Putin: Zoufalý a mimořádně nebezpečný

18. 3. 2022

čas čtení 5 minut

Režim ruského prezidenta Vladimira Putina vykazuje rostoucí zoufalství, když se jeho válka proti Ukrajině propadá do chaosu, napsal Kurt Volker.

Putin ví, že prohrává - a zvyšuje sázky agresívními akcemi, i když jeho strategická pozice slábne.

To znamená, že nyní vstupujeme do nejnebezpečnější fáze nepovedeného Putinova tažení. USA a jejich spojenci musejí k situaci přistupovat opatrně. Místo toho, aby Rusku sdělovaly, co neudělají, musejí u Putina vyvolat obavy z toho, co udělat mohou. Nepřeje si tuto válku ještě zkomplikovat tím, že nás do ní zatáhne.

Musíme dát najevo sílu, abychom Putina a jeho generály odradili od použití zbraní hromadného ničení nebo od útoku na území či jednotky NATO, zatímco poskytneme Ukrajincům prostředky, aby mohli bojovat a přežít, dokud se ruský útok nezhroutí.

Klíčem k přežití Ukrajiny je zadržet ruský postup na tak dlouho, aby se začaly projevovat ekonomické sankce proti Rusku a další politici v Moskvě si uvědomili ekonomickou a vojenskou devastaci, kterou Putin jejich zemi způsobil.

Putinovo zoufalství je zjevné. Vezměte následující kroky, které podnikl v posledních několika dnech:

1) Změnil taktiku z napadání ukrajinských ozbrojených sil, které zpomalují ruský útok, v záměrné napadání civilního obyvatelstva ve snaze zlomit vůli ukrajinského lidu.

2) Záměrně útočí na ukrajinskou energetickou infrastrukturu a brání opravám, aby obyvatelstvu upřel teplo, elektřinu a vodu.

3) Uvalil na vlastní zpravodajské důstojníky domácí vězení - údajně proto, aby je potrestal za selhání, ale zřejmě také proto, aby zabránil státnímu převratu.

4) Požádal Čínu o vojenskou pomoc a zahájil nábor syrských a dalších žoldnéřů, aby se zapojili do války spolu s pošramocenými ruskými vojáky.

5) Mobilizoval ruské síly z dalších lokací jako Abcházie, aby posílil jednotky na Ukrajině.

6) Pohrozil útoky na jednotky NATO pomáhající zásobovat ukrajinskou armádu, aby se tak snažil narušit dodávky zbraní a munice.

7) Vyvolal strašáka použití chemických, biologických a jaderných zbraní a implikuje hrozbu, že Rusko samo takové zbraně použije.

8) Odpálil střely s plochou dráhou letu s dlouhým doletem z moře a ze vzduchu na ukrajinskou základnu Javoriv nedaleko polské hranice, čímž riskoval zabití důstojníků NATO, nebo omylem mohlo dojít k zásahu území členské země NATO, což by vyvolalo vojenskou reakci aliance.

Nic z toho nepředstavuje čin lídra, který si je jist vítězstvím. Právě naopak, Putin vykazuje všechny známky muže, který ví, že jeho hra selhává. Je uvězněn mezi stagnující vojenskou operací a volným pádem ekonomiky. Poslední věc, kterou si přeje, je udělat situaci ještě horší tím, že do boje zatáhne USA nebo NATO.

To vede ke dvěma závěrům.

Za prvé, když Putin ví, že se válka nedaří, pokusí se udělat všechno pro to, aby ji znova nastartoval a získal tím výhodu, která mu stále více uniká, a to nehledě na náklady. Toto je okamžik maximálního nebezpečí. Neexistují meze, pokud jde o zbraňové systémy, cíle, taktiku nebo lidské utrpení, které by na Ukrajině nepřekročil. Může se dokonce uchýlil k eskalačním útoků nebo k použití zbraní hromadného ničení, pokud by neviděl jinou možnost.

Za druhé, kvůli tomu jsou západní podpora Ukrajiny a odstrašování Ruska důležitější, než kdy dříve. Klíčem k Putinově porážce je přežití Ukrajiny. Musí být poskytnuto vše co nejdříve - humanitární pomoc, podpora energetického sektoru, zpravodajské informace v reálném čase, MiGy-29, bitevní letouny A-10, systémy protivzdušné obrany, protilodní střely a další protitankové systémy. Čas je vším. Pokud jde o odstrašení, od prezidenta Bidena osobně musí přijít varování, že jakékoliv užití biologických, chemických nebo jaderných zbraní se setká s rozhodnou reakcí. Musíme také šířit informace, že ruští vojenští lídři mohou a budou individuálně voláni k odpovědnosti za všechny válečné zločiny.

Ukrajinci si vedou výjimečně dobře: Odrážejí útoky Putinových pozemních sil, přerušují zásobovací linie, upírají útočníkovi nadvládu ve vzduchu. Ukázali se být schopnou silou, která může absorbovat západní vojenskou pomoc. Mají vůli ze železa.

Západ se musí ukázat obdobně schopným: Tím, že Ukrajinu bude zásobovat a pohrdne Putinovými hrozbami. Putin by rád tuto válku vyhrál prostřednictvím zastrašování. Musíme ukázat, že se nebojíme a jsme odhodláni zajistit, aby Ukrajina přežila, zatímco Putin táhne Rusko vojensky a ekonomicky ke dnu.

Celý text v angličtině: ZDE

1