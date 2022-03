"Poznal jsem je podle zavazadel"

10. 3. 2022

čas čtení 2 minuty

Important decision by the @nytimes to put this @lynseyaddario photo above the fold on the front page of today's NYT.

The world should not avert its eyes to what Russia is doing in Ukraine pic.twitter.com/udhBA0TBIi — Jeremy Diamond (@JDiamond1) March 7, 2022



Ukrajinec popsal okamžik, kdy se dozvěděl, že jeho ženu a dvě děti zabil ruský granát, poté, co na Twitteru uviděl příspěvek s jejich mrtvými těly.



"Poznal jsem ta zavazadla a tak jsem se to dozvěděl," řekl Serhij Perebyinis listu New York Times.



Tetiana Perebyinisová a jejich dvě děti - osmnáctiletý Mykyta a devítiletá Alisa - zahynuli ve městě Irpin při pokusu o útěk. Fotografie mrtvé rodiny ležící vedle pomníku obětem druhé světové války se dostala na titulní stránky několika novin.



V příspěvku na Facebooku ve čtvrtek brzy ráno Perebyinis uvedl, že utrpení bylo "jako z hororu".



"Je těžké se na to všechno dívat, když vaše milovaná žena leží v černém pytli na podlaze," napsal.



Zároveň přislíbil spravedlnost pro svou rodinu: "Budu za ně bojovat až do konce. Postarám se o to, aby padl soudní verdikt."





“I recognized the luggage and that is how I knew.” Devastating story by @AndrewKramerNYT about a husband realizing his wife and two children had been killed trying to flee Irpin. https://t.co/6PrMMBB7Vo — Paul Sonne (@PaulSonne) March 10, 2022