, kteří shazovali bomby na naše města.



Slyšeli jsme jejich svědectví. Viděli jsme dokumenty, důkazy, jako jsou mapy, a to všechno jsou důkazy. Tohle není nějaká improvizovaná válka. Je to záměrný, předem připravený záměr. Plán této války.



Viděli jsme čiré zlo, které se sneslo na naše města.



Při zacházení s válečnými zajatci se řídíme Ženevskou konvencí.



Každý den jsme napadáni z Ruska. Používají své rakety, své zbraně. Útočí na všechna naše města, městečka a vesnice. Chystají se bombardovat Oděsu Rusové vždycky jezdili do Oděsy. A vždycky tam byli vítáni. A co máme teď? Bomby proti Oděse, rakety proti Oděse? To bude zločin. Mezinárodní zločin.



Bojujeme už jedenáct dní. Teď bojujeme a už začínáme přemýšlet o obnově naší země. Vytváříme fondy na obnovu zničené infrastruktury. Zřizujeme fondy na obsluhu a splácení dluhů. A připravujeme další a další programy na podporu našich vojáků a lidí, kteří bojují za naši zemi.



Nyní potřebujeme moudrost. Potřebujeme ducha. Potřebujeme vítězství. Potřebujeme mír.



Mír, který zachrání Ukrajinu.

