Odborník na Stalina hovoří o Putinovi, o Rusku a o Západu

14. 3. 2022

Stephen Kotkin je jedním z nejhlubších a nejpodivuhodnějších znalců ruských dějin. Jeho mistrovským dílem je životopis Josifa Stalina. Dosud vydal dva svazky - svazek "Paradoxy moci, 1878-1928", který se stal finalistou Pulitzerovy ceny, a "Čekání na Hitlera, 1929-1941". Třetí svazek přiblíží historii druhé světové války, Stalinovu smrt v roce 1953 a totalitní dědictví, které formovalo zbytek sovětské zkušenosti. S využitím dlouho zakázaných archivů v Moskvě i mimo ně napsal Kotkin Stalinův životopis, který předčí životopisy Isaaca Deutschera, Roberta Conquesta, Roberta C. Tuckera a nesčetných dalších autorů.

Kotkin má v akademických kruzích vynikající pověst. Je profesorem historie na Princetonské univerzitě a vedoucím pracovníkem Hooverova institutu na Stanfordově univerzitě. Má nesčetné zdroje z různých oblastí současného Ruska: vlády, obchodu, kultury. Je zásadový i pragmatický a zároveň je více zasvěcený než kterýkoli jiný reportér nebo analytik, kterého znám, píše autor tohoto rozhovoru David Remnick. Od chvíle, kdy jsme se před mnoha lety setkali v Moskvě - Kotkin prováděl výzkum stalinského průmyslového města Magnitogorsk -, považuji jeho informace o všem, od struktury Putinova režimu až po jeho kořeny v ruských dějinách, za neocenitelné.





Začátkem minulého týdne jRennick s Kotkinem hovořil o Putinovi, o invazi na Ukrajinu, o americké a evropské reakci a o tom, co bude následovat, včetně možnosti palácového převratu v Moskvě.





Slyšeli jsme hlasy z minulosti i současnosti, že příčinou toho, co se stalo, je, jak řekl George Kennan, strategická chyba rozšíření nato na východ. Historik velmocenské realistické školy John Mearsheimer trvá na tom, že velkou část viny za to, čeho jsme svědky, musí nést Spojené státy. Napadlo mě, že bychom mohli začít vaší analýzou tohoto argumentu.





George Kennana si nesmírně vážím. John Mearsheimer je velikán mezi vědci. Ale s úctou s ním nesouhlasím. Problém s jejich argumentací spočívá v tom, že předpokládá, že kdyby se NATO nerozšířilo, Rusko by nebylo stejné nebo velmi pravděpodobně blízké tomu, co je dnes. To, co dnes v Rusku máme, není žádné překvapení. Není to nějaká odchylka od historického vzorce. Dávno předtím, než NATO existovalo - v devatenáctém století - vypadalo Rusko takto: mělo autokrata. Mělo represe. Mělo militarismus. Mělo podezření vůči cizincům a Západu. Toto je Rusko, které známe, a není to Rusko, které vzniklo včera nebo v devadesátých letech. Není to reakce na jednání Západu. V Rusku probíhají vnitřní procesy, které jsou příčinou toho, kde se dnes nacházíme.





Dokonce bych šel ještě dál. Řekl bych, že rozšíření NATO nám umožnilo lépe se vypořádat s tímto historickým vzorcem v Rusku, který dnes opět vidíme. Kde bychom teď byli, kdyby Polsko nebo pobaltské státy nebyly v NATO? Byly by ve stejném limbu, ve stejném světě, v jakém je Ukrajina. Ve skutečnosti členství Polska v NATO zpevnilo páteř NATO. Na rozdíl od některých jiných zemí NATO se Polsko mnohokrát utkalo s Ruskem. Vlastně lze tvrdit, že Rusko si na Polsku vylámalo zuby dvakrát: poprvé v devatenáctém století, což vedlo ke století dvacátému, a podruhé na konci Sovětského svazu, v době Solidarity. George Kennan byl tedy neuvěřitelně významný učenec a praktik - největší odborník na Rusko, který kdy žil - ale já si prostě nemyslím, že obviňování Západu je správná analýza toho, kde se nacházíme.





Když mluvíte o vnitřní dynamice Ruska, připomíná mi to článek, který jste před šesti lety napsal pro Foreign Affairs a který začínal slovy: "Po půl tisíciletí se ruská zahraniční politika vyznačovala prudce rostoucími ambicemi, které přesahovaly možnosti země. Počínaje vládou Ivana Hrozného v šestnáctém století se Rusku po stovky let dařilo expandovat průměrným tempem padesát čtverečních kilometrů denně a nakonec pokrýt šestinu zemské souše." Dále popisujete tři "prchavé okamžiky" ruského vzestupu: nejprve za vlády Petra Velikého, pak vítězství Alexandra I. nad Napoleonem a pak samozřejmě Stalinovo vítězství nad Hitlerem. A pak říkáte, že "když pomineme tyto vrcholy, Rusko bylo téměř vždy relativně slabou velmocí". Zajímalo by mě, zda byste to mohl rozvést a pohovořit o tom, jak vnitřní dynamika Ruska vedla k současnému stavu za Putina.





Vedli jsme debatu o Iráku. Byl Irák takový, jaký byl, kvůli Saddámovi, nebo byl Saddám takový, jaký byl, kvůli Iráku? Jinými slovy, je tu osobnost, což nelze popřít, ale jsou tu také strukturální faktory, které osobnost utvářejí. Jedním z argumentů, které jsem uvedl ve své knize o Stalinovi, bylo, že to, že byl diktátorem, že řídil ruskou moc ve světě za těchto okolností a v tomto období, udělalo Stalina tím, kým byl, a ne naopak.



Rusko je pozoruhodná civilizace: v umění, hudbě, literatuře, tanci, filmu. Ve všech těch oblastech je to hluboké, pozoruhodné místo - celá civilizace, víc než jen země. Rusko zároveň cítí, že má ve světě "zvláštní místo", zvláštní poslání. Je východní, pravoslavné, ne západní. A chce vyniknout jako velmoc. Jeho problémem vždy nebylo toto sebevědomí nebo identita, ale skutečnost, že jeho schopnosti nikdy neodpovídaly jeho aspiracím. Vždy se snaží těmto aspiracím dostát, ale nemůže, protože Západ byl vždy mocnější.



Rusko je velmoc, ale není hlavní velmoc, s výjimkou těch několika málo okamžiků v dějinách, které jste právě vyjmenoval. Ve snaze vyrovnat se Západu nebo alespoň zvládnout rozdíl mezi Ruskem a Západem se uchyluje k nátlaku. Používá velmi těžký státnický přístup ve snaze násilím pohnat zemi dopředu a nahoru, aby se vojensky a ekonomicky vyrovnala Západu nebo mu konkurovala. A to po určitou dobu funguje, ale velmi povrchně. Rusko má prudký hospodářský růst, buduje armádu a pak samozřejmě narazí na zeď. Pak nastane dlouhé období stagnace, kdy se problém ještě zhorší. Samotná snaha problém řešit ho ještě zhoršuje a propast se Západem se prohlubuje. Západ má technologie, hospodářský růst a silnější armádu.



Nejhorší částí této dynamiky v ruských dějinách je záměna ruského státu s osobním vládcem. Místo toho, aby získali silný stát, o němž chtějí, aby zvládl propast se Západem a dotlačil a donutil Rusko k nejvyšší úrovni, dostanou místo toho personalistický režim. Dostanou diktaturu, která se obvykle stává despocií. Už nějakou dobu jsou v tomto svízelném postavení, protože se nemohou vzdát pocitu výjimečnosti, snahy být největší mocností, ale ve skutečnosti na to nemají. Eurasie je prostě mnohem slabší než angloamerický model moci. Írán, Rusko a Čína, které mají velmi podobné modely, se také snaží dohnat Západ, snaží se zvládnout Západ a rozdíl v moci.



Co je to putinismus? Není to totéž co stalinismus. Rozhodně není stejný jako Si Ťin-pchingova Čína nebo režim v Íránu. Jaké jsou jeho zvláštní rysy a proč by ho tyto zvláštní rysy měly vést k tomu, aby chtěl napadnout Ukrajinu, což se jeví jako mimořádně hloupý, natož brutální čin?



Ano, válka je obvykle chybný odhad. Je založena na předpokladech, které se nepotvrdí, na věcech, které považujete za pravdivé nebo chcete, aby byly pravdivé. Samozřejmě Putinův režim není stejný režim jako ten Stalinův nebo carský. Došlo k obrovským změnám: urbanizace, vyšší úroveň vzdělání. Svět venku se proměnil. A to je ten šok. Šokem je, že se toho tolik změnilo, a přesto stále vidíme ten vzorec, ze kterého nemohou uniknout.



Máte u moci autokrata - nebo dokonce nyní despotu, který rozhoduje zcela sám. Přispívají mu do toho ostatní? Možná. Nevíme, jak to vypadá uvnitř. Věnuje tomu pozornost? To nevíme. Přinášejí mu informace, které nechce slyšet? To se zdá nepravděpodobné. Myslí si, že ví všechno lépe než ostatní? To se zdá velmi pravděpodobné. Věří své vlastní propagandě nebo svému konspiračnímu pohledu na svět? To se zdá být také pravděpodobné. To jsou jen domněnky. S Putinem mluví jen velmi málo lidí, ať už Rusů zevnitř, nebo cizinců.



A tak si myslíme, ale nevíme, že nedostává celou škálu informací. Dostává to, co chce slyšet. V každém případě věří, že je nadřazený a chytřejší. To je problém despotismu. Proto je despotismus, nebo dokonce jen autoritářství, všemocný a zároveň křehký. Despotismus vytváří okolnosti svého vlastního podkopání. Informace se zhoršují. Pochlebovačů přibývá. Korektivních mechanismů ubývá. A chyby se stávají mnohem závažnějšími.



Zdá se, že Putin věřil, že Ukrajina není skutečnou zemí a že ukrajinský lid není skutečným národem, že je jediným národem s Rusy. Věřil, že ukrajinská vláda je poddajná. Věřil tomu, co mu bylo řečeno nebo čemu chtěl věřit o své vlastní armádě, že byla zmodernizována do té míry, že by mohla zorganizovat nikoli vojenskou invazi, ale bleskový převrat, během několika dní dobýt Kyjev a buď nastolit loutkovou vládu, nebo donutit současnou vládu a prezidenta podepsat nějaké papíry.



Ale vzpomeňte si na Pražské jaro v srpnu 1968. Leonid Brežněv poslal tanky Varšavské smlouvy, aby zastavily "socialismus s lidskou tváří", komunistické reformní hnutí Alexandra Dubčeka. Brežněv Dubčekovi neustále říkal: Přestaň. Nedělej to. Ničíš komunismus. A jestli nepřestaneš, přijdeme my. Brežněv přišel a odvezli Dubčeka a další československé vůdce zpátky do Moskvy. Neměli loutkový režim, který by mohli nastolit. V Kremlu se Brežněv ptá Dubčeka, poté co tam poslal tanky a zajal ho, co teď mají dělat? Vypadá to směšně a směšné to bylo. Ale samozřejmě to bylo založeno na chybných výpočtech a nedorozuměních. A tak poslali Dubčeka zpátky do Československa a on zůstal u moci [až do dubna 1969], poté, co přijely tanky, aby potlačily Pražské jaro.



Dalším příkladem je to, co se stalo v Afghánistánu v roce 1979. Sovětský svaz Afghánistán nenapadl. Udělal v Afghánistánu převrat a poslal do hlavního města Kábulu speciální jednotky. Zavraždil afghánské vedení a dosadil loutku Babraka Karmala, který se skrýval v exilu v Československu. Byl to naprostý úspěch, protože sovětské speciální jednotky byly opravdu dobré. Ale samozřejmě se rozhodli, že by pro nový režim mohli v Afghánistánu potřebovat nějakou ochranku. Tak tam poslali nejrůznější armádní pluky, aby zajistily bezpečnost, a skončilo to povstáním a desetiletou válkou, kterou prohráli.



V případě Ukrajiny jsme vycházeli z předpokladu, že by se mohlo jednat o úspěšnou verzi Afghánistánu, což se nestalo. Ukázalo se, že ukrajinský lid je statečný, je ochoten klást odpor a umírat za svou zemi. Putin tomu zjevně nevěřil. Ale ukázalo se, že "televizní prezident" Zelenskyj, který měl před válkou pětadvacetiprocentní rating - což bylo plně zasloužené, protože neuměl vládnout -, má nyní, jak se ukázalo, jednadevadesátiprocentní rating. Ukázalo se, že má kuráž. Je neuvěřitelně statečný. Navíc mít v čele země televizní produkční společnost není dobrý nápad v době míru, ale v době války, kdy je jedním z vašich cílů informační válka, je to báječná věc.





Největším překvapením pro Putina byl samozřejmě Západ. Všechny ty nesmysly o tom, jak je Západ dekadentní, jak Západ skončil, jak je v úpadku, jak je to multipolární svět a vzestup Číny a tak dále: to všechno se ukázalo jako nesmysl. Odvaha ukrajinského lidu a statečnost a chytrost ukrajinské vlády a jejího prezidenta Zelenského galvanizovaly Západ, aby si vzpomněl, kým je. A to Putina šokovalo! To je ta chybná kalkulace.



Jak definujete "Západ"?





Západ je řada institucí a hodnot. Západ není geografické místo. Rusko je evropské, ale ne západní. Japonsko je západní, ale ne evropské. "Západ" znamená právní stát, demokracii, soukromé vlastnictví, otevřený trh, úctu k jednotlivci, rozmanitost, pluralitu názorů a všechny ostatní svobody, které užíváme a které někdy považujeme za samozřejmé. Někdy zapomínáme, odkud pocházejí. Ale právě to je Západ. A tento Západ, který jsme v devadesátých letech rozšířili, podle mého názoru správně, prostřednictvím rozšíření Evropské unie a NATO, nyní ožil a postavil se Vladimiru Putinovi způsobem, který on ani Si Ťin-pching nečekali.



Pokud jste předpokládali, že se Západ prostě složí, protože je v úpadku a utekl z Afghánistánu; pokud jste předpokládali, že ukrajinský lid není skutečný, není národ; pokud jste předpokládali, že Zelenskyj je jen televizní herec, komik, rusky mluvící žid z východní Ukrajiny - pokud jste tohle všechno předpokládali, pak jste si možná mysleli, že Kyjev dobudete za dva nebo čtyři dny. Ale tyto předpoklady byly mylné.



Promluvme si o povaze ruského režimu. Putin nastoupil před třiadvaceti lety a byly tam postavy zvané oligarchové z Jelcinových let, bylo jich osm nebo devět. Putin jim sdělil, že si mohou nechat své bohatství, ale ať se nepletou do politiky. Ti, kteří v politice zůstalii, jako Michail Chodorkovskij, byli potrestáni, posláni do vězení. Jiní opustili zemi s co největší částí svého jmění. Ale my stále mluvíme o oligarších. Jaká je povaha režimu a lidí, kteří jsou mu loajální? Kdo je důležitý?



Je to vojensko-policejní diktatura. Tito lidé jsou u moci. Kromě toho má geniální soubor lidí, kteří řídí makroekonomii. Centrální banka, ministerstvo financí, to vše je řízeno na nejvyšší profesionální úrovni. Proto má Rusko tu makroekonomickou pevnost, tyto devizové rezervy, fond "pro případ problémů". Má přiměřenou inflaci, velmi vyrovnaný rozpočet, velmi nízký státní dluh - dvacet procent hrubého domácího produktu, což je nejméně ze všech velkých ekonomik. Měla nejlepší makroekonomické řízení.



Takže vládne vojensko-policejní diktatura, jejíž makroekonomický tým řídí váš fiskální, vojenský stát. Tito lidé se přetahují o to, kdo bude mít navrch. Pro makroekonomickou stabilitu, pro hospodářský růst potřebujete slušné vztahy se Západem. Ale pro vojensko-bezpečnostní část režimu, která je dominantní, je Západ vaším nepřítelem, Západ se vás snaží podkopat, snaží se svrhnout váš režim v nějakém typu takzvané barevné revoluce. Stalo se to, že rovnováha mezi těmito skupinami se posunula více ve prospěch lidí z vojenské bezpečnosti - říkejme jí hrdlořezská část režimu. A odtud samozřejmě pochází i samotný Putin.



Oligarchové za Putina nikdy nebyli u moci. On jim přistřihl křídla. Pracovali pro něj. Kdyby pro něj nepracovali, mohli by přijít o své peníze. Přeskupil lehátka. Rozdal peníze. Dovolil vyvlastnění vlastními oligarchy, lidmi, kteří s ním vyrůstali, kteří s ním dělali judo, kteří s ním létali. Lidé, kteří s ním kdysi byli v KGB v Leningradě nebo v postsovětském Petrohradě - ti lidé se stali oligarchy a vyvlastnili majetek, aby si mohli žít na vysoké noze. Někteří lidé z počátku Jelcinovy éry byli buď vyvlastněni, nebo utekli, nebo byli donuceni odejít. Putin vybudoval režim, v němž je soukromý majetek opět závislý na vládci. Všichni to věděli. Pokud to nevěděli, dostali tvrdou lekci.



Bohužel to povzbudilo lidi nahoře i dole v režimu, aby začali krást cizí podniky a majetek. Stalo se z toho jakési volné nakládání s majetkem. Když to bylo dost dobré pro Putina a jeho kumpány, je to dost dobré i pro mě jako guvernéra Podkarpatské Rusi. Režim byl stále zkorumpovanější, méně a méně kultivovaný, méně a méně důvěryhodný, méně a méně oblíbený. To se s diktaturami stává.



Ale takovým lidem a takovému režimu, zdá se mi, by šlo především o bohatství, o život na vysoké noze, o moc. Proč by jim mělo záležet na Ukrajině?



Není jasné, jestli jim na ní záleží. Mluvíme maximálně o šesti lidech a určitě o jednom člověku jako rozhodujícím činiteli. To je věc autoritářských režimů: jsou hrozné ve všem. Nedokážou své lidi uživit. Nedokážou zajistit bezpečnost svých lidí. Nedokážou své lidi vzdělávat. Ale musí být dobré jen v jedné věci: přežít. Pokud dokáží odmítnout politické alternativy, pokud dokáží veškerou opozici donutit k exilu nebo vězení, mohou přežít bez ohledu na to, jak jsou neschopné, zkorumpované nebo hrozné.



A přesto, jakkoli je Čína zkorumpovaná, vyvedla desítky milionů lidí z extrémní chudoby. Úroveň vzdělání se zvyšuje. Čínští představitelé si připisují obrovské úspěchy.





Kdo to dokázal? Udělal to čínský režim? Nebo čínská společnost? Buďme opatrní a nedovolme čínským komunistům, aby si takříkajíc vyvlastnili tvrdou práci, podnikavost a dynamiku milionů a milionů lidí v této společnosti. Víte, v ruském případě byl Navalnyj zatčen -





To je Alexej Navalnyj, Putinův nejživější politický soupeř, který byl otráven FSB a nyní je ve vězení.



Ano. Byl uvězněn v době před invazí na Ukrajinu. Při zpětném pohledu by se mohlo zdát, že šlo o přípravu na invazi, podobně jako byl například Ahmad Šáh Masúd vyhozen do povětří v severním Afghánistánu [Al-Káidou] těsně před pádem Dvojčat.



Máte popření alternativ, potlačení jakékoliv opozice, zatčení, vyhnanství, a pak můžete prosperovat jako elita, nikoliv ekonomickým růstem, ale jen krádežemi. A v Rusku bohatství vyrůstá přímo ze země! Problémem autoritářských režimů není hospodářský růst. Problémem je, jak zaplatit protekci pro své elity, jak udržet elity loajální, zejména bezpečnostní služby a vyšší úrovně důstojnického sboru. Pokud budou peníze v podobě uhlovodíků, diamantů nebo jiných nerostných surovin jen tryskat ze země, mohou se utlačovatelé emancipovat od utlačovaných. Utlačovatelé mohou říci: My vás nepotřebujeme. Nepotřebujeme vaše daně. Nepotřebujeme vás k volbám. V ničem na vás nespoléháme, protože máme ropu a plyn, palladium a titan. Mohou mít nulový hospodářský růst, a přesto si žít na vysoké noze.



V autoritářském režimu nikdy neexistuje společenská smlouva, na jejímž základě by lidé řekli: "Dobře, bereme hospodářský růst a vyšší životní úroveň a vzdáme se svobody ve váš prospěch." Žádná smlouva neexistuje. Režim nezajistí hospodářský růst a neřekne: "Aha, víte, porušujeme náš slib. Slíbili jsme hospodářský růst výměnou za svobodu, takže teď odstoupíme, protože jsme smlouvu nesplnili."



Čím se vysvětluje "popularita" autoritářského režimu, jako je ten Putinův?





Mají příběhy, které umějí vyprávět. A jak známo, příběhy jsou vždycky mocnější než tajná policie. Ano, mají tajnou policii a také běžnou policii a ano, jsou to vážní lidé a jsou hrozní v tom, co dělají těm, kteří protestují proti válce, zavírají je na samotky. Je to vážný režim, který nelze brát na lehkou váhu. Ale mají své příběhy. Příběhy o ruské velikosti, o oživení ruské velikosti, o nepřátelích doma a nepřátelích v zahraničí, kteří se snaží držet Rusko dole. A mohou to být židé nebo George Soros nebo MMF a NATO. Mohou to být nejrůznější nepřátelé, které prostě vytáhnete z regálu jako knihu.



Cenzuru si představujeme jako potlačování informací, ale cenzura je také aktivní propagace určitých druhů příběhů, které budou mít u lidí ohlas. Snaha být velmocí, snaha plnit ve světě zvláštní poslání, strach a podezření, že se je snaží dostat nebo svrhnout někdo zvenčí: to jsou příběhy, které v Rusku fungují. Nejsou pro každého. Znáte mnoho Rusů, kteří na to neskočí a vědí to lépe. Ale Putinova verze je silná a oni ji propagují při každé příležitosti.





Západ se ze zřejmých důvodů rozhodl, že s Ruskem nebude válčit, že nebude mít bezletovou zónu. Ekonomické sankce se ukázaly být komplexnější a silnější, než možná lidé před několika týdny předpokládali. Zdá se však, že ti, na které jsou namířeny nejvíce, je budou schopni vstřebat.





Sankce jsou zbraň, kterou použijete, když nechcete vést horkou válku, protože čelíte jaderné mocnosti. Jedna věc je bombardovat země na Blízkém východě, které nemají jaderné zbraně, a druhá věc je uvažovat o bombardování Ruska nebo Číny v jaderném věku. Je pochopitelné, že ekonomické sankce, včetně těch opravdu silných, jsou nástrojem, po kterém sáhneme.





Však také po zuby ozbrojujeme Ukrajince. A v kybernetické sféře se děje spousta věcí, o kterých nic nevíme, protože ti, kdo o tom mluví, to nevědí, a ti, kdo to vědí, nemluví. A probíhá poměrně hodně ozbrojených konfliktů, a to díky odvaze Ukrajinců a reakci a logistice NATO, přičemž Washington je samozřejmě vede.



Zatím nevíme, jak budou fungovat sankce. Sankce často způsobují největší bolest civilnímu obyvatelstvu. Režimy někdy mohou sankce přežít, protože mohou prostě více krást uvnitř země. Když někomu vyvlastníte bankovní účet v Londýně, Frankfurtu nebo New Yorku, no, je tam zdroj, odkud to původně přišlo, a oni se mohou vrátit dovnitř Ruska a znovu se napojit na tento zdroj, bohužel. Putin nemá peníze v zahraničí, které bychom mohli jen tak sankcionovat nebo vyvlastnit. Putinovy peníze jsou celá ruská ekonomika. Nepotřebuje mít samostatný bankovní účet a rozhodně by je nedržel zranitelné v nějaké západní zemi.



Největší a nejdůležitější sankce se vždy týkají transferu technologií. Jde o to vyhladovět je po špičkových technologiích. Pokud jim postupem času prostřednictvím ministerstva obchodu odepřete software, zařízení a výrobky americké výroby, což se týká téměř všech důležitých technologií na světě, a budete mít cíl a vymahatelný mechanismus, jak to udělat, můžete tento režim poškodit a vytvořit technologickou poušť.



Mezitím jsme však viděli, co ruské síly udělaly v Grozném v letech 1999-2000; viděli jsme, co udělaly v Aleppu. Pro Rusko platí, že pokud nebude fungovat přesnost, budou decimovat města. To nyní vidíme v Charkově a v dalších částech Ukrajiny. A potenciálně to teprve začíná.





Rusko má spoustu zbraní, které ještě nepoužilo, ale je tu několik faktorů. Za prvé, Ukrajina tuto válku vyhrává pouze na Twitteru, nikoli na bojišti. Oni tuto válku nevyhrávají. Rusko velmi dobře postupuje na jihu, což je nesmírně cenná oblast kvůli černomořskému pobřeží a přístavům. Postupují na východě. Pokud se jižní a východní postup setkají, obklíčí a odříznou hlavní síly ukrajinské armády. To, co se zatím nepodařilo, je ruský pokus o bleskový postup na Kyjev. Jinak se jejich válka vyvíjí dobře. Je to teprve pár týdnů; války trvají mnohem déle.





Ale tady jsou některé úvahy: po třech nebo čtyřech týdnech války potřebujete strategickou pauzu. Musíte obnovit výzbroj, doplnit zásoby munice a paliva, opravit letadla. Musíte přivést rezervy. Zhruba po třech až čtyřech týdnech je vždy plánovaná pauza.







Pokud Kyjev vydrží tuto pauzu, pak by mohl potenciálně vydržet i déle, protože může být zásobován, zatímco Rusové budou zásobováni během své pauzy. Navíc největší a nejdůležitější úvahou je, že Rusko nemůže Ukrajinu úspěšně obsadit. Nemá takový rozsah sil. Nemají počet správců, které by potřebovali, ani součinnost obyvatelstva. Nemají zatím ani Quislinga.



Pomyslete na všechny ty Ukrajince, kteří by se dál bránili. Nacisté přišli do Kyjeva v roce 1940. Zabrali všechny luxusní hotely, ale o několik dní později ty hotely začaly vybuchovat. Byly tam bomby. Když jste správce nebo vojenský důstojník na okupované Ukrajině a objednáte si šálek čaje, vypijete ten šálek čaje? Chcete zapnout zapalování ve svém autě? Zapnete vypínač ve své kanceláři? Stačí hrstka atentátů, aby se celá okupace zneklidnila.









I kdyby Ukrajinci ve svém povstání a odporu uspěli, dojde k nesčetným ztrátám na životech a ničení. Potřebujeme způsob, jak se takovému výsledku vyhnout. To by znamenalo katalyzovat proces, který by zapojil Putina do diskuse, řekněme s finským prezidentem, kterého si váží a dobře ho zná, nebo s izraelským premiérem, který s ním byl v kontaktu; méně pravděpodobně s čínským vedením, se Si Ťin-pchingem. Někdo, kdo by ho zapojil do nějakého procesu, kde by neměl maximalistické požadavky a zdrželo by ho to na čas, aby se na místě staly věci, které by přeskupily obraz toho, co může udělat.



Není to tak, že bychom se o to nesnažili. Finové znají Rusko lépe než kterákoli jiná země na světě. Další dobrou možností je Izrael, potenciálně podle toho, jak obratný se ukáže být Naftali Bennett. A pak Čína, dlouhá šance, kde platí vysokou cenu a jejich elity pod Si Ťin-pchingem to chápou. Uvnitř čínských elit nyní panují poměrně velké obavy, ale Si Ťin-pching je v čele a má osobní vztah s Putinem. Ale jak dlouho to bude trvat, záleží na tom, zda Evropané začnou Číňany trestat. Evropané jsou jejich největším obchodním partnerem.



Číňané to velmi pozorně sledují. Sledují (a) naše zpravodajské pronikání, (b) chyby despoty a (c) náklady, které musí platit, když USA a evropské soukromé společnosti ruší Rusko nahoru a dolů.



A konečně je tu další karta, kterou se snažíme hrát: ukrajinský odpor na zemi a naše zásobování Ukrajinců zbraněmi a sankce. To vše by mohlo pomoci změnit kalkulace. Musíme v tom nějak pokračovat se všemi nástroji, které máme - nátlakem, ale i diplomacií.





Nakonec jste ocenil Bidenovu administrativu za to, že přečetla své zpravodajské informace o blížící se invazi, za sankce a za jakousi vyspělou reakci na to, co se děje. V čem udělali chybu?



Vedli si mnohem lépe, než jsme předpokládali na základě toho, co jsme viděli v Afghánistánu, a zpackaného průběhu dohody o prodeji jaderných ponorek Australanům. Poučili se ze svých chyb. To je právě to, co se týká Spojených států. Máme nápravné mechanismy. Můžeme se poučit ze svých chyb. Máme politický systém, který chyby trestá. Máme silné instituce. Máme silnou společnost, silná a svobodná média. Správy, které špatně fungují, se mohou poučit a zlepšit se, což není případ Ruska nebo Číny. To je výhoda, na kterou nesmíme zapomínat.



Problémem nyní není to, že Bidenova administrativa udělala chyby, ale to, že je těžké přijít na to, jak deeskalaci provést, jak se dostat ze spirály vzájemného maximalismu. Stále zvyšujeme sázky dalšími a dalšími sankcemi a rušením. Na naší straně je tlak, abychom "něco udělali", protože Ukrajinci umírají každý den, zatímco my sedíme vojensky v jistém smyslu stranou. (I když, jak jsem řekl, dodáváme jim zbraně a děláme hodně v oblasti kybernetiky). Z naší strany je tlak na maximalismus, ale čím víc Rusko zaháníte do kouta, tím víc nemá Putin co ztratit, tím víc může zvyšovat sázky, bohužel. Má mnoho nástrojů, které nepoužil a které nám mohou ublížit. Potřebujeme deeskalaci z maximalistické spirály a potřebujeme trochu štěstí a přízně, možná v Moskvě, možná v Helsinkách nebo v Jeruzalémě, možná v Pekingu, ale určitě v Kyjevě.





Zdroj v angličtině

Zdroj v angličtině

Vždy existuje možnost palácového převratu. Je zde několik problémů. Jedním z nich je, že [Západ] pracuje přesčas, aby přeběhlíky nalákal. Chceme, aby nějaký vysoký bezpečnostní činitel nebo vojenský důstojník nasedl do letadla a odletěl do Helsinek, Bruselu nebo Varšavy, uspořádal tiskovou konferenci a řekl: "Jsem generál tak a tak a pracoval jsem v Putinově režimu a jsem proti této válce a proti tomuto režimu. A tady je, jak vypadá vnitřek toho režimu."Zároveň Putin pracuje přesčas, aby zabránil jakémukoli takovému přeběhnutí, zatímco naše zpravodajské služby pracují přesčas, aby právě takové přeběhnutí nalákaly - ne kulturní osobnosti, ne bývalé politiky, ale současné bezpečnostní a vojenské činitele uvnitř režimu. To se stalo už za Stalina, kdy generál tajné policie Genrich Ljuškov přeběhl v roce 1938 k Japoncům se Stalinovými vojenskými a bezpečnostními plány.Nyní tedy sledujeme Moskvu. Jaká je dynamika tamního režimu? Musíte si uvědomit, že tyto režimy praktikují něco, čemu se říká "negativní selekce". Povýšíte lidi na redaktory a najmete spisovatele, protože jsou talentovaní; nebojíte se, jestli jsou to géniové. Ale v autoritářském režimu se to nedělá. Najímají lidi, kteří jsou tak trochu, jak se říká rusky, tupoi, nepříliš bystří. Najímají je právě proto, aby nebyli příliš schopní, příliš chytří, aby proti nim zorganizovali puč. Putin se záměrně obklopuje lidmi, kteří možná nejsou nejostřejšími nástroji v šuplíku.To dělá dvě věci. Umožňuje mu to, aby se přes všechnu svou paranoiu cítil bezpečněji, že nejsou dost chytří na to, aby ho mohli svrhnout. Ale také to snižuje moc ruského státu, protože máte stavebního mistra, který je ministrem obrany [Sergej Šojgu], a ten krmil Putina různými nesmysly o tom, co se chystají udělat na Ukrajině. Negativní selekce sice chrání vůdce, ale zároveň podkopává jeho režim.Ale opět nemáme tušení, co se děje uvnitř. Slyšíme jen řeči. Shromažďujeme spoustu úžasných zpravodajských informací, které Číňany děsí a dělají jim starosti: Máme také takovou úroveň průniku do jejich elit? Ale ty řeči jsou od lidí, kteří nemají s Putinem moc času na osobní setkání, a mluví o tom, že se možná zbláznil. Vždycky, když se přepočítáte, když jsou vaše předpoklady špatné, lidé si myslí, že jste blázen. Putin předstírá, že je blázen, aby nás vyděsil a získal vliv.Myslím, že o to se bezpochyby snaží. Problém je, že nemůžeme předpokládat, že jde o blafování. Nemůžeme předpokládat, že jde o pózu blázna, protože on na to má; může stisknout tlačítko.Uhodil jste hřebíček na hlavičku. To je brilantní citát. Máme zde několik možností. Jedna možnost je, že rozbije Ukrajinu: když ji nemůžu mít já, nemůže ji mít nikdo, a udělá s Ukrajinou to, co udělal s Grozným nebo se Sýrií. To by byl neuvěřitelný, tragický výsledek. To je cesta, na které se nyní nacházíme.