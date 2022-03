Jak jsem se stal starožitníkem

22. 3. 2022 / Beno Trávníček Brodský

čas čtení 2 minuty



(povídka sedmá)

Už mi to začalo lézt vážně na nervy. Vlevo komín, vpravo komín, zezadu komín a vepředu se dusím já na vlastní zahradě. Nevím co do toho ty vesničani cpou, ale čudí, jako když zapálíte špatně vysušený velbloudí hovno. Fakt mě to točí. Nemaj rozum – trávěj sami sebe i sebe si navzájem. A já to mám jako sousedskej bonus. I vyrobil jsem ze zoufalství poutavý letáček a nechal ho namnožit 200x.

Stojí na něm:

STAROŽITNICTVÍ

v sobotu XX. XX. XXXX od XX:00 hodin na návsi u konzumu

VÝKUP STARÝCH KOTLŮ ZA PŘEKVAPIVÉ CENY!

Nebudete litovat !

Přijďte všichni !!!

Pak jsem si za krabici nápoje co dává křídla, najmul místní teenegery, aby to nastrkali do schránek. Mákli, a já tak s napětím očekával den „D“.

Kamarád mi půjčil lehčí náklaďáček, na který jsem vyrobil přesvědčivý nápis NAŠE STAROŽITNICTVÍ PŘIJEDE I K VÁM – volejte 800 007 007.

Tak je to tu!

Ve správný čas jsem na správném místě.

Nikdo nejde.

Hodina a nic... a pak najednou se valí soused s károu, na ní vočuděnej rezavej kotel a už z dálky haleká: „Tak co – kolik za něj bude?! Před chvílí jsem ho vyřezal z kotelny i s trubkama!“

„Postavte ho tady“ povídám „uvidíme co eště přivezou ostatní.“

Postupně se trousili další sousedi a rovnali na chodník svoje „krásné veterány“.

Jeden kousek starší než druhý.

Prohulené špatným uhlím a ještě horším spalováním.

Zkrátka ANTIK.





Postupně na mne začali halekat a vyzvídat kolik za toho svého nejlepšího krasavce dostanou. „Podívejte tohle!“ povídá horní soused „to je přece kousek! Myslím, že bude ještě z totáče.“ „Nebo z monarchie“ dodal soused spodní.





Chvíli jsem je nechal, a když se dostatečně rozvášnili, sundal jsem z auta plachtu s nápisem STAROŽITNICTVÍ a navlékl „SBĚRNÉ SUROVINY“. Na plošině jsem vysunul na chodník přenosnou váhu.





„Tak jdeme na to – pánové“ povídám.

Co-co-co-co? Co to je? Co to má jako bejt?! Ozývalo se z davu.

„No coby“ povídám „odvezeme ten šrot do sběru - už jste tady s tím načudili dost!“





Vyplatil jsem za 23 kotlů dohromady 230 korun a odjel středem překvapených domorodců.





Večer půjdu na procházku.

Nadýchat se čerstvého vzduchu.

