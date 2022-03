Sociální média se obracejí proti Putinovi, mistru minulosti

7. 3. 2022

čas čtení 8 minut



Dezinformace a falešné účty byly léta používány proti Západu - nyní je pod palbou Kreml



Rusko nenapadlo Ukrajinu minulý týden. Vpadlo na Ukrajinu v roce 2014. A není ve válce jen s Ukrajinou. Je ve válce i s námi. V únoru 2014 zahájilo společný vojenský útok na Ukrajinu a Západ.



Tehdy jsme o tom nevěděli. Ale teď už to víme. Protože první fází Putinovy invaze na Ukrajinu byl informační útok. Překroutil realitu a vpravil do ní jed falešných zpráv - vojenskou strategii, kterou proti nám nasadil ve stejnou chvíli na stejných platformách.



Jedním z nejpozoruhodnějších aspektů první velké informační války není jen to, že můžete sledovat ruskou invazi na Ukrajinu v reálném čase, minutu po minutě a krok za krokem, ale můžete se do ní také zapojit, píše Carole Cadwalladr. Jedním z nejpozoruhodnějších aspektů první velké informační války není jen to, že můžete sledovat ruskou invazi na Ukrajinu v reálném čase, minutu po minutě a krok za krokem, ale můžete se do ní také zapojit,





Protože v roce 2022 platí, že informace jsou moc. A jedním z mnoha obrovských nečekaných geopolitických posunů posledního týdne je, že se tato moc vrátila do rukou lidí.



V Rusku v pátek Vladimir Putin, muž, který se nyní bojí vlastního stínu, učinil mimořádný krok a pokusil se postavit informace mimo zákon. Zakázal Facebook. Vypnul Twitter. Přijal nový zákon, který prohlašuje žurnalistiku za trestný čin: každému novináři, u kterého se zjistí, že zveřejnil "falešné zprávy" o válce na Ukrajině, nyní hrozí až 15 let vězení.



Je to, stejně jako mnoho dalších věcí v posledním týdnu, neuvěřitelné, bezprecedentní, děsivé - ale hlavně je to také zoufalé a absurdní. Protože v roce 2022 nelze zakázat informace. Je to jako snažit se zakázat kyslík. Je to krok, který by možná udělal některý z jeho šedivých sovětských předchůdců. Je to stejně moderní a aktuální jako psací stroj. Jen blázen by teď dělal předpovědi, ale jedna tu přesto je: dokazuje to, že Putin, otec zakladatel toho, čemu se začalo říkat "informační válka", právě informační válku prohrál.



Stát se může cokoli. Ale poté, co posledních osm let ovládal temné umění dezinformací, bylo neporazitelné mistrovství Kremlu v informačním prostoru odhaleno jako přetvářka, fikce, další lež. Putin si oblékl obdobu zvonáčů a tancuje tanečky po internetu. Mezitím ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nevelí jen svým ozbrojeným silám: velí TikToku, Instagramu, Twitteru, Telegramu. Je dostupný současně na všech platformách sociálních médií - první hybridní vůdce hybridní války.



Každý tank je sledován a přidáván do map a databází s otevřeným zdrojem. V té zemi žije 44 milionů lidí, kteří zaznamenávají každý krok, který ruští útočníci udělají.



Ruská válka proti žurnalistice a novinářům, stejně jako válka proti Ukrajině, je nevýslovně mrazivá. Ale je to také jako sledovat Stalina, jak si to rozdává s dětmi z TikToku. Zelenskij mezitím nejenže vydal výzvu, aby přijeli bojovníci ze zahraničí - kohokoli, kdo je ochoten nasednout do vlaku a vzít do ruky zbraň -, ale pomáhá mu i vynikající jednotka zpravodajských důstojníků. Protože jedním z nejpozoruhodnějších aspektů dosavadní války je to, jak se každý, kdo má chytrý telefon, může podílet na mimořádném ukrajinském odporu. Výzkumníci skupiny "Osint" - sběratelé zpravodajských informací z otevřených zdrojů - metodicky prohledávají internet a hledají nejnovější fotografie a videa přicházející z Ukrajiny a v reálném čase je ověřují a geolokalizují.



Každý tank je zaznamenáván. Každý náklaďák a každý pohyb vojáků je sledován, zaznamenáván a přidáván do map a databází s otevřeným zdrojem. Je to země se 44 miliony obyvatel, která zaznamenává každý pohyb svých ruských útočníků. Je to ohnivá voda informací v reálném čase, které se s pomocí této dobrovolnické armády mění ve vojenskou strategii v reálném čase.



V pondělí jsem předsedala panelu s Eliotem Higginsem, zakladatelem onlinové investigativní organizace Bellingcat, která je průkopníkem mnoha těchto technik otevřeného zdroje a jejíž tým dokázal mnoho nejúžasnějších výkonů - například identifikoval traviče Sergeje Skripala. Higgins říká, že tato válka se vyznačuje tím, že je to poprvé, kdy se komunita Osint mobilizovala v reálném čase.



"Začalo to v Sýrii," řekl. "Ale tam trvalo to dlouho." A v té časové prodlevě převládly lži, dezinformace a zmatek. Tentokrát, řekl, dezinformace prostě neměly šanci zakořenit - což je výsledek nejen této skvělé civilní informační armády, ale i amerických zpravodajských služeb. Ti učinili bezprecedentní krok a své poznatky zveřejnili světu ještě před invazí. Informovali nás, že se objeví falešné zprávy o falešných bombách, a když se objevily, sledovali jsme jejich vyvracení v reálném čase.



Svět je strašný a temný a velkou část z toho máme na svědomí my: za velkou část z toho může zkorumpovanost našich vlád s jejich offshorovými strukturami a oligarchům přátelskými zákony o pomluvě. To a šílenství, že jsme dovolili monopolům ze Silicon Valley hlídat platformy, které Putinovi poskytly útočný prostor. To vše se NATO vrátilo jako kousnutí do zadku a před námi jsou skutečně děsivé možnosti. Ale od roku 2010 a od arabského jara jsme zatím nikdy neměli tak silný pocit, že by technologie nyní mohla zase být přítelem lidí.



První fází Putinovy invaze byl informační útok. Překroutil realitu a vpravil do ní toxin falešných zpráv - strategii, kterou nasadil i proti nám.



To je také důvod, proč musíme, musíme, musíme upozornit na základní nepravdu, která je základem této, kremelské války proti pravdě. Rusko nenapadlo Ukrajinu minulý týden. Vpadlo na Ukrajinu v roce 2014. A není ve válce jen s Ukrajinou. Je ve válce i s námi. V únoru 2014 zahájilo společný vojenský útok na Ukrajinu a Západ.



Tehdy jsme o tom nevěděli. Ale teď už to víme. Protože první fází Putinovy invaze na Ukrajinu byl informační útok. Překroutil realitu a vpravil do ní jed falešných zpráv - vojenskou strategii, kterou proti nám nasadil ve stejnou chvíli na stejných platformách.





Pak jsme se to dověděli, protože je to forenzně a vyčerpávajícím způsobem popsáno v možná jednom z nejnepochopenějších dokumentů moderní doby: v Muellerově zprávě. Jen jsme nepochopili, co to znamená.



Teď už to ale pochopit můžeme a musíme, protože opona byla zvednuta. Putin s námi válčí posledních osm let. Člověk, o němž jsme si minulý týden uvědomili, že je to zločinec. Je to muž, který se skrývá za oponou, za závojem lží. Muž, který se skrývá za oponou se zásobou jaderných hlavic.



Konečně máme světlo, které potřebujeme, abychom ho viděli takového, jaký je, abychom pochopili válku, kterou proti nám vede na očích, za pomoci svých kverulantských západních spojenců - Fox News a všech vojáků "politické korektnosti". Jenže už může být pozdě.



Už 82 let nenastal tak ostrý a univerzální okamžik morálního prozření. Tohle je lež versus pravda. Je to temnota versus světlo. Je to Stalin versus děti z TikToku.



Ale Stalin má atomovky. Má termobarické zbraně. Má prostředky a motivaci srovnat se zemí nejen Kyjev, ale i nás ostatní. A co se stane dál, si každý může domyslet.



Zdroj v angličtině ZDE

