Ruská pozemní operace v Ukrajině se nedaří, Rusko však dále bombarduje civilní oblastí

17. 3. 2022

čas čtení 8 minut

Divadlo v městě Mariupol, dříve a nyní:

Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022

- Ukrajinské úřady se stále snaží zjistit osud stovek civilistů, kteří se ukrývali v divadle zničeném ruským náletem v obleženém městě Mariupo.



Činitelé uvedli, že ruské dělostřelectvo ve čtvrtek zničilo další civilní budovy v jiném frontovém městě.



Určitá naděje se objevila, když jeden z činitelů uvedl, že některým lidem se podařilo útok na divadlo v Mariupolu přežít.

Fotografie zveřejněná městskou radou Mariupolu ukazuje, že se po úderu ve středu večer zřítila celá část velkého třípatrového divadla. Několik stovek lidí se uchýlilo do suterénu budovy a hledalo bezpečí uprostřed třítýdenního obléhání tohoto strategického přístavního města v Azovském moři.



Ruské nálety zasáhly také komplex městského bazénu v Mariupolu, kde se ukrývali civilisté včetně žen a dětí.



- Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov hovořil s poslanci Evropského parlamentu ve výboru pro zahraniční věci a podvýboru pro bezpečnost a obranu o mírových jednáních s Kremlem.



Reznikov uvedl, že na přípravě společných dokumentů se podílejí právníci, ale že jakýkoli průlom bude záviset na tom, zda Rusko přistoupí na úplné příměří. "V první řadě budeme samozřejmě během jednání hovořit o příměří, o humanitárních koridorech, o zajištění evakuace civilního obyvatelstva vodou, potravinami a možná později můžeme podepsat tuto mírovou dohodu. Ale za podmínek ukrajinského lidu bychom nikdy nepřijali žádnou kapitulaci a naše ozbrojené síly jsou připraveny klást odpor. Takže dnes můžeme říci, že jednání jsou víceméně na technické úrovni. A samozřejmě jsou do toho zapojeni právníci, politici a já nebudu zabíhat do dalších podrobností. Ale musím vás ujistit, že zatím není nic, s čím bychom mohli být spokojeni. Ale doufám, že tuto válku ukončíme velmi brzy a samozřejmě tím, že porazíme Kreml."



- Volodymyr Zelenskyj prohlásil, že svět musí oficiálně uznat, že se Rusko stalo teroristickým státem.



- Kreml prohlásil, že vkládá "kolosální" energii do jednání o možné mírové dohodě s Ukrajinou. "Naše delegace vynakládá kolosální úsilí a projevuje vůči nim větší připravenost než druhá strana," uvedl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.



- Ve čtvrtek se na mnoha místech Polska zastavily železnice, které postihl rozsáhlý výpadek systému řízení dopravy, uvedl provozovatel PKP PLK, čímž byl narušen důležitý dopravní prostředek pro uprchlíky prchající z Ukrajiny.



- Ukrajina žádá Japonsko o vysoce kvalitní satelitní snímky, které by jí pomohly odrazit ruské jednotky.



Japonská vláda a soukromé společnosti provozují satelity, které mají schopnost pořizovat detailní snímky ve dne i v noci a přes mraky a jiné překážky v atmosféře.



Japonská vláda pečlivě zváží, zda je poskytování takových údajů Ukrajině politicky přijatelné a zda je povoleno podle současného právního rámce. Japonská armáda konstatuje, že spatřila čtyři velké ruské obojživelné válečné lodě plující v blízkosti jejích ostrovů, které se vydaly na západ, pravděpodobně směrem do Evropy, uvedla agentura Reuters.

- V severoukrajinském městě Černihiv rostou ztráty, jen ve středu ruské síly tam zabily 53 lidí, uvedl ve čtvrtek regionální gubernátor.





- Ruský raketový úder v Kyjevě zabil jednoho člověka, hoří obytný dům



Při ranním ruském raketovém útoku v Kyjevě zahynul jeden člověk, informují ukrajinské záchranné služby. Ve čtvrtek v 5.02 hodin ráno obdržely hlášení o požáru obytné budovy v Darnycké čtvrti.



"Po příjezdu záchranáři zjistili, že bylo zdemolováno 16. a technické patro budovy a 16. patro bylo zapáleno," uvedla agentura v aktualizované zprávě z dnešního rána.



Byla potvrzena smrt jedné osoby a tři osoby byly v důsledku ostřelování a zničení budovy zraněny.





- Ruské vládní webové stránky čelí bezprecedentním kybernetickým útokům a probíhá technické úsilí o filtrování zahraničního webového provozu, citovala ve čtvrtek agentura TASS ruské ministerstvo pro digitální technologie.









- Exodus uprchlíků prchajících z Ukrajiny pokračuje, většina z nich hledá útočiště v sousedním Polsku. Podle odhadů OSN uprchly z Ukrajiny od ruské invaze 24. února více než tři miliony lidí.





Another horrendous war crime in Mariupol. Massive Russian attack on the Drama Theater where hundreds of innocent civilians were hiding. The building is now fully ruined. Russians could not have not known this was a civilian shelter. Save Mariupol! Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/bIQLxe7mli — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 16, 2022

Ruské vládní subjekty a státní firmy se staly terčem útoků v souvislosti s událostmi na Ukrajině, v posledních týdnech došlo k výpadkům nebo dočasným problémům s přístupem na internetové stránky Kremlu, Aeroflotu a banky Sberbank.Ministerstvo uvedlo, že se snaží přizpůsobit novým podmínkám, protože kybernetické útoky se stupňují."Jestliže dříve jejich výkon ve špičkách dosahoval 500 gigabajtů, pak nyní je to 1 terabajt," uvedlo ministerstvo. "To je dvakrát až třikrát větší výkon než u nejzávažnějších incidentů tohoto druhu, které byly zaznamenány dříve."Vzhledem k tomu, že Rusko je stále více izolováno od globálních finančních systémů a dodavatelských řetězců, navrhla ruská vláda řadu opatření na podporu IT sektoru.Agentura Interfax s odvoláním na návrh vládních dokumentů ve středu pozdě večer uvedla, že ministerstvo pro digitální technologie navrhlo vyčlenit 14 miliard rublů (134,30 milionu USD) na podporu IT firem formou grantů.Britské ministerstvo obrany zveřejnilo svou nejnovější zpravodajskou zprávu, podle níž se ruská invaze na Ukrajinu "do značné míry zastavila na všech frontách".Ve zprávě se uvádí:Ruské síly dosáhly v posledních dnech minimálního pokroku na souši, na moři i ve vzduchu a nadále utrpěly velké ztráty.Ukrajinský odpor zůstává pevný a dobře koordinovaný. Převážná většina ukrajinského území, včetně všech velkých měst, zůstává v ukrajinských rukou."prohlásil ve čtvrtek jeden z nejbližších spojenců prezidenta Vladimira Putina.Dmitrij Medveděv, který byl v letech 2008-2012 prezidentem a nyní je náměstkem tajemníka ruské bezpečnostní rady, prohlásil, že Spojené státy rozdmýchaly "nechutnou" rusofobii ve snaze dostat Rusko na kolena a pak ho roztrhat."Nebude to fungovat - Rusko má sílu, aby všechny naše drzé nepřátele porazilo," řekl Medveděv.Oficiální představitelé uvedli, že ruské jednotky podnikají kybernetické útoky a ničí televizní a rozhlasové signály.Před divadlem bylo napsáno slovo "děti". Zelenskij řekl, že "naše srdce jsou úderem zlomena", a přirovnal obléhání města k obléhání Leningradu za druhé světové války.Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba označil útok za "další strašlivý válečný zločin" a uvedl, že budova je nyní "zcela zničená".







0