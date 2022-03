Lord Dubs o tom, jaké to je být dětským uprchlíkem

16. 3. 2022

V souvislosti s tím, že do evropských zemích už přišly tři miliony ukrajinských uprchlíků a téměř polovina z nich jsou děti, interviewovaly v úterý Channel 4 News lorda Alfa Dubse , někdejšího šestiletého kluka ze Zlína, jemuž se podařilo v létě 1939 ve Wintonově Kindertransportu uprchnout z Československa do Británie, a tak přežít. Ptali se ho, jaké to je být dětským uprchlíkem. Dnes je mu 89 let.