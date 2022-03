Podaří se uprchlickou krizi využít k změně sociální práce v ČR?

17. 3. 2022 / Pavel Veleman

čas čtení 8 minut

Světový den sociální práce dne 15. 3. 2022 patřil nejvíce všem dobrovolníkům v sociální práci, „Iniciativě Hlavák“ a politiky zničené „ Klinice“ (jak by se dnes tyto prostory hodily pro běžence z Ukrajiny). Podaří se využít uprchlickou krizi ke změně sociální práce?

Zdá se mi, že by bylo možné ukázat, že fronta není jen linií ohně, místem, kde korodují lidské masy, které na sebe útočí, ale v jistém smyslu i „čelem vlny“, jež unáší lidský svět k novým osudům…zdá se, že se tu člověk nalézá na nejzazší hranici toho, co se uskutečnilo, a toho, co se připravuje…

Pierre Teilhard de Chardin, Dopisy z války 1914 - 1919

„Věnováno dvěma statečným ženám této doby - paní Anežce Poláškové z „Iniciativy Hlavák“ a paní Tereze Virtové z dnes již neexistujícího „Autonomního sociálního centra Klinika“ zlikvidovaného zejména komunálními politiky Prahy 3 (udělali to tehdejší starostka Vladislava Hujová a místostarosta Alexander Bellu).

Každá společenská krize má v sobě ukrytu ohromnou možnost změny, nápravy, katarze. Najednou vidíme úplně jinak naší každodennost a zejména ve zdravotně/sociální oblasti je vždy toto „nasvícení“ systému šancí uvidět to, co dlouhodobě vytěsňujeme, popíráme, nechceme vidět pravdu, krizi praxe v mezní situaci a již vůbec nechceme měnit své naučené myšlení, chování, své tolik opotřebované jízdní řády na každou situaci, předem připravenou odpověď na každou otázku klienta, autocenzuru směrem k nadřízeným …