Ukrajina: Ruská ofenzíva se zasekla. Západ bude muset pomoci s vyhnáním okupantů

21. 3. 2022 / Karel Dolejší

čas čtení 7 minut

S výjimkou obleženého Mariupolu a úsilí v oblasti Donbasu se ruským okupačním jednotkám na Ukrajině nedaří postupovat. Po několika protiúderech kolem Kyjeva, které v pátek zatlačily útočící jednotky na severozápadě asi o 20 km nazpět a další den až o 70 km, začala v sobotu také protiofenzíva ve směru na Cherson - jediné větší město, které se dosud ruským vojákům podařilo obsadit.



Na nějaké jásání je samozřejmě brzy. Čím později se pokusí jednotky z Donbasu provést stažení za linii Dněpru, tím menší šance, že se jim tento manévr ještě podaří. A Ukrajinci také oficiálně přiznali, že pro obležený Mariupol teď nedokážou udělat prakticky nic.

Jedinou dobrou zprávou v kontextu humanitární katastrofy a nuceného přesídlování zajatých mariupolských civilistů do Ruska je fakt, že jde asi o jediné ukrajinské město, které bylo po léta opravdu poctivě připravováno k obraně - a okupanti tedy rozhodně nemohou počítat s tím, že jim taktika spálené země pomůže obránce Mariupolu zlomit dřív, než Kremlu začnou akutně docházet peníze.

Tento stav můžeme s vysokou mírou jistoty očekávat v následujícím týdnu. Kreml kvůli sankcím ztratil přístup k přibližně polovině devizových rezerv a dále ho ještě postihly mezinárodní sankce na obchod s ruským zlatem. Dosavadní protiopatření fakticky obětovala konvertibilitu rublu a nemohou fungovat jinak než jako dočasně působící brzdy nastupujícího ekonomického kolapsu.

Panické nákupy a prázdnící se regály ruských obchodů, pranice o cukr a přibývání dalších nedostatkových komodit - to vše se pomalu stává staronovým normálem života v Rusku. Jestliže doposud země, kde 20 % obyvatel nemá přístup k tekoucí vodě a WC v domácnosti, obětovala na zbrojení značnou porci svých relativně nízkých příjmů, v současnosti podle odhadů platí zhruba 20 miliard dolarů denně za probíhající invazi na Ukrajinu, přičemž tyto náklady nepochybně dále porostou. A další válečné úsilí by mohlo probíhat jedině tak, že velká většina civilní populace začne kvůli válčení cedit krev.

Bude třeba rekonstituovat a znova vyzbrojit zničené jednotky, doplnit spotřebované zásoby munice, zaplatit žoldnéřům ze společnosti Wagner Group, ze Sýrie, Libye, Středoafrické republiky a podle irácké rozvědky už i teroristům z kurdské PKK, kteří také v ruských službách cestují na Ukrajinu. Ti všichni mají nahradit ztracené životy a zdraví ruských vojáků zabitých nebo zraněných v agresívní útočné válce. Podle uměřeného odhadu je na ruské straně dosud mrtvých nejméně 7 000 (Kyjev uvádí více než dvojnásobek). Pro srovnání: Za celou desetiletou válku v Afghánistánu tehdejší SSSR přišel o nějakých 14 500 vojáků.

Dosud jsou ruské ztráty sice masivní, nicméně stále ještě relativně únosné. Zničené nebo Ukrajinci ukořistěné pozemní vybavení zatím téměř vyrovnalo počty bojové techniky německého Bundeswehru, což v širším mezinárodním kontextu zase není příliš významné číslo. Nicméně celkový trend je děsivý a pokud by v příštích týdnech trval, mohli bychom s některými analytiky opravdu říci, že Moskva už válku prohrála, jen si to ještě v Kremlu nepřipustili.

Alright Lady's & Gentlemen, boys and girls, it is time for another Truck logistics thread🧵 for this latest Russian Invasion of Ukraine.



In it we are going to discuss the concept of "Operational Attrition" as applied to the Russian Army truck fleet in combat.



1/