O mírotvorných totalitářích, kteří chtějí zotročit Ukrajinu

23. 3. 2022 / Boris Cvek

Setkávám se s pro mne neuvěřitelným názorem, že mírová jednání komplikuje „Kyjev“. Kyjev je ovšem město, nikoli osoba. Myslí se tím asi politická reprezentace Ukrajiny. Ti „mírotvorci“, kteří dávají vinu Kyjevu, si představují, že prezident Zelenskyj a vláda Ukrajiny jsou něco jako Putin nebo Kaddáfí a mohou bez ohledu na lid své země uzavřít s Ruskem dohodu.

Pan Zelenskyj se ovšem dostal k moci jako opoziční politik díky svobodným volbám (něco, co je v Rusku nemyslitelné… tam hlavní opoziční politik Navalnyj sedí v kriminále). Žádný politik zvolený ve svobodných volbách nemá mandát na to, aby bez vůle parlamentu a lidu uzavíral nějaké mezinárodní smlouvy, nota bene s agresorem, který vraždí občany jeho státu a který si smlouvu vynucuje pod pohrůžkou dalšího vraždění.

Ukrajina není totalitní země. Smlouva s Ruskem nemůže být platná bez vůle lidu, minimálně bez legitimního souhlasu parlamentu (který ale nemůže legitimně rozhodovat, pokud je země okupována a drancována agresorem). Lidé, kteří si představují, že Zelenskyj prostě jen kývne Moskvě a bude klid, jsou totalitáři, kteří chtějí ukrajinskému lidu upřít svobodu. Jediný, kdo může rozhodnout, je ukrajinský lid. Pokud mu toto právo chceme vzít, pak musíme jasně říci, že chceme Ukrajinu zotročit.

Kromě toho je naprosto fascinující, jak si někdo může myslet, že Rusko je připraveno na mír, že stačí jen ochota Ukrajiny. Francouzský prezident i izraelský premiér dostali pro Ukrajinu jasný vzkaz: kapitulace. Tohle je ten ruský mír? Ano, z Putinova pohledu je kapitulace právě cesta k tomu, aby mohl Ukrajinu zotročit a diktovat jí podmínky. Jak jinak by mohl dosáhnout změny ústavy? Referendem? Vždyť svobodných voleb se neodváží ani u sebe doma. Sověti v roce 1968 československému lidu neudělali prakticky nic ve srovnání s tím, co se děje nyní na Ukrajině v důsledku ruské okupace – a přece víme, že československá společnost, pokud by mohla tehdy svobodně volit, by volila téměř jednomyslně proti Sovětům. Jak by asi volila společnost ukrajinská?

