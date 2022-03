Pozor na to, jak "válečná pornografie" zkresluje fakta na bojištích

20. 3. 2022

Opravdu důležité vlákno o tom, jak se informuje o válce a jak to může zkreslit naše porozumění tomu, co se děje. Varování před "válečnou pornografií" je zvlášť důležité pro všechna média, jak elektronická, tak pro tisk, píše reportér BBC Jon Sopel. This is a really great thread about how war is reported, and how it can distort understanding. The warning about ‘war-porn’ particularly salient for all outlets, whether print or broadcast #Ukraine️ https://t.co/llZ7WNkEyD — Jon Sopel (@jonsopel) March 20, 2022 Opravdu důležité vlákno o tom, jak se informuje o válce a jak to může zkreslit naše porozumění tomu, co se děje. Varování před "válečnou pornografií" je zvlášť důležité pro všechna média, jak elektronická, tak pro tisk, píše reportér BBC Jon Sopel.



Vlákno o tom, jak informujeme o údajných vítězstvích ve válce (toto a další), proč na nich nezáleží zdaleka tolik, jak lidé tvrdí, a jak nás vlastně klamou, a tak nechápeme, na čem skutečně záleží. Částečně motivováno tímto @nytimes titulkem.



New York Times dnes ráno píší, že Rusové dosahují na Ukrajině "významných" úspěchů. Konkrétně se tlačí do Mariupolu a zasáhli dva ukrajinské vojenské objekty raketami dlouhého doletu. Docela dramatické a dechberoucí věci.



Ty jsou však v rámci průběhu války buď nedůležité, nebo jsou vlastně známkou ruských porážek. Zejména útok na Mariupol. To je především humanitární katastrofa a válečný zločin. Z vojenského hlediska je to známka ruské porážky, i kdyby se města zmocnili.





Rusové město obléhají již několik týdnů, utrpěli tam značné ztráty v boji. I kdyby město dobyli, budou muset nasadit značné síly, aby ho udrželi. Celé tažení je ukazatelem ruského strategického selhání.



Stojí za to podívat se na přesvědčivější analýzu toho, co kampaň v Mariupolu vlastně znamená, kterou vypracoval Institut pro studium války. Obléhání Mariupolu oslabilo ruské tažení - považovat dobytí města za známku úspěchu je nesmyslné.



Nyní raketové údery, které údajně měly "zničující" dopad. Na začátku týdne došlo k náletu, který zasáhl ukrajinská logistická zařízení na západě (sklady zbraní), a k zcela nedávnému útoku na námořní základnu u Mykolajeva.



Záleží na nich, jistě. Jsou to známky dramatických událostí, které zvrátí průběh války - ne. Ve skutečnosti jejich dramatičnost pramení z obrázků.



Útoky na západě mohou způsobit problémy, ale zatím se zdá, že k ukrajinskému zásobování dochází celkem pravidelně, a ve schématu věcí se na Ukrajinu posílá tolik nových zbraní a moderních zbraňových systémů, že zničení jednoho skladu by nemělo mít velký význam.



Stojí za povšimnutí, že žádná ze zpráv nemůže skutečně jmenovat konkrétní údaje o tom, co je poškozeno. Bez představy o skutečných ztrátách jsou tato tvrzení dramatickým prázdným blábolením.



Pak tu byl útok na základnu námořní pěchoty u Mykolajeva. Ten podle všeho srovnal se zemí značnou část objektu a zabil velký počet ukrajinských vojáků. Počet se pohybuje mezi "desítkami" a 80. V celém objektu bylo pouze 200 vojáků.



Ztráta 80 vojáků je hrozná, ale Rusové přicházejí každý den přibližně o 1300 vojáků a o pravidelné dodávky nákladních automobilů a bojových vozidel. Proč by tedy měl být tento jediný útok považován za významný? Odpověď: neměl by, pokud nebyl součástí celkového nárůstu ukrajinských ztrát.





Velké změny ve válce v posledních dnech by neměly být ovlivněny zprávami, které NY Times a další považují za známky velkých úspěchů. Co se neuvádí, jsou soustavné úbytkové ruské ztráty v dopravě, vojácích a AFV. To vypovídá o skutečném příběhu.





Analytici, kteří retweetují nejhorší válečné porno z útoku na Mykolajiv, jako by chtěli nějak poukázat na ruský úspěch, by se mohli zamyslet nad tím, co dělají.





Nebudu na tyto obrázky odkazovat, protože jsou groteskní. Chtěl bych vysvětlení, v čem je to pro ukrajinskou armádu v celkovém smyslu tak velká katastrofa.





Takže senzační příběhy mohou být přesvědčivé a strašně poutavé. Ale více zkreslují, než aby přesvědčily při popisu toho, kde se právě teď ve válce nacházíme.



Mimochodem, tohle vlákno není konkrétní útok na New York Times. Velká část jejich zpravodajství je opravdu dobrá. Je to obecně kritika toho, jak média informují o válce se zaměřením na vizuální a dramatickou stránku. Takže používat to jako záminku ke kritice jedněch novin se míjí účinkem.

