Lubomír Zaorálek o Rusku: Jedeme v tom taky

19. 3. 2022

čas čtení 3 minuty

Lubomír Zaorálek o Rusku, stopáž 58:20, tohle považuji za naprosto geniální, zejména ten závěr, píše Boris Cvek.

Připomínám, že Gazprombank v Česku léta vlastní Škodu JS prakticky mimo zájem českých politických představitelů upozorňuje Albín Sybera.



"Ale mně osobně, kdybych si měl já sám něco nabídnout, tak mně nejvíce připadá argument proti tomu (BC: argument proti Zaorálkově přesvědčení, že Západ měl Rusku nabídnout lepší možnost integrace) to, jak postupně začal Putin v Rusku vytvářet ten de facto nový ekonomický řád. To, jak dokázal zlikvidovat Chodorkovského největší podnik Jukos, jak dokázal vlastně vybudovat své impérium, které absolutně ovládá, Gazpromu a Rosněftu, to jak vlastně se z něho stal nejbohatší muž na planetě a to, že vytvořil něco, co je v něčem vředem pro celý svět, protože do toho jeho Gazpromu se, na tom participuje celá řada západních firem, západních bank, je to v podstatě chobotnice, která se rozlezla po světě (BC: to samé Čína).





Jako to je podle mě něco, jak to napsal teďka Edward Lucas, říkal: my tady zacházíme na svou vlastní chamtivost. Jako to je ten problém, který řešíme. Nebo já čtu teda Paula Krugmana, který říká: přece problém je v tom, jestli jsme schopni pohlédnout do tváře toho, že v tom jedeme taky, že vlastně to bylo strašně lákavé, když se vytvořily tyto giganty, do toho vstoupit a že jsme toho součástí, že jsme to pomáhali vytvářet. V tom procesu proti Chodorkovskému to byly přední americké právnické firmy, které v podstatě pomáhaly ten proces dotáhnout do úspěšného konce. A pomáhaly tomu, aby se ten Jukos převedl do toho, co vytvořili ti kamarádi Putina. Nemějte žádné pochyby o tom, že Putin absolutně ovládá všechny tyhle podniky. Jako a dneska když já slyším, že Gazprom Bank zůstala bokem SWIFT, protože ta se z toho vyňala... Gazprom Bank je pro mě úplně... rozumíte to je úplně centrum, vždyť ten její největší vlastník jezdí s Putinem do Davosu na dovolenou. Jako dyť Gazprom Bank je přímo spojený se zavražděním Berezovského. To je v podstatě centrum všeho. Jako možná, že to necháváme naživu, protože nechceme, aby tam byl zítra rok 1917 a znova říjnová revoluce, možná že naše obavy jsou způsobené tím, že jestli to přivedeme do kolapsu, tak nevíme, co se tam stane, a může přijít třeba ještě někdo horší. Jako to je složitá věc na to to posoudit, co děláme. Ale mě připadá, že Putin... můžeme se bavit o velké Rusi a o takových ideálech, ale především to je dneska ekonomický řád, který on vytvořil, a - někde jsem to četl - Západ se přece klaněl tomu ekonomickému řádu, který vytvořil Putin, a dokonce znám ten výrok, který Putin napsal: já si na tom Západě... u vás na Západě se dá koupit kdokoli, je to jenom otázka, kolik zaplatíme. To není žádná politická alternativa Putin, to je zvláštní typ kleptokratického státu, který vytvořil něco, čeho se můžeme děsit, protože jestli jsme se k tomu takto připojili, tak se můžeme ptát, jestli něco takového nebude tady. Jako největší děs je vlastně z toho, jestli Putin nám opravdu neukazuje něco, co může vzniknout i na Západě, že nám ukazuje model společnosti, která by mohla pěkně fungovat u nás, když nám na tom tak záleží se podílet na tom obrovském byznysu, který vytvořil."

0