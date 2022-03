Je možné přímé vojenské vítězství Ruska na Ukrajině?

18. 3. 2022

Analýza: Někteří se domnívají, že Putinovi se nepodaří dobýt a obsadit zemi, jiní však vidí zlověstné známky.



Ruská invaze na Ukrajinu trvá již více než tři týdny a počet mrtvých v tomto tvrdém konfliktu již pravděpodobně přesáhl 10 000. Ani na jedné straně však nejsou žádné známky rozhodujícího vojenského průlomu, což by mohlo mít důležité důsledky pro to, co bude následovat.



Na jedné straně byl ruský útok na svého souseda tak špatně koordinovaný, že to mnohé vojenské experty přivedlo do rozpaků. Přestože obrana Ukrajiny byla mimořádně odhodlaná, je zároveň jasné, že nemůže ze svého území vytlačit 150 000 invazních vojáků.

"Věc, která překvapila pozorovatele, je, jak průměrná je ruská armáda a jak se potýká s komplikovanou vojenskou operací," řekl Phil Osborn, bývalý maršál letectva a šéf britského obranného zpravodajství. "Pokud se podíváte na současnou situaci, Rusko se snaží udržet tempo."



Podle amerického odhadu zveřejněného počátkem tohoto týdne již v bojích zahynulo až 7 000 ruských vojáků, což částečně potvrzuje rostoucí počet úmrtních oznámení mladých mužů v uniformách, která se objevují v ruských médiích. Západní vlády odhadují, že ruské jednotky přišly o 10 % své výzbroje.



Mnozí ruští vojáci byli tak špatně informováni, že je překvapilo už to, že vpadli na Ukrajinu, a ještě více je překvapilo, že na ně bylo stříleno, jakmile překročili hranice. Podle jedné zprávy bylo speciálním jednotkám "řečeno, že se jedná o třídenní výlet". Ruské síly byly tak naivně optimistické, že se některé jednotky vrhly vpřed a pokusily se vjet do Kyjeva a Charkova, kde ale narazily na nečekaný odpor.



Chaotická logistika vedla k tomu, že rozsáhlý čtyřicetikilometrový konvoj u Kyjeva uvízl a bojová vozidla uvízla v blátě časného jara. Trvalo však necelý týden, než Rusové změnili taktiku.



Nová taktika byla signalizována úderem řízené střely na vládní budovu v centru Charkova a od té doby se brutálně odehrává v Mariupolu, kdysi 450 tisícovém městě, kde Rusko v uplynulém týdnu bombardovalo porodnici a ve středu i divadlo, kde se zoufalí lidé ukrývali pod zemí.



Ukrajinští představitelé počátkem tohoto týdne odhadli, že v Mariupolu bylo zabito 2 500 civilistů. Navzdory děsivým ztrátám však ani Mariupol, ani Charkov nepadly. Ukrajinská armáda podle USA rovněž ztratila 2 000 až 4 000 osob, zatímco oficiální odhad OSN o civilních obětech činí 780 osob, přičemž toto číslo se jistě ještě zvýší.



První ruské jednotky dorazily k městům severozápadně od Kyjeva první den invaze, ale od té doby uvízly a nedaří se jim postupovat od Irpinu a Buči těsně u hlavního města. Postup se zadrhl i na východní straně města a západní představitelé začínají pochybovat, zda se Rusko chce probojovat až na konec.



"Myslím, že je otázka, zda se Moskva nyní hodlá pokusit zaútočit na Kyjev, nebo ne, a já na to neznám odpověď," řekl jeden z nich ve čtvrtek. Na rozdíl od Charkova nebo Mariupolu nebylo hlavní město vystaveno těžkému bombardování ze vzduchu ani dalekonosnému dělostřelectvu; a po třech týdnech na přípravu obrany města by byl jakýkoli útok velmi nákladný - pro obě strany.



NATO sice není ochotno zasáhnout zavedením bezletové zóny - postoj, který se od začátku bojů nezměnil -, ale do země proudí západní zbraně. V noci na středu USA oznámily, že po středeční výzvě ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského adresované Kongresu pošlou dalších 9 000 protitankových zbraní a 800 protiletadlových raket Stinger.



To umožnilo ukrajinským silám uskutečnit několik přepadů ruských tanků a obrněných jednotek, při nichž lehká pěchota použila z ramene odpalované protitankové zbraně a zmařila postup útočníků. Ukrajina však nemá žádné skutečné řešení, když ruské síly přejdou k neúnavnému bombardování.



Ruské jednotky také dosáhly významných úspěchů na jihu země. Prosazují námořní blokádu z Černého moře a podle dvou analytiků z thinktanku Royal United Services Institute začínají ohrožovat hlavní formaci pravidelné ukrajinské armády, Operaci spojených sil (JFO), která čelí regionu Donbas na východě země.



Sam Cranny-Evans a Sidharth Kaushal uvedli, že zatímco na severu Ukrajina Rusy zadržela, pozice JFO "vypadá stále nejistěji". Ruské síly pokračují v postupu na sever od Krymu až k Beryslavu podél Dněpru, zatímco ostatní síly obcházejí Charkov a snaží se s nimi spojit při postupu na jih.



Pokud se ruským silám podaří obklíčit ukrajinskou armádu na východě, může to podle autorů vést k porážce Ukrajiny, jako se to stalo Francii v roce 1940. "Zničení armád má tendenci vést k širšímu zhroucení vůle, které činí obléhání zbytečným," uvedli.



Jiní argumentují, že široká síla ukrajinského odporu, rozloha země a dosavadní průběh bojů ukazují, že Rusko není schopno dosáhnout vítězství dobytím a okupací. "Myslím, že jsme se dozvěděli, že Rusko nemůže dosáhnout naprostého vítězství - a že ani Ukrajina nedokáže Rusy vyhnat," řekl Peter Ricketts, bývalý poradce pro národní bezpečnost Spojeného království.



Vzhledem k tomu, že boje se stávají čím dál více přetlačovanou, mírové rozhovory mezi oběma stranami nabraly v posledních 48 hodinách na obrátkách, přičemž Zelenskij nabídl Rusku, že se vzdá snahy o vstup do NATO a bude usilovat o neutrální status po vzoru Švédska nebo Rakouska. Podle lorda Rickettse by to však "vzhledem ke všemu chaosu a utrpení, které se dosud událo, nebylo pro Putina ani zdaleka dostatečné".



Vzhledem k Putinově politické potřebě zajistit si významné vítězství by podle Rickettse pravděpodobnějším scénářem mohlo být neochotné zastavení bojových operací a faktické přerozdělení země ve prospěch Ruska.



"Bylo by to příměří na bázi držte, co máte, což by pro Rusko zahrnovalo území, které jeho síly srovnaly se zemí a obsadily na jihu a východě. Vzhledem k vojenské situaci si nedokážu představit, že by diplomacie dosáhla nějakého společného řešení," řekl.



Zdroj v angličtině ZDE

