Ukrajinská válka: Čína se za Rusko nepostaví

18. 3. 2022

čas čtení 3 minuty

Čínský velvyslanec v USA odmítá dohodu s Ruskem, upozorňuje Vladimir Skosyrev.

Nátlak Západu na Čínu sílí. USA a jejich spojenci obviňují ČLR, že věděla o ruských záměrech a nezabránila vypuknutí bojů. Přičemž Washington hrozí potrestáním čínských firem a bank, které budou spolupracovat s Ruskem. Peking odpověděl, že snakce nepomohou Washingtonu přetáhnout Čínu na svou stranu. A tvrzení o tom, že Moskva informovala Čínu o svých plánech, je podle Pekingu výmysl. Kdyby prý touto informací disponoval, udělal by vše možné pro to, aby zabránil tragickému vývoji událostí.

Několik dní poté, co člen politbyra Jang Ťie-čch' v Itálii posoudil situaci na Ukrajině s poradcem pro národní bezpečnost USA Jakem Sullivanem, vstoupil na scénu čínský velvyslanec v USA Čchin Kan.

V principu diplomaté upřednostňují jednání za zavřenými dveřmi. Ale na čínském ministerstvu zahraničí očividně dospěli k názoru, že už není možno dál mlčet. Vždyť americká média tvrdila, že Čína už před začátkem útočné operace o ní měla vědět a údajně žádal o odložení na dobu po skončení olympiády. A během několika dní tisk začal psát o tom, že Moskva žádá od Pekingu vojenskou a finanční pomoc.

Čchin Kan v reakci na tento proud obvinění připravil a předal listu Washington Post článek se svým podpisem. V článku se tvrdí, že kdyby Čína věděla, co se stane, udělala by vše pro to, aby se situace na Ukrajině tak nezhoršila. Ale Čína takovými znalostmi nedisponovala. Obvinění v médiích jsou dezinformace s cílem očernit Čínu a připsat jí vinu.

Konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou Číně nic dobrého nepřináší. Vždyť je hlavním obchodním partnerem obou válčících zemí. Na Ukrajině se nachází přes 6 000 čínských občanů. (Podle zpráv, které nebylo možno ověřit, někteří čínští studenti v Charkově při ruském ostřelování města přišli o život - pozn. KD.)

Čína provádí nezávislou, mírumilovnou politiku, její pozice ve věci Ukrajiny je "objektivní a nestranná". Je nezbytné ctít suverenitu a územní celistvost všech zemí, včetně Ukrajiny, zdůraznil velvyslanec. Současně je nutno brát vážně i obavy všech zemí v oblasti bezpečnosti. V současnosti je nejdůležitější dosáhnout zastavení palby a ochránit civilní obyvatelstvo.

Ve článku vychází najevo ještě jeden detail: Představitelé ČLR a USA v čase krize podporují udržování nepřetržitých úzkých kontaktů.

V článku čínského velvyslance je představen úplně jiný obrázek čínské pozice k Ukrajině než v ruských státních médiích. O žádné bezpodmínečné podpoře Ruska nepadlo ani slovo. Peking pečlivě kalibruje svůj kurz, aby si neublížil a ponechal otevřené dveře sbližování s USA.

Celý text v ruštině: ZDE

0