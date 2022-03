"Čína je v konfliktu na Ukrajině na správné straně dějin"

20. 3. 2022

- Rusko bombardovalo uměleckou školu, kde se ukrývalo 400 civilistů, konstatuje městská rada Mariupolu



V prohlášení zveřejněném na kanálech Telegram mariupolské rady a ukrajinské Nejvyšší rady rada uvedla, že uvnitř zničené umělecké školy G12 v městské části Levý břeh se nacházejí ženy, děti a starší lidé, kteří "jsou stále pod troskami". Počet obětí je nejasný.



Zpráva obvinila Rusy z páchání válečných zločinů a zopakovala tak dřívější videoposelství prezidenta Zelenského. V nočním videu Zelenskyj uvedl, že obléhání Mariupolu "vejde do dějin odpovědnosti za válečné zločiny".



"Udělat tohle mírovému městu... je teror, který se bude připomínat po staletí."









-Ruští žoldnéři bojující na Ukrajině, včetně Kremlem podporované skupiny Wagner Group, jsou napojeni na krajně pravicový extremismus, včetně organizace označené USA za teroristickou.









Jeden z příspěvků v aplikaci pro zasílání zpráv Telegram z 15. března ukazuje vlajku Ruského imperiálního hnutí (RIM), bělošské suprematistické polovojenské organizace, kterou USA řadí na seznam teroristických skupin, údajně vyvěšenou Moskvou podporovanými separatisty v Doněcku. Příspěvek sdílel proputinovský kanál.



Velká část extremistického obsahu zveřejněného na Telegramu a ruské sociální síti VKontakte (VK) se týká krajně pravicové jednotky v rámci skupiny Wagner Group s názvem Rusič, přičemž další jsou spojeny s prokremelskými internetovými komunitami, z nichž některé nesou název a logo skupiny Wagner Group.



- Olha Stefanishyna, místopředsedkyně ukrajinské vlády pro evropskou a euroatlantickou integraci, uvedla, že Rusko zatím ve svých cílech selhává, ale Ukrajina potřebuje větší pomoc zvenčí, pokud má nadále odolávat.



Řekla to v nedělním pořadu Sophy Ridge On Sunday v televizi Sky News:



Je to něco, co bychom očekávali od všech lídrů na celém světě za to, že se postavili za hodnoty zakotvené v Chartě OSN.



Proto bude Ukrajina vzdorovat tak dlouho, jak bude třeba, aby se ujistila, že v 21. století nebude na této zemi páchán žádný teror, žádné masové vraždění, žádná genocida.



Je však naprosto jasné, že pouze ukrajinská armáda a pouze ukrajinský prezident nebudou schopni sami odolat.



Vyzvala politické představitele z celého světa, včetně USA, Evropské unie a Asie, aby vytvořili protiválečnou koalici.



Ve stejném pořadu maršál letectva Philip Osborn, bývalý šéf britského obranného zpravodajství, řekl, že Ukrajina může být schopna odolat ruské invazi "tak dlouho, dokud jim budeme moci dodávat (zbraně) a dokud jim vydrží morálka".



- Ukrajina chce navzdory válce dosáhnout 70 % loňské sklizně, píše deník Kyiv Independent.



Desetina světové pšenice pochází z Ukrajiny, zatímco Rusko a Ukrajina společně zajišťují přibližně 80 % světových dodávek slunečnicového oleje. Rozvojové země v severní Africe, Asii a na Blízkém východě patří mezi země nejvíce závislé na Ukrajině a/nebo Rusku, což vedlo Organizaci OSN pro výživu a zemědělství k varování, že invaze může vést k celosvětové potravinové krizi





V televizních komentářích, řekl Vadym Děnisenko, poradce ukrajinského ministra vnitra,, řekl: "Jeden z největších metalurgických závodů v Evropě je skutečně zničen." Jde o ocelárnu Azovstal v Mariupolu.



#Mariupol #Azovstal One of the biggest metallurgic plants in #Europe destroyed. The economic losses for #Ukraine are huge. The environment is devastated #StopRussiaNOW pic.twitter.com/4GMbkYb0es — Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) March 19, 2022

- Podle ukrajinského parlamentu bylo od začátku ruské invaze zabito 115 ukrajinských dětí.





- Deník The New York Times informuje, že při pátečním útoku na kasárna námořní pěchoty v jihoukrajinském městě Mykolajiv zahynulo více než 40 příslušníků námořní pěchoty.



Vysoký ukrajinský vojenský představitel v sobotu uvedl, že při útoku na kasárna, ke kterému došlo v pátek v jižním městě Mykolajiv, zahynulo více než 40 příslušníků námořní pěchoty.



V městské márnici byla ve skladu vedle sebe položena těla desítek vojáků v uniformách.



Ačkoli Vladimir Putin tvrdí, že jeho "speciální vojenská operace" je zaměřena na "denacifikaci" Ukrajiny, vyšetřování odhalilo vazby mezi proruskými silami a násilným pravicovým extremismem, včetně těch, které jsou přímo napojeny na skupinu Wagner.

- Čínský ministr zahraničí říká, že čas ukáže, že země stojí v otázce ukrajinské krize na správné straně dějin.

- Agenturám pro pomoc je bráněno v přístupu k lidem uvězněným v ukrajinských městech obklíčených ruskými silami, uvedl Světový potravinový program.





- Ukrajina nemusí vyprodukovat dostatek plodin na vývoz, pokud bude letošní osevní sezóna narušena ruskou invazí, uvedl prezidentův poradce Oleh Ustenko.





Náměstěk ministra zahraničí Wang Yi v sobotu novinářům řekl, že Čína "vždy stála na straně zachování míru a proti válce" a že její postoj je "objektivní a spravedlivý a je v souladu s přáním většiny zemí".

"Čas ukáže, že čínské nároky jsou na správné straně historie," uvedl podle prohlášení zveřejněného ministerstvem.

Čínská vláda zastává k válce rozporuplné postoje. Představuje se jako neutrální mocnost, říká, že respektuje suverenitu Ukrajiny i "bezpečnostní obavy" Ruska, a tvrdí, že by mohla být prostředníkem.

Odmítla odsoudit ruské akce nebo je označit za "invazi", hlasovala po boku Ruska v mezinárodních orgánech a USA mají značné obavy, že zvažuje dodávky zbraní Rusku (což Peking popírá). Opakovaně se Čína postavila proti použití hospodářských sankcí vůči Rusku.

uvedlo ve svém nejnovějším hodnocení britské ministerstvo obrany. To bude za cenu dalších civilních obětí.

V nejnovější zprávě, která byla zveřejněna v neděli, ministerstvo obrany uvedlo, že Rusko v uplynulém týdnu zvýšilo nevybíravé ostřelování civilních městských oblastí, obklíčilo města na východě Ukrajiny, a snaží se dosáhnout pokroku při jejich dobývání.

uvedli dva z jejich velitelů pro agenturu Reuters.

Nabil Abdallah, velitel polovojenských Národních obranných sil (NDF), v telefonickém rozhovoru s agenturou Reuters ze syrského města Suqaylabiyah uvedl, že je připraven využít zkušenosti v boji ve městech, které získal během syrské války, aby pomohl Rusku.

"Jakmile dostaneme pokyny od syrského a ruského vedení, budeme bojovat v této spravedlivé válce," řekl Abdalláh 14. března, čtyři dny poté, co prezident Vladimir Putin dal zelenou nasazení 16 000 dobrovolníků z Blízkého východu na Ukrajině.

"Této války se nebojíme a jsme na ni připraveni, jakmile přijdou instrukce, abychom šli a připojili se. Ukážeme jim to, co nikdy neviděli ... Povedeme pouliční válku a (použijeme) taktiku, kterou jsme získali během našich bojů, jež porazily teroristy v Sýrii," dodal.

napsala agentura Reuters.

V nočním vysílání Zelenskyj uvedl, že obléhání Mariupolu "vejde do dějin odpovědnosti za válečné zločiny".

"Udělat to mírovému městu... je teror, který se bude připomínat po staletí."

Přesto je podle něj třeba vést mírové rozhovory s Ruskem, i když "nejsou snadné a příjemné".

Podle místních úřadů je v Mariupolu již více než dva týdny uvězněno přibližně 400 000 lidí, kteří se zde ukrývají před těžkým bombardováním, jež přerušilo centrální dodávky elektřiny, tepla a vody.

, kteří budou moci odcestovat do válkou zmítané země a vzít si je domů.

O některé z nich, kterým je jen několik dní, je dobře postaráno, ale i v podzemí jsou zřetelně slyšet výbuchy občasného ostřelování.

V úkrytu uvízlo také mnoho sester z náhradního mateřského centra, protože cesta do jejich domovů a zpět je příliš nebezpečná. Ukrajinské jednotky kladou na předměstí Kyjeva odpor ruským silám, které se snaží město obklíčit.

- Podle deníku Kyiv Independent ruské jednotky údajně zastavily konvoj autobusů jedoucích do Mariupolu evakuovat obyvatele.

S odvoláním na berďanskou městskou radu list uvedl, že konvoj byl zastaven několik kilometrů před Berďanskem, byl mu odepřen vjezd na území města a řidičům nebylo dovoleno přenocovat.