26. 3. 2022 / Petr Haraším

Přemýšlím o tom, co, lépe řečeno, s čím počítají vládní okruhy v Kremlu, až utrpí vítězství, nebo raději až s ostudou potáhnou široširou stepí zpět do svého nemravného Pelechu kremelského. Snad si nemyslí, že vše bude okamžitě zapomenuto a jedeme dál?! V žebříčku popularity se nejbáječnější Rusko včerejšího zítřka stalo adeptem na poslední příčel ve všech kategoriích žebříčků zemí světa. Za předpokladu, že v Koreji zvané severní Kim dá klid jádru a lidem stravu. Tak nic, Kim místo stravy lidu prská v komickém oblečku tyranských blbečků další rakety. Co by tak, minulí soudruzi a nynější kleptokratičtí jachtaři mohli mít za eso v rukávu? Na nové zbraně to fakt nevypadá. Staré zbraně pomalu docházejí a pokud nedojdou, tak se dřív rozpadnou v prach. Slibované zázračné Armaty dlí ve skladech, kde toužebně s hlavní sklopenou čekají na květnovou přehlídku a bojí se ukrajinských traktorů. První a poslední kinžály vypustili ruští agresoři na Ukrajinu a čekají na nové objednávky od spřátelených diktátorů. Možná, že by soudruh Trump mohl nějaké objednat pro americké republikánské bojůvky? Hlavně ty peníze, dodání později. Možná.

Takže, co? Portál do jiné reality? Mystické ovládnutí a naplnění proroctví fátimského, kdy Rusko přinese zkázu a konec mnohým národům? Že by rozbořené město z proroctví byl Mariupol? Po třetím Římu čtvrtá říše? Nikoli! Už vím, soudruzi v Kremlu čekají návštěvu soudruhů Uf - ónů z vedlejší galaxie. Jinak nelze. Jedině tak mohou v Kremlu schovat své válečné zločiny a nemorální zvěrstva proti lidskosti. Skryjí se za příchod a příchozí návštěvníky. Přivítají je, pohostí vodkou, chlebem a solí (nakoupené za vypůjčený juchan), okradou je o kosmické lodě, zavřou do Gulagu a postaví nové výkonné zbraně. A hr na nás!

Vpřed!

Na Ukrajině se ruská osvobozenecká armáda nezastaví. Vzteklý, příliš psychicky narušený, ale nadšení moderátoři ruských televizí poprskali kamery v okruhu 50 metrů. Prskají nadšením nad invazí, slintají vzteky nad nezdarem mise.

Půjde dál. Ale to je dobře, že se rudá armáda na Ukrajině nezastaví. Protože při tom zběsilém útěku se zastaví až na přehlídce před Kremlem. Zaslechl jsem jeden názor z Ruska. Mají tam nápad, že 300 km od hranic bude demilitarizované pásmo. Souhlasím, jen doufám, že soudruh Žirinovskij, hrdina Parlamentních listů a nacista jako hrom , myslel směrem od ruských hranic do vnitrozemí Ruska. To by byl konečně první mírový návrh z ruské strany, který by přispěl ke světovému míru. Dost hodně přispěl.

mňam



Ruská armáda nemá co do huby. Staré konzervy s botulinovým nášupem nejedou a jiné nejsou. Rabovat už téměř není co! K smíchu bude, až se na bojištích u ruských stanovišť objeví hromady konzerv agrofertí spřátelené výroby. Pravé vodňanské, nebo dobroty z Kostelce Ssnefalšovaným polským separátem.

Panu majiteli náhle zabylo nevolno poté, co vláda zarazila přimíchávání žlutého běsu do paliv. Zjistil, že už nemá na splátky obrovských dluhů?

I Česká republika ostatně, pokud opravdu chce porazit Rusko ideově a pomoci Ukrajině, musí doma velmi rychle regulovat nezdravé oligaršno. Povětšinou se jedná o správné kádry, které se dostaly k majetkům obdobně jako v Rusku. Nevýhodným prodejem (prodejem?) výhodných státních hodnotných statků zbylých po vládě komárů. Pak výhodným utvářením zákonů pro sebe a nevýhodným pro 99 % obyvatel.

Kluk z plakátu

Zapřisáhlý maďarský kremlofil Orbán se třese strachy. Jeho idol Putin na Ukrajině zlovolně řádí a on Orbán neví kudy kam. Zlá opozice a Sorosova kolona nevěrných vlastenců lepí po celém Maďarsku neslušné plakáty, na kterých se Orbán miliskuje s válečným zločincem Putinem. Kroky Maďarska proti ruské invazi jsou velmi minimální, nepatrné až trapné. Hrdý maďarský lid ukrajinským sousedům nepomůže, zbraně nepošle, nedovolí převoz, přelet ani přeskok přes území Maďarska, ať se Putin nepoleká. Dlužit Rusku za jádro v téhle a následující době nebude pro celou EU dobré. Bloky v Paksu ještě nejsou a dlouho nebudou, ale platit Rusku se musí. Jak známe ruské manýry, odklad nemusí být tak odložený, jak se ještě včera zdálo. Už aby Orbán počnul tisknout rubl ve velkém. Dopadne to tak, že Maďarsko zaplatí dvojnásobek trojnásobně předražené ceny a jádra nět.

Bohužel má za příkladnou kolaboraci Maďarsko mnohem levnější plyn, což je pravým důvodem vrhání vidlí do soukolí EU. A což je pravým důvodem, proč maďarský soused ukrajinskému sousedu nepomůže. Lepší Maďar v teple, než Ukrajina v pekle. Ukrajinský prezident maďarského kremlofila před celým světem řádně vypeskoval.

Není Biden jako Biden

Jaderná velmoc, která vyhrožuje přesným zničením každému, kdo ji neposlouchá, není schopna ověřit pár informací. Rusko ve vzteklém zmatku a v matném opojení pomsty, uvalilo sankce na prezidenta Bidena. Avšak ouha, Mařenka z ruského Zamini zašilhala a sankce schytal mrtvý pan Biden. Ani mrtvé Kreml nenechá odpočívat v pokoji. Pak věřte ruským jaderným střelám, vždyť ruští odborníci jsou schopni si shodit jádro na Kreml či na Peking a pak koukat jako sova z nudlí, co ten Západ Rusku provedl! Posledně při zkoušce ultramoderní ruské nezastavitelné zbraně sundali místní poštu a v dalším případě vypařili půlku Bílého moře.

To přeci nesmí!

roZsatom napaden zlolajnými hackery. Podlí a velmi velmi oškliví hackeři zpitvořili webové stránky nejlepší firmy na světě, firmy RoZsatom. Trochu pomuchlovali standardní web, odklonili na 20 giga tajných dat a se zostuzením je učinili online veřejně dostupnými. Je čas (Miloši!)znovu navrátit RoZsatom do tendru na dostavbu českého jádra. Bez výběrového řízení, jak tomu učinil stejný prokremelský kašpar a Milošův přítel Orbán.

Hackeři nezahálí a napadli RoZněfť. Postup stejný. Jen těch dat bylo 20 tera. Navíc zaměstnancům poškádlili iPhony a nové, nové si již nekoupí. Rusko může, musí páchat hackerské sviňárny, ale pokud je terčem stejných útoků, tak se z Ruska ozývá děsný jaderný jekot.

amatér

Putin, amatérský historik a člověk s chybějící sociální, emoční a morální inteligencí, přirovnal obranné akce Západu k pogromům na židy v období nacistického Německa. Ukrajinská vláda chce dle něj nastřádat velký počet obětí před ruským konečným řešením. Ukrajinští fašisté se fanaticky brání protiruským mírovým sborům. No, dobrý, Vladimíre a teď si běž hezky hajnout. Západ může za oběti na Ukrajině, protože dodává bránícím se Ukrajincům zbraně. Amatér historik Putin si nevzpomíná, kolik zbraní, techniky, výstroje a potravin dodali spojenci téměř poraženému CCCP, když je napadl ruský přítel s knírkem.

Západ chce, aby se Rusko rozpadlo. Ale Rusko vše překoná. Západ podlehne a skončí nezasloužený blahobyt. Tak pravila pravá kremelská zlatá štětka ze svého paláce v Gelendžiku.

Speciální operace zvaná Válka jde podle plánu. Jak by nešla, když se plán s každou hodinou mění. Rusko na civilisty nikdy v historii ještě nezaútočilo. Ani v Gruzii, ani v Sýrii a ani na Ukrajině. Všechny civilní oběti mají na svědomí ukrajinští nacisté. I ty v Gruzii, v Sýrii i ty na Ukrajině. Ukrajinští separatisté na východě Ukrajiny osm let trpěli. Genocida, stálé ostřelování, blokády, teroristické akce a nekončící represe. Nedodal, že z ruské strany.

Užvaněná Mařenka z ruského Zamini se přidává ke slovům Vůdce. Západ může za podněcování nacismu, za vzrůst nacismu všude po světě a vůbec za všechen nacismus na Ukrajině.

Další jde ke dnu

Ruské námořnictvo, momentálně a mentálně sídlící tam, kam je poslali ochránci Hadího ostrova, poslalo ke dnu další nacistické lodě. Tentokráte to nebyla džunka bangladešská, ale plavidlo panamské. Zřejmě pašovali chemické, biologické a jaderné zbraně pro Ukrajinu.

Oproti tomu ukrajinské síly poslaly ke dnu ruské válečné lodě. Opět udělala tečku Točka. Lodě okupantů se vydaly navštívit říši boha Poseidona. Hezkou cestu. Je čas na resuscitaci Admirála Kuzněcova!

Brum, brum nejde mi to na rozum

Rusko má dost síly, aby celý Západ a USA zvlášť postavilo do latě. Co to? Kolik jste soudruzi včera popili Bojaryšniku? Válka, která se sama válkou zvát nesmí, má za cíl rozbít Rusko, pravil Medveděv. Medveděv se ještě neztratil v kobkách Lubjanky? Šojgu se tam zrovna přiznává ke spolupráci s CIA.

Vše, co zdevastují ruští okupanti, veškerá ruská zvěrstva a ruská brutalita je pečlivě změřena, zvážena a označena. Za ukrajinskou.

Spáchat, přepsat a vyslat domů a do světa nikdy nekončící proud lží. Zvěrstva, válečné zločiny, nelidskosti, které páchá ruská armáda, nejsou popřeny (to se už nenosí) naopak, vše je uznáno, ale svedeno na obránce. Ze Zruských okupantů jsou šmahem chrabří zachránci. Krmí ukrajinské civilisty, chrání ukrajinské děti před otci nacisty. Vlastním tělem se vrhají proti ukrajinským střelám, raketám, granátům a zaléhávají miny. Dojatí ruští reportéři vypravují ruskému obyvatelstvu, bedlivě naslouchajícímu ruskému obyvatelstvu, jak ruští borci zachránili ukrajinské jaderné elektrárny, jak zásobují potravinami civilisty, jak z Ukrajiny eskortují stovky tisíc ukrajinských občanů zpět do ruské pravlasti. Gulagy čekají!

Do Haagu je cesta krátká

Propagandistický zločinec Solovjov a bývalý italský realitní makléř v ruské televizi nabádá k masivnímu vraždění na Ukrajině. Propaguje střílení ukrajinských zajatců a vítá zavedení okupačních dekretů válečného zločince Putina na okupované Ukrajině.

Další zpitomělý ruský politolog chce ukrajinské zajatce věšet. Chce je věšet, protože ohrožují ukrajinské civilisty a jsou zlí na ruské okupanty.

I lež se stydí

Lavrovovi jako důvod nacistické invaze na Ukrajinu stačí nevinná otázka prezidenta Zelenského, zda jsou obyvatelé Donbasu Ukrajinci či Rusové. Válka musí zrušit veškeré ukrajinské zákony, které jsou Kremlu nelichotivé. Zatím to ovšem vypadá, že ruská armáda na zákony kašle a zabíjí ukrajinské, ale i ruské občany. Lavrovovi se nelíbí, že je Donbas a Luhansk zván okupovaným územím. Nic neřešitelného, ať tedy ruští okupanté vypadnou.

Konec?

Lidstvo má tvořit, má už kolonizovat blízký vesmír a má se snažit plnit Kardašovovu škálu civilizací. Nikoli utrácet zdroje na ničení a vraždění. Ještě pár takových agresivních tupců a jejich nesmyslných válek a dál se do vesmíru nedostaneme.

Vesmír si bude pamatovat Ukrajinu a její statečný boj proti agresivnímu Rusku. Rovněž si bude pamatovat agresivní Rusko, které pro svou potěchu zabíjí Ukrajinu jen z rozmaru. Pamatovat si také bude postoj ruského obyvatelstva, které křepčí na hrobech mrtvých sousedů a vztyčenou pravicí s vypáleným Z na čele vzývá svého SatanPutina. Vesmírné kroniky si to budou pamatovat. A pokud neexistují, budou si to pamatovat lidé po celém světě a budou si to pamatovat velmi, velmi dlouho. Budou žít příběhy statečného ukrajinského lidu, budou proklínat zvěrstva zbabělého Kremlu. Nikdo nebude litovat ruský lid, který dřepěl doma a svým vládcům bezmezně fandil. Pokud za svobodu, demokracii a právo smí hynout Ukrajina, tak musí kremelské vládce poslat do Haagu lid ruský. Jiné cesty není.

Haraším Petr Orlau

0