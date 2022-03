Ukrajina hlásí 13 mrtvých v pekárně na chleba zasažené ruským náletem

7. 3. 2022

čas čtení 9 minut

Humanitární krize se prohlubuje, Ukrajina obviňuje Moskvu ze "středověké" taktiky



- Humanitární krize na Ukrajině se prohlubuje s tím, jak ruské síly zesilují ostřelování a jak se zvyšuje nedostatek potravin, vody, tepla a léků, což země odsoudila jako středověké obléhání ze strany Moskvy, která ji chce donutit k podřízenosti.



Civilisté, kteří se připravují na útok, a ti, kteří se snaží odejít, se nyní musí připravit na předpovídaný příval arktického mrazivého vzduchu, který se podle meteorologů a předpovědí počasí od poloviny týdne přežene na jih nad Ruskem a Ukrajinou.



- V nizozemském Haagu Ukrajina požádala Mezinárodní soudní dvůr, aby nařídil zastavení ruské invaze, a uvedla, že Moskva se dopouští rozsáhlých válečných zločinů.



Rusko "se uchyluje k taktice připomínající středověkou obléhací válku, obkličuje města, odřezává únikové cesty a buší do civilního obyvatelstva těžkou municí," uvedl Jonathan Gimblett, člen ukrajinského právního týmu.



Rusko se soudního jednání neúčastnilo a jeho místa ve Velké soudní síni zůstala prázdná.



Snahy o zřízení bezpečného průchodu pro civilisty o víkendu ztroskotaly na pokračujícím ruském ostřelování.



- V jednom z nejzoufalejších měst, obklíčeném jižním přístavu Mariupol, doufalo v útěk odhadem 200 000 lidí, téměř polovina ze 430 000 obyvatel, a představitelé Červeného kříže čekali, kdy bude zřízen koridor.



Ve městě chybí voda, potraviny a elektřina a nefungují mobilní sítě. Obchody byly vyrabovány, protože obyvatelé hledají základní zboží.



Nemocnice se potýkají s velkým nedostatkem antibiotik a léků proti bolesti a lékaři prováděli některé akutní zákroky bez nich.



- Ruští okupanti provedli letecký útok na pekárnu v Makarivu v Kyjevské oblasti. 13 lidí zemřelo, přičemž pět lidí bylo zachráněno z trosek. V pekárně bylo 30 lidí.



- Rusko obvinilo Irskou republiku, že nedokázala ochránit svého velvyslance a zaměstnance, jak to vyžaduje mezinárodní právo, poté, co do sídla velvyslanectví nacouval nákladní automobil a zlikvidoval při tom bránu velvyslanectví. Podnikatel Desmond Wisley, který kamion řídil, byl po incidentu zatčen.



Poté, co nechal svůj kamion stát v bráně, rozdával letáky s fotografií ženy a jejích dětí zastřelených v Irpinu nedaleko Kyjeva, které vyvolaly šok po celém světě.



Wisley uvedl: "Děkuji, že jste přišli: Udělal jsem to proto, abych vytvořil bezpečný koridor pro ruského velvyslance, aby mohl opustit Irsko, projet Polskem [a] cestou domů se projít Evropou.



- Rusko obvinilo Irskou republiku, že nedokázala ochránit svého velvyslance a zaměstnance, jak to vyžaduje mezinárodní právo, poté, co do sídla velvyslanectví nacouval nákladní automobil a zlikvidoval při tom bránu velvyslanectví. Podnikatel Desmond Wisley, který kamion řídil, byl po incidentu zatčen.

Poté, co nechal svůj kamion stát v bráně, rozdával letáky s fotografií ženy a jejích dětí zastřelených v Irpinu nedaleko Kyjeva, které vyvolaly šok po celém světě.

Wisley uvedl: "Děkuji, že jste přišli: Udělal jsem to proto, abych vytvořil bezpečný koridor pro ruského velvyslance, aby mohl opustit Irsko, projet Polskem [a] cestou domů se projít Evropou.

Udělal jsem to pro tuto paní a její děti, které byly zabity v Irpinu. Včera večer mě to opravdu zasáhlo a dělám to pro ně. Chci, aby ruský velvyslanec a jeho kolegové opustili tuto zemi, opustili tuto svobodnou zemi.



- Podle vysoce postaveného amerického představitele Rusko nasadilo na Ukrajině už téměř 100 % svých předem připravených jednotek.



Dvanáct dní po zahájení invaze na Ukrajinu se ruské síly z velké části zastavily na severu u Kyjeva a stále neovládají nebe nad Ukrajinou a stále více se spoléhají na raketové a dělostřelecké údery.



Činitel uvedl, že Rusko vypálilo na ukrajinské cíle více než 625 raket.



- Spojené státy zatím nerozhodly, zda zakážou prodej ruské ropy, uvedl v pondělí Bílý dům.







- Američtí představitelé začali shromažďovat informace, které mají pomoci zjistit, zda se Rusko během své invaze na Ukrajinu dopustilo válečných zločinů, uvedl mluvčí Rady Bílého domu pro národní bezpečnost.





- Členové amerického Kongresu v pondělí vyvíjeli nátlak na administrativu prezidenta Joea Bidena, aby umožnila okamžitý přesun stíhacích letounů na Ukrajinu ze zemí NATO a východní Evropy.





- Více než 1,7 milionu Ukrajinců prchajících před ruskou invazí dosud překročilo hranice střední Evropy, uvedla v pondělí agentura OSN pro uprchlíky.

Starosta Lvova uvedl, že západoukrajinské město dosáhlo hranic svých možností pomoci lidem vysídleným v důsledku ruského útoku na Ukrajinu, a obrátil se na mezinárodní organizace s žádostí o pomoc.





- Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) bylo ruské ostřelování Záporožské jaderné elektrárny, největší v Evropě, na Ukrajině minulý týden "těsné" a "nesmí se za žádných okolností opakovat".





- Ruský rubl se v pondělí propadl na nová rekordní minima vůči dolaru a euru a v letošním roce ztratil více než třetinu své hodnoty. Rubl se v pondělí ráno obchodoval za 131,25 za dolar a 143,3 za euro.





- Vedoucí představitelé Evropské unie budou v nadcházejících dnech jednat o žádosti Ukrajiny o vstup do bloku 27 zemí, uvedl v pondělí na Twitteru Charles Michel.













"Shromažďujeme důkazy o možných válečných zločinech, porušování lidských práv a mezinárodního humanitárního práva. Podporujeme vyvození odpovědnosti s využitím všech dostupných nástrojů, včetně trestního stíhání, je-li to vhodné," uvedl činitel.Ruské vojenské síly od zahájení války před dvěma týdny útočí na civilní cíle na Ukrajině a na zařízení ukrajinských jaderných elektráren.Spojené státy zašlou informace, které shromáždí spolu se svými spojenci a partnery, Radě OSN pro lidská práva se sídlem v Ženevě, která zřídila vyšetřovací komisi, aby vyšetřila možné porušování lidských práv ze strany Ruska a pohnala je k odpovědnosti.Kromě toho Spojené státy a 44 dalších zemí zřídily prostřednictvím Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě expertní misi, která má vyšetřit možné porušování a zneužívání mezinárodního lidského práva a humanitárního práva ze strany Ruska.V přístavním městě Mariupol na jihu země chodili policisté ze suterénního krytu do suterénního krytu. Vzkaz těm, kteří byli v obleženém městě se 430 000 obyvateli u Azovského moře uvězněni několikadenním brutálním ruským ostřelováním, byl jednoduchý.Nevycházejte ven, varovali vyděšené obyvatele, dokud neuslyšíte zprávu z reproduktorů. Nepokoušejte se evakuovat, navzdory slibům ruských sil o bezpečném průchodu.Varování bylo opodstatněné. Na hlavní silnici ven - vyhlížené jako klíčová úniková cesta - pokračovalo v pondělí silné ruské ostřelování, uvedly ukrajinské síly. Předchozího dne ji představitelé Mezinárodního výboru Červeného kříže označili za zaminovanou.Den poté, co bylo osm civilistů včetně tříčlenné rodiny zabito ruskou minometnou palbou při pokusu o evakuaci z Irpinu na předměstí Kyjeva, zažívali analytici a političtí představitelé pocit déja vu a poukazovali na cynické ruské využívání humanitárních koridorů v Čečensku a nedávno v Sýrii, kde ruské - nebo Ruskem zprostředkované - sliby o bezpečném průchodu byly buď bezcenné, nebo byly použity jako trik umožňující přesun sil.Podle této nevládní organizace musí být u válečných zajatců, kteří se účastní ruské invaze do sousední země, "respektována jejich práva podle třetí Ženevské úmluvy".Ukrajinské úřady předváděly ruské válečné zajatce na tiskových konferencích, kde se hovořilo o jejich úloze při vojenské invazi. Na videích na sociálních sítích bylo také vidět, jak zajatí vojáci kontaktují rodinné příslušníky doma.Joanne Marinerová, ředitelka Amnesty International pro reakci na krize, řekla: "Jakékoli veřejné vystoupení může válečné zajatce ohrozit při návratu do vlasti a může být problematické i pro jejich rodiny, zatímco jsou zadržováni. Článek 13 třetí Ženevské úmluvy výslovně uvádí, že váleční zajatci musí být vždy chráněni, zejména před zvědavostí veřejnosti."Senátor Bob Menendez, předseda Výboru pro zahraniční vztahy, napsal ministru zahraničí Antony Blinkenovi a ministru obrany Lloydu Austinovi dopis, v němž vyzval Washington, aby se zavázal nahradit všechny darované stíhačky modernizovanými západními letouny, a to i prostřednictvím zvýhodněného financování a půjček a také dotovaných cen.. podle ukrajinského velvyslanectví ve Spojeném království by měl požádat o další zbraně a zopakovat výzvu k zavedení bezletové zóny.