Válka na Ukrajině: Západní agenti se snaží dostat do Putinovy hlavy

20. 3. 2022

Ruský vůdce Vladimir Putin je uvězněn v uzavřeném světě, který si sám vytvořil, domnívají se západní špioni. A to je znepokojuje Už léta se snaží proniknout do Putinovy mysli, aby lépe pochopili jeho záměry, píše BBC.



Objevily se spekulace, že ruský vůdce je nemocný, ale mnozí analytici se domnívají, že se ve skutečnosti izoloval a uzavřel se jakýmkoli alternativním názorům.



Jeho izolace byla patrná na fotografiích z jeho setkání, například když se setkal s prezidentem Emmanuelem Macronem na vzdálených koncích dlouhého stolu. Byla patrná i na Putinově setkání s jeho vlastním národním bezpečnostním týmem v předvečer války.



Putinův počáteční vojenský plán vypadal jako něco, co vymyslel nějaký důstojník KGB, vysvětluje jeden západní zpravodajský pracovník.



Byl prý vytvořen úzkou "konspirační kabalou" s důrazem na utajení. Výsledkem však byl chaos. Ruští vojenští velitelé nebyli připraveni a někteří vojáci přešli hranice, aniž by věděli, co dělají.





Západní špioni prostřednictvím zdrojů, o nichž nechtějí hovořit, věděli o těchto plánech více než mnozí uvnitř ruského vedení. Nyní však stojí před novýmp roblémem - pochopit, co bude ruský vůdce dělat dál. A to není snadné.



"Problém pochopit kroky Kremlu spočívá v tom, že Putin je jediným rozhodovatelem v Moskvě," vysvětluje John Sipher, který dříve řídil operace CIA v Rusku. A i když své názory často dává najevo veřejnými prohlášeními, vědět, jak podle nich bude jednat, je pro zpravodajské služby obtížný úkol.



"V tak dobře chráněném systému, jako je Rusko, je nesmírně těžké mít dobré zpravodajské informace o tom, co se děje v hlavě vůdce, zvláště když ani tolik jeho vlastních lidí neví, co se děje," řekl BBC sir John Sawers, bývalý šéf britské MI6.





Podle zpravodajských služeb je Putin izolován v bublině, kterou si sám vytvořil a do níž proniká jen velmi málo informací zvenčí, zejména těch, které by mohly zpochybnit jeho názory.



"Je obětí vlastní propagandy v tom smyslu, že naslouchá jen určitému počtu lidí a vše ostatní blokuje. To mu dává zvláštní pohled na svět," říká Adrian Furnham, profesor psychologie a spoluautor připravované knihy The Psychology of Spies and Spying. Rizikem je takzvané "skupinové myšlení", při kterém všichni posilují jeho názor. "Pokud je obětí skupinového myšlení, musíme vědět, kdo je v té skupině," říká profesor Furnham.



Okruh těch, s nimiž Putin hovoří, nebyl nikdy velký, ale když došlo na rozhodnutí o invazi na Ukrajinu, zúžil se na pouhou hrstku lidí, domnívají se představitelé západních zpravodajských služeb. Jsou to všichni ti "praví věřící", kteří sdílejí Putinovo myšlení a posedlost.





Pocit, jak malý je jeho vnitřní okruh, byl zdůrazněn, když na schůzce o národní bezpečnosti těsně před invazí Putin veřejně zaútočil na šéfa své vlastní zahraniční zpravodajské služby - což byl krok, který tohoto činitele zřejmě ponížil. Jeho projev o několik hodin později také odhalil muže rozzlobeného a posedlého Ukrajinou a Západem.



Ti, kdo ho pozorovali, říkají, že ruského vůdce pohání touha překonat vnímané ponížení Ruska v 90. letech spolu s přesvědčením, že Západ je odhodlán Rusko potlačovat a odstavit ho od moci. Jeden člověk, který se s Putinem setkal, vzpomíná na jeho posedlost sledováním videí, na nichž je zabit plukovník Kaddáfí poté, co byl v roce 2011 svržen.



Když byl ředitel CIA William Burns požádán, aby zhodnotil Putinův duševní stav, řekl, že se "již mnoho let dusí v hořlavé kombinaci zášti a ambicí", a popsal jeho názory jako "zatvrzelé" a že je "mnohem izolovanější" od jiných názorů.









Je ruský prezident šílený? Tuto otázku si klade mnoho lidí na Západě. Ale jen málo odborníků ji považuje za užitečnou. Jeden psycholog s odbornými znalostmi v této oblasti uvedl, že chybou je předpokládat, že kvůli tomu, že nedokážeme pochopit takové rozhodnutí, jako je invaze na Ukrajinu, budeme člověka, který ho učinil, rámovat jako "blázna".



CIA má tým, který provádí "analýzu vůdcovství" zahraničních rozhodujících činitelů, přičemž vychází z tradice sahající až k pokusům pochopit Hitlera. Zkoumají minulost, vztahy a zdravotní stav, přičemž vycházejí z tajných zpravodajských informací.



Dalším zdrojem jsou zprávy od těch, kteří s nimi byli v přímém kontaktu, například od jiných čelných politiků. V roce 2014 Angela Merkelová údajně řekla prezidentu Obamovi, že Putin žije "v jiném světě". Prezident Macron se mezitím při nedávném setkání s Putinem nechal slyšet, že mu ruský vůdce připadá "rigidnější, izolovanější" ve srovnání s předchozími setkáními.



Změnilo se něco? Někteří bez větších důkazů spekulují o možném špatném zdravotním stavu nebo vlivu léků. Jiní poukazují na psychologické faktory, jako je pocit, že se mu krátí vlastní čas, aby naplnil to, co považuje za svůj osud při ochraně Ruska nebo obnově jeho velikosti. Ruský vůdce se během pandemie viditelně izoloval od ostatních, což mohlo mít také psychologický dopad.



"Putin pravděpodobně není duševně nemocný, ani se nezměnil, i když v posledních letech více spěchá a pravděpodobně se více izoluje," říká Ken Dekleva, bývalý americký vládní lékař a diplomat, v současnosti vedoucí pracovník Nadace George HW Bushe pro americko-čínské vztahy.



Nyní však panuje obava, že do Putinova uzavřeného okruhu si nenacházejí cestu spolehlivé informace. Jeho zpravodajské služby se možná před invazí zdráhaly říci mu něco, co nechtěl slyšet, a před válkou nabízely růžové odhady toho, jak bude invaze probíhat a jak budou ruské jednotky přijaty. A tento týden jeden západní představitel řekl, že Putin možná stále nemá takový přehled o tom, jak špatně se věci vyvíjejí pro jeho vlastní vojáky. To vede k obavám, jak by mohl reagovat, kdyby byl konfrontován se zhoršující se situací Ruska.





Sám Putin vypráví příběh o tom, jak jako chlapec honil krysu. Když ji zahnal do kouta, krysa zareagovala útokem a donutila mladého Vladimira, aby utekl. Západní politici si kladou otázku: Co když se teď Putin cítí zahnán do kouta?



"Otázkou skutečně je, zda zdvojnásobí svou brutalitu a vystupňuje zbraňové systémy, které je připraven použít," řekl jeden západní představitel. Objevily se obavy, že by mohl použít chemické zbraně nebo dokonce taktickou jadernou zbraň.



"Obavy spočívají v tom, že udělá něco neuvěřitelně zbrklého," říká Adrian Furnham.



Sám Putin může hrát na to, že je nebezpečný nebo dokonce iracionální - to je známá taktika (často nazývaná teorie "šílence"), kdy se někdo, kdo má přístup k jaderným zbraním, snaží přimět protivníka, aby ustoupil, tím, že ho přesvědčí, že je dost možná natolik šílený, že je použije navzdory možnosti, že všichni zahynou.



Pro západní špiony a politiky nemůže být pochopení Putinových záměrů a způsobu myšlení dnes důležitější. Předvídat jeho reakci je klíčové pro zjištění, jak daleko ho mohou zatlačit, aniž by vyvolali nebezpečnou reakci.



"Putinova koncepce sebe sama nepřipouští selhání nebo slabost. Takovými věcmi pohrdá," říká Ken Dekleva. "Do kouta zahnaný, oslabený Putin je nebezpečnější Putin. Někdy je lepší nechat medvěda vyběhnout z klece a vrátit se do lesa."





Zdroj ZDE

