Onemocníte covidem v zahraničí? Pojišťovna vám nepomůže

21. 3. 2022

čas čtení 2 minuty

Měli jsme s bráchou od roku 2019 zaplacený lyžařský zájezd v Itálii. Odjeli jsme letos. Čtvrtý den začalo být bráchovi zle, 38,5°.

Měli jsme s bráchou od roku 2019 zaplacený lyžařský zájezd v Itálii, píše zdravotní sestra ze Zlína Martina Hvozdenská. Odjeli jsme letos. Čtvrtý den začalo být bráchovi zle, 38,5°. O tři hodiny později já 38°. Druhý den odpoledne jsme měli odjíždět. Voláme delegatce. Tak buď máme jet domů společně se zájezdem, nebo si máme zajistit někoho, kdo pro nás přijede.







Odmítli jsme. Voláme pojišťovnu. Odpolední a noční směna skvělá, opravdu se nám snažili pomoct, poslední SMS od nich v noci, že zajišťují dopravu k lékaři na ošetření, PCR a případnou repatriaci. Že ráno budou vědět víc. Ráno volá jiná paní a vše je jinak. Máme si zavolat záchranku, která nás odveze. V případě covid + nám budou zajišťovat někde ubytování. Covidove hotely prej už nejsou. V případě covid - prej máme jet domů se zajezdem.







Na můj dotaz,že se to nestihne a autobus už bude pryč, tak první mluvila o tom, že se na to pojištění nevztahuje, jen na covid +, na mě hysterické námitky, že nás přece nenechají z horečkou před špitalem,tak prej kdyby k tomu došlo, tak se nám "budou snažit" repatriaci zajistit. Ale ze bychom museli čekat než přijedou z Čech. Sanitka pro nás odmítla přijet. Tak prej máme jet taxíkem. Na mou námitku, že jsme v horách a 40 km od města a ani jeden nemluvíme jinak než cesky, ze nevíme do které nemocnice a jak se tam domluvíme, tak prej se nějak domluvíme. A to už bylo poledne.





Ve 4 odjezd. No..dopadlo to tak, že jsme si dali 2 respiratory na pusu a jeli se zájezdem. V autobuse třetina lidi covidové příznaky. Respirátor jsme měli jen my. Ale po cestě to už bylo všem jasné a lidé si vázali pusu šálami. Jsem neskutečně naštvaná. Fakt jsem si myslela, že po dvou letech pandemie sou nastavené procesy, jak v takových situacích postupovat. A nic. Pojišťovna se na nás vykašlala... Není událost, není problém..

