Rusko stanovilo lhůtu pro předání Mariupolu do 5 hodin ráno

21. 3. 2022

čas čtení 8 minut





- Podle starosty Kyjeva byl při ostřelování domů a obchodní čtvrti zabit jeden člověk.



"Podle informací, které v tuto chvíli máme, bylo zasaženo několik domů a jedno z nákupních center," uvedl starosta Vitalij Kličko v příspěvku na Telegramu.



Útok na kyjevskou čtvrť Podilskij zasáhl "několik domů a na území jednoho z obchodních center. Na místě jsou již záchranáři, zdravotníci a policie," uvedl Kličko.







- Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj přednesl další důrazný televizní projev



Zelenskyj se vysmál ruským jednotkám a řekl, že vojáci byli vysláni na "vojenské cvičení", avšak octli se na ukrajinském území.



"Všichni to říkají, když jsou zajati," dodal.



Již 25 dní ruské jednotky hledají a nemohou najít "nacisty", které si vymysleli a před kterými údajně chtějí chránit naše lidi. Hledají a nemohou najít Ukrajince, kteří by je alespoň v některém městě nebo v některé vesnici našeho státu přivítali květinami.



A co je nejdůležitější, ruští vojáci nemohou najít cestu domů. Proto jim naši vojáci pomáhají najít cestu k Božímu soudu.



K Božímu soudu, na kterém, jak jsem přesvědčen, je čeká jediný trest pro všechny: věčný sklep. Navždy pod bombami, navždy bez jídla, vody a topení. Za všechno, co provedli proti našim lidem, obyčejným Ukrajincům. Proti civilistům."



- Rusko oznámilo, že stanovilo lhůtu pro kapitulaci Mariupolu na 5 hodin ráno moskevského času





"Složte zbraně," uvedl generálplukovník Michail Mizincev, ředitel ruského Národního centra pro řízení obrany, na brífinku ministerstva obrany. "Vznikla strašná humanitární katastrofa," řekl Mizincev. "Všem, kteří složí zbraně, je zaručen bezpečný odchod z Mariupolu." Mizincev na nedělním brífinku uvedl, že zítra od 10 hodin moskevského času budou otevřeny humanitární koridory ve východním i západním směru od Mariupolu.



"Mariupolské úřady mají nyní možnost se rozhodnout a přejít na stranu lidu, jinak je čeká vojenský tribunál, který je jen málo, co si zaslouží za své strašné zločiny, které ruská strana velmi pečlivě dokumentuje," řekl. Mizincev bez důkazů tvrdil, že prý ukrajinské jednotky vraždí civilní obyvatelstvo. Město však zničila a civilisty tam vraždí ruská armáda.



- "Ruské jednotky nás přišly vyhladit, zabít," řekl Volodymr Zelenskij v nedělním rozhovoru pro CNN. Dialog je podle něho je jediným východiskem z tohoto konfliktu.



"Myslím, že jsme to jen my dva, já a Putin, kdo se na tom může dohodnout," řekl v rozhovoru s Fareedem Zakariou ze CNN. "Pokud tyto pokusy selžou, znamenalo by to, že se jedná o třetí světovou válku."



Zelenskij však řekl, že není ochoten akceptovat Putinův tlak na uznání Doněcka a Luganska na východě Ukrajiny jako nezávislých entit. "Nelze jen tak požadovat po Ukrajině, aby uznala některá území jako nezávislé republiky," řekl. On today's GPS, I spoke w/ Ukrainian Pres. @ZelenskyyUa in an exclusive interview about the state of his country & its war w/ Russia.



Pt. 1 of our in-depth conversation: the prospect of negotiating w/ Putin & what Zelensky makes of Russia's demands pic.twitter.com/rOlK59NMe7 — Fareed Zakaria (@FareedZakaria) March 20, 2022





"Tyto kompromisy jsou prostě špatné," dodal. "Musíme přijít s modelem, v němž Ukrajina neztratí svou suverenitu, svou územní celistvost."







- Fotbalista David Beckham předal svůj účet na Instagramu ukrajinské lékařce v Charkově



David Beckham předal kontrolu nad svým účtem na Instagramu ukrajinském lékařce působícímu ve městě Charkov.



Po celou neděli byly Instagram bývalého fotbalisty zaplaven videi a fotografiemi sledujícími dětskou anestezioložku a vedoucí oblastního perinatologického centra Irynu během pracovního dne uprostřed ruských útoků.



Iryna ukázala Beckhamovým 71,5 milionům sledujících stísněný sklep, kam byly během prvního dne ruské invaze evakuovány všechny těhotné ženy a čerstvé matky. Zveřejnila fotografie novorozenců na jednotce intenzivní péče, kde jsou odkázáni na kyslíkové generátory darované Unicefem. V jednom klipu natočila mladou matku Janu, jak drží svého syna Mychaila, který se narodil s dýchacími problémy a jehož rodinný dům byl zničen.



Iryna uvedla, že nyní pracuje "24 hodin denně, 7 dní v týdnu" a že: "Pravděpodobně riskujeme své životy, ale vůbec o tom nepřemýšlíme. Svou práci milujeme."



Dodala: "Lékaři a zdravotní sestry tady, máme starosti, pláčeme, ale nikdo z nás se nevzdá."



Beckham, který je od roku 2005 velvyslancem Unicefu, vyzval své příznivce, aby přispěli charitě, která na Ukrajině pracuje na zajištění přístupu rodin k čisté vodě a potravinám, dodává do porodnic zdravotnický materiál a zajišťuje pokračování služeb ochrany dětí.



"Díky vašim darům pomáhají novorozencům přežít v otřesných podmínkách kyslíkové generátory," uvedl.



Charkov, druhé největší ukrajinské město, je již tři týdny neustálým terčem ruského ostřelování.





- O zoufalé situaci v Mariupolu píše tisková kancelář AP:



Ve vlaku panovalo stejné horko jako úzkost. Ukrajinci, kteří přežili jedno z nejbrutálnějších obléhání v novodobé historii, prožívali poslední minuty cesty do relativního bezpečí.



Někteří měli u sebe jen to, co měli po ruce, když využili šance uniknout z přístavu Mariupol uprostřed neutuchajícího ruského bombardování. Někteří utekli tak rychle, že příbuzní, kteří byli stále ve vyhladovělém, mrazivém ukrajinském městě u Azovského moře, si nejsou vědomi, že odešli.



"Město už neexistuje," řekla Marina Galla. Plakala ve dveřích přeplněného vlakového kupé, které přijíždělo do západoukrajinského Lvova.



Úlevu z toho, že se zbavila týdnů hrozeb a strádání, že viděla mrtvoly na ulicích a pila roztátý sníh, protože nebyla voda, rozdrtil smutek, když pomyslela na členy rodiny, kteří tu zůstali.



"Nic o nich nevím," řekla. "Moje matka, babička, dědeček a otec. Ani nevědí, že jsme odešli."



Když viděla její slzy, její třináctiletý syn ji znovu a znovu líbal a nabízel jí útěchu.



Podle mariupolských úřadů uprchlo za poslední týden téměř 10 % ze 430 000 obyvatel města. Riskovali své životy v konvojích ven.



Pro Gallu jsou vzpomínky příliš čerstvé. Tři týdny žila se svým synem ve sklepě mariupolského Paláce kultury, akde se ukrývala před neustálým ruským ostřelováním, a poté, co obzor zčernal kouřem, se přestěhovala do podzemí.



"Neměli jsme vodu, světlo, plyn, absolutně žádné spojení," řekla. Jídlo si vařili venku na dvoře na ohni, kde pálili dřevo, i když byli pod palbou.



I když nakonec utekli z Mariupolu s cílem dostat se k vlakům směřujícím na západ do bezpečí, ruští vojáci na kontrolních stanovištích jimnavrhovali: měli by jít raději do Ruskem okupovaného města Melitopol nebo na Ruskem anektovaný Krymský poloostrov.



Je to návrh, který obyvatelé odmítlůi poté, co Rusové ve středu bombardovali mariupolské divadlo, kde se ukrývaly děti a další osoby, a poté, co úřady v neděli uvedly, že v Mariupolu byla bombardována umělecká škola, v níž se nacházely stovky lidí.



Během nedělní cesty vlakem se přeživší několik hodin dělili o své zážitky se spolucestujícími. Dokonce i obyvatelé jiných ukrajinských měst, která byla poničena nebo obsazena Rusy, vnímají Mariupol jako samostatný horor.



Jedna obyvatelka Melitopolu, Jelena Sovčuková, sdílela vlakové kupé s rodinou z Mariupolu. Podle jejích slov jim kupovala jídlo. Neměli nic, jen malou tašku.



"Všichni odtamtud jsou v hlubokém šoku," řekla Sovčjuková.



Vzpomněla si, že na silnici viděla konvoje z obleženého města. "Je poznat, že jde o mariupolské auto," řekla. "Nemají žádná skla v oknech."



S hlubokým opovržením Sovčjuková uvedla, že ruští vojáci uprostřed takové devastace stále vyzývají Ukrajince, aby přišli do Ruska.



Mariupolská městská rada uvádí že v uplynulém týdnu bylo do Ruska proti své vůli odvlečeno několik tisíc obyvatel. V neděli Ruskem podporovaní separatisté na východě Ukrajiny řekli, že od 5. března bylo z Mariupolu "evakuováno" 2 973 lidí, z toho 541 za posledních 24 hodin.









